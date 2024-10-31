Навигация по сложный урожай 2024 годаАвстралийские производители снова ощутили радость признания их высококачественной продукции. оливковое масло экстра вирджин на мировой арене.

Возвращающиеся участники Кейп Шанк Олив Эстейт и Кобрам Эстейт из Виктории представлял страну в 2024 году NYIOOC World Olive Oil Competition Дивизион Южного полушария в совокупности завоевал семь наград (две золотые и пять серебряных наград).

Виктория является крупнейшим регионом-производителем оливкового масла в стране, на долю которого приходится более 70 процентов годового производства оливкового масла в Австралии.

Cape Schanck и Cobram Estate могут похвастаться 100-процентным показателем согласованности Olive Oil Times Мировой рейтинг, что означает, что на протяжении последних десяти лет они постоянно добиваются отмеченного наградами качества.

В Австралии за рекордным урожаем прошлого года, составившим около 19 миллионов литров (17,480 2024 тонн) оливкового масла, последовал неудовлетворительный урожай в - году из-за сокращения урожая в большинстве регионов страны, производящих оливковое масло.

По оценкам Австралийской ассоциации производителей оливкового масла (AOOA), в урожае 13,000 года, который завершился в июле, в стране было произведено от 14,000 2024 до - - тонн оливкового масла.

«Урожай в Австралии в 2024 году снизился из-за плохого завязывания плодов и плохой погоды в некоторых регионах», — заявил президент ассоциации Дэвид Вальморбида в августе после завершения сбора оливок в стране.

Другие районы пострадали от кружевной жук, которые уничтожили рощи», — добавил Вальморбида. Из-за совокупного эффекта уже являющегося циклическим "«Из-за неурожая и неблагоприятных погодных условий немногим производителям удалось произвести большие объемы в этом году».

Компания Cobram Estate, крупнейший производитель оливкового масла в этой огромной стране на юге Тихого океана, собирающая урожай с 2.6 миллионов оливковых деревьев каждый год, в очередной раз добилась успеха на конкурсе, завоевав пять наград (одну золотую и четыре серебряные).

Чтобы получить признание на NYIOOC «Это величайшая честь», — сказала бренд-менеджер Эрин Уилсон. Мы в восторге от результатов и невероятно гордимся тем, что качество и консистенция наших оливковых масел первого отжима признаны одними из лучших в мире».

Согласно Olive Oil Times Согласно мировому рейтингу, Cobram Estate является ведущим производителем в Южном полушарии.

Компания, ранее известная как Изгиб границы, получил Золотую награду за свой одноименный моносорт Coratina.

Команда NYIOOC Жюри также вручило четыре серебряные награды двум средним моносортовым винам компании из Пикуаля и Охибланки, а также двум средним купажам.

В отличие от других производителей в стране, которые в этом сельскохозяйственном году столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, в хозяйстве Cobram Estate сложились благоприятные условия для производства качественного оливкового масла, хотя и в меньших объемах.

«Каждый сезон уникален», — сказал Уилсон. Мы пережили благоприятную зиму, за которой последовало умеренное лето с осадками выше среднего в начале процесса накопления масла. Эта ситуация привела к отличному соотношению мякоти к косточке, что повысило баланс и фруктовые вкусы наших масел».

«Хотя это был год низкой урожайности, мы объединили эти экологические условия с нашим опытом в области садоводства и переработки, чтобы производить прекрасные и гармоничные, высококачественные оливковые масла первого отжима», — добавила она.

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В кампании 2024 года компания Cobram Estate произвела 10.1 миллиона литров (9,292 65 тонны) оливкового масла, что составляет около - процентов от общенационального объема производства страны в этом сельхозгоду.

Что касается Кейп Шанк Олив ЭстейтВ этом году на конкурсе два средних моносортовых оливкового масла экстра-класса из сортов Коратина и Пикуаль завоевали золотую и серебряную награды.

Cape Schanck завоевал еще две награды на Всемирном конкурсе, доведя общее количество наград до 27. (Фото: Cape Schanck Olive Estate)

Наша радость от победы на NYIOOC еще на год», — заявили владельцы Стивен и Суй Там.

В апреле прошлого года производитель готовился к обильному урожаю в преддверии урожая 2024 года. Однако сильные ливни в конце весны, совпавшие с цветением оливковых деревьев, и более низкие, чем обычно, температуры перед сбором урожая привели к более низкому, чем ожидалось, выходу оливкового масла на мысе Шанк.

«Низкий урожай и слабое качество масла стали общей темой [этого сезона]», — сказал Тамс. Что касается мягких масел, мы особенно беспокоились о том, как наши масла покажут себя на конкурсе в этом году, и мы представили то, что, по нашему мнению, было нашим лучшим».

Несмотря на трудности сезона, компания уделяет особое внимание качеству, которое владельцы называют "«фактор икс» для успешного сбора урожая независимо от количества произведенного оливкового масла вывел Кейп-Шанк на NYIOOC пьедестал победителя десятый год подряд.

«Коратина снова выделяется, как и много лет назад», — заявили супруги. Простые спагетти aglio e olio с просекко сделали свое дело для нас, в кругу семьи, в честь праздника».

Награды от NYIOOC «Это олицетворяет многое для нашей нефти и компании», — заключили они. Среди многочисленных заявлений есть и то, что награды, полученные за эти годы, служат показателем постоянства, которое наши потребители очень ценят».