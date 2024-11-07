Турецкие производители настроены на рекордный урожай

Производители оливкового масла в Турции ожидают рекордный урожай в 2024/25 сельскохозяйственном году.

Согласно официальной оценке урожая, опубликованной Турецким национальным советом по оливкам и оливковому маслу (UZZK), производство оливкового масла в этом сезоне превысит 421,000 - тонн. произведено в 2022/23 г..

«Урожай оливкового масла оценивается в 475,000 - тонн», — сказал президент UZZK Мустафа Тан. Это также превышает рекорд в 421,000 2022 тонн, установленный два года назад в 23/- году».

«Наша страна делает большой прорыв в выращивании оливок», — добавил он. В 2022/23 году она заняла второе место в мире после Испании. В те годы в Испании была засуха. Нашей стране повезло больше, но в этом году наша страна показала, что это не совпадение. В этом смысле мы очень счастливы».

Если официальная оценка добычи будет верна, а также с другими крупными средиземноморскими производителями, такими как Италии , так и Греции Ожидая низкую или среднюю урожайность, Турция, вероятно, также вернет себе статус второго по величине производителя оливкового масла в мире. позади Испании.

Однако, несмотря на прогнозируемый рекордный урожай, Тан отметил, что продолжительная засушливая погода, преобладающая в округе, ставит под сомнение турецкий сектор производства оливкового масла.

«Хотя в этом году мы должны были быть очень довольны, к сожалению, в секторе царит большой пессимизм, поскольку никогда еще осадки не выпадали так поздно», — сказал он. Каждый день [производители] ждут, беспокоясь, исчезнут ли оливки или вернутся обратно».

Офис Министерства сельского хозяйства США (USDA) в столице Турции Анкаре подтвердил, что производители оливкового масла в стране ожидают рекордного урожая, хотя в основном это касается тех, чьи оливковые рощи орошаемые.

Ожидания по производству и экспорту довольно высоки», — рассказал специалист по агрономии офиса Кубилай Карабина. Olive Oil Times. Однако из-за засушливых летних месяцев считается, что мелкие производители, особенно те, у кого нет ирригационных систем, столкнутся с урожайностью ниже ожидаемой».

Карабина добавил, что цены на сезонные оливковые масла будут формироваться в основном под влиянием таких факторов, как качество свежих масел и себестоимость производства в Турции.

«В зависимости от качества ожидается, что цены в долларовом выражении снизятся после сбора урожая», — сказал он. Однако высокие затраты на рабочую силу предотвратят смещение цен в сторону понижения. На данный момент нам не сообщалось о проблемах, которые могли бы негативно повлиять на общее качество».

Производители по всей Турции также ожидают обильный урожай в следующем году. Однако некоторые ожидают, что национальный урожай оливкового масла будет ниже рекордной оценки урожая от UZZK.

«В этом году мы ожидаем значительно более высокий урожай оливкового масла по сравнению с предыдущим сезоном», — сказал Джан Кандегер, управляющий партнер компании Artem Oliva из Измира, одного из крупнейших производителей и экспортеров оливкового масла в Турции.

«Хотя на юго-востоке сбор урожая начался медленно, полноценный сбор урожая начнется в начале ноября», — добавил он. Наши первоначальные оценки предполагают потенциальное увеличение урожайности примерно на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, а ожидаемый общий урожай по всей Турции составит около 300,000 - тонн».

В предыдущем 2023/24 урожайный годТурция, зажатая между урожаем 2022/23 года и рекордным прогнозируемым урожаем 2024/25 года, последовала тенденции снижения урожайности во всем Средиземноморском бассейне, собрав в общей сложности около 200,000 - тонн.

Кандегер также отметил, что благодаря благоприятным условиям выращивания и отсутствию вредителей оливок в большинстве регионов-производителей качество свежих оливковых масел этого сезона, как ожидается, значительно улучшится по сравнению с предыдущим годом.

Айвалык, важный регион по производству оливкового масла на северо-западном побережье Эгейского моря Турции, где произрастают два миллиона оливковых деревьев, как ожидается, даст обильный урожай оливкового масла в этом сезоне. Однако отсутствие осадков в этом районе стало критическим фактором, определяющим конечный урожай.

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«В этом году количество оливкового масла существенно увеличится», — сказал Мустафа Кюрлек из Кёклю Зейтинджилик, производитель оливкового масла и столовых оливок в горах Каз.

«Но дожди еще не пошли», — добавил он. В результате оливки теперь существенно сморщены. Если дожди не пройдут, то произойдет значительное сокращение съедобных оливок, что приведет к тому, что больше оливок будет направлено на производство оливкового масла. В конечном итоге на рынке будет доступно больше оливкового масла».

Кюрлек также определил, что национальное производство оливкового масла в Турции в 2024/25 году, вероятно, удвоится по сравнению с предыдущим годом и составит около 400,000 - тонн.

В Турции ожидаемая урожайность оливкового масла в этом году варьируется от региона к региону из-за затяжной засухи на большей части территории страны.

В некоторых регионах-производителях, включая южные районы, ожидается обильный урожай. провинция Килис, где ожидается увеличение производства до 10,000 6,000 тонн оливкового масла с - - тонн в прошлом году.

Однако в некоторых других районах, например, в заливе Эдремит на северо-западе, урожай окажется ниже, чем ожидалось изначально, из-за недостаточного количества осенних осадков.

Между тем, рекордное производство, ожидаемое в Турции в 2024/25 году, также породило амбиции по рекордному экспорту оливкового масла из страны в этом году, особенно после того, как был введен запрет на экспорт турецкого оливкового масла оптом. полностью снят.

«Исторический урожай обязывает нас побить исторические рекорды по экспорту», ​​— сказал Мехмет Эмре Уйгун, председатель Ассоциации экспортеров оливок и оливкового масла Эгейского региона (EZZIB).

Уйгун добавил, что цель ассоциации на сезон 2024/25 — увеличить экспорт турецких оливок до 200,000 65,000 тонн. По данным EZZIB, экспорт турецкого оливкового масла в предыдущем 2023/24 году составил - - тонн.

«В течение следующих пяти лет мы будем день и ночь наращивать наш годовой экспорт до 1.5 млрд долларов США (1.39 млрд евро)», — сказал он.