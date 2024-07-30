Тунисское качество на мировой арене

Фермеры, мукомольные и разливочные предприятия североафриканской страны Тунис отпраздновали отмеченное наградами завершение плодотворного урожая 2023/24 года.

тунисский оливковое масло первого отжима бренды получили 26 наград на выставке 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, с успехом 72 процентов.

Эта цифра, отражающая количество наград по сравнению с количеством заявок, неуклонно росла: с 20 процентов в 2014 году до 84 процентов в 2022 году. В этом году тунисские производители и разливщики получили 11 золотых и 15 серебряных наград за свои масла мирового класса.

Эти достижения сопровождаются огромным урожаем. По оценкам правительственных чиновников, 2023/24 сельскохозяйственный год завершился производством достигнув 220,000 - тонн, немного превосходя первоначальные ожидания.

Хотя эти объемы все еще ниже среднего за пять лет, они представляют собой значительное улучшение по сравнению с 180,000 - тонн, о которых сообщалось в отчете. предыдущая кампания.

Производители получили награды, несмотря на продолжающуюся неопределенность на международном рынке. рост производственных затрати сбои в цепочке поставок.

Несмотря на непростой сезон, Фамед и ее бренд Olea Salbo получили золотую награду на NYIOOC.

Производители Фамеда получили золотую награду за органический моносорт Чемлали средней интенсивности. (Фото: Фамед)

Как и другие страны-производители, в этом году мы столкнулись с необычными климатическими условиями», — сказал владелец Насер Элкотти. Созревание оливок было сильно нарушено, и нам пришлось ускорить сбор урожая, чтобы спасти сезон. Мы сделали все возможное».

Поначалу сезон казался более многообещающим, чем предыдущий», — добавил он. К сожалению, отсутствие осадков и резкое повышение температуры значительно сократили количество фруктов. Тем не менее, он все равно был заметно лучше, чем в сезоне 2022/23».

Тунисские производители подчеркнули, что по мере изменения климата влияет на сельское хозяйствоадаптация имеет решающее значение для производителей высококачественного оливкового масла первого отжима.

Это новая реальность», — сказал Элкотти. Теперь мы должны рассмотреть эту ситуацию на будущее и найти способы орошения и помочь оливковым деревьям противостоять этим вызовам. От этого зависит будущее выращивания оливок».

Компания с энтузиазмом приветствовала золотую награду, особенно в такой важный для семьи основателей сезон.

Я посвящаю эту награду моим дедушке и отцу, которые скончались в этом году», — сказал Элкотти. Они были страстными производителями оливок и сумели передать свою любовь к оливкам следующему поколению, несмотря на наши профессиональные обязанности».

Мой отец всегда говорил, что выращивание оливок — это не работа, а страсть», — добавил он. Он говорил, что оливки помогли мне оплатить учебу в университете, поэтому я должен вернуть им то, что они мне дали».

Наим Бен Саид, соучредитель семейной компании Дорогое Боже компания, заявила, получив золотую награду на NYIOOC второй год подряд стало важным подтверждением для компании, ее сети сотрудничающих фермеров и клиентов.

Мать Бен Саида ухаживает за оливковыми рощами. (Фото: Дорогое Боже)

Награду с энтузиазмом отметили в селе Хазег, где работает компания. Хазег находится в центральном регионе Сфакса, ключевом районе тунисского производства оливкового масла.

Мы гордимся тем, что являемся семейным и общественным бизнесом», — сказал Бен Саид. Через несколько минут после того, как мы объявили результаты, вся деревня Хазег узнала об этом и праздновала с гордостью. Это было их достижение, а не только наше».

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Хазег — небольшая деревня с населением 20,000 тысяч человек», — добавил он. Более половины населения — мелкие фермеры, а остальные так или иначе связаны с сельским хозяйством. Международное признание убедило их в своей миссии по доставке в мир лучших натуральных продуктов, продемонстрировав их невероятное мастерство и преданность делу».

Одна из самых сложных задач для высококачественное оливковое масло экстра вирджин производители утверждают свой бренд на международном рынке, где осведомленность потребителей об их продукции широко варьируется.

Трудно создать бренд в такой конкурентной среде, особенно учитывая низкий уровень образования общества в области оливкового масла премиум-класса», — сказал Микаэль Зейтун, основатель французского бренда Parcelle 26. HDMP.

Микаэль Зейтун и его жена Лоуренс каждый год сравнивают свой прогресс с NYIOOC награды, которые они получают. (Фото: HDMP)

Parcelle 26 вновь одержала победу в Нью-Йорке, получив три награды за свою работу. оливковое масло мирового класса тунисского происхождения. Продюсер рассматривает возможность участия в NYIOOC ключевой.

Такие награды гарантируют, что наш уровень качества как минимум сопоставим с предыдущим годом», — сказал Зейтун. Они помогают нам поддерживать высокий уровень внимания к качеству».

Нью-Йорк — это соревнование очень высокого уровня, которое служит отличным примером», — добавил он, подчеркнув необходимость участия в громких конкурсах по всему миру, чтобы повысить узнаваемость высококачественной продукции.

Для небольших ферм, таких как наша, которая обрабатывает 50 гектаров, нет другого выбора, кроме как постоянно улучшать качество продукции», — сказал Зейтун.

Тем временем Науэль Буабид, основатель компании-производителя и экспортера Массива, отметила золотую и серебряную награды компании за свои бренды Damya на выставке 2024 года. NYIOOC.

Науэль Бубид производит оливковое масло первого отжима из своей семейной рощи в Тунисе и экспортирует его в Калифорнию. (Фото: Массива)

Получение таких наград, как NYIOOC — это большая честь, и наша настоящая награда — создание исключительного оливкового масла, которое нравится нашим клиентам. Мы стремимся поддерживать эту традицию совершенства на долгие годы», — сказала она.

Буабид отметил, что компания устойчивый успех на Всемирном конкурсе она придерживается семейной традиции органического земледелия, которая дополняется биодинамическим сельским хозяйством.

Используя эти методы, мы создаем здоровую экосистему и яркую почву для исключительного качества фруктов», — сказал Буабид.

Производство Damya предполагает тщательный отбор оливок из собственных садов и садов местных производителей.

Благодаря строгому процессу отбора мы гарантируем, что их оливки соответствуют нашим строгим стандартам качества», — сказал Буабид. Это позволяет нам получать дополнительные сорта оливок, выращенные в уникальных микроклиматах, что еще больше обогащает наши предложения».

Бренд продает исключительно оливковое масло первого отжима в США, в первую очередь в Калифорнии.

Рынок оливкового масла в Калифорнии процветает», — сказал Буабид. Производство растет, а потребители становятся более сообразительными. Свежие сезонные блюда здесь являются основным продуктом, а высококачественное оливковое масло является ключевым ингредиентом».

От заправок до моросящего соуса из морепродуктов — оно повсюду», — добавила она. Хотя доступность имеет значение, калифорнийцы все больше интересуются уникальным вкусом и происхождением своего оливкового масла».

Дамья многообещающе начинает текущий сезон. Мы надеемся на обильный урожай оливок с идеальными характеристиками для производства органического высококачественного оливкового масла», — сказал Буабид.