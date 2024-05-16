Американские производители оливкового масла добились рекордного успеха на мировом конкурсе

Производители оливкового масла в США получили рекордные 95 наград на выставке 2024 года. NYIOOC Конкурс оливкового масла.

Фермеры и мельники из пяти штатов вместе выиграли 62 золотые и 33 серебряные награды из 140 заявок. Это второе место по количеству американских брендов, представленных на Всемирный конкурс, немного уступая 149 в 2017 году.

Он продолжает укреплять нашу репутацию ведущего производителя. - Пол Дюрант, совладелец Durant Olive Mill

Только Итальянские производители подал больше заявок и получил больше наград на крупнейшем в мире конкурсе качества оливкового масла.

Беспрецедентный успех американских производителей пришел после рекордного урожая в Калифорнии, где производится подавляющее большинство оливкового масла в США.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 12,000/2023 сельскохозяйственном году в США было произведено 24 - тонн оливкового масла. Хотя влажная погода по всему Голден Стэйт облегчила условия суровой засухи, дождь также создал агрономические и логистические проблемы во время сбора урожая.

Калифорнийское оливковое ранчо (COR), крупнейший производитель оливкового масла в США, входит в число победителей этого года.

COR получила золотую и серебряную награды за свои 100-процентные калифорнийские бренды и золотую награду за свою глобальную смесь, изготовленную из 10-процентного калифорнийского оливкового масла. (Lucini, итальянское оливковое масло первого отжима, принадлежащее COR, также получило две золотые награды.)

Мэри Мори — вице-президент по качеству и исследованиям California Olive Ranch (Фото: California Olive Ranch)

Мы очень рады получить эту награду», — сказала Мэри Мори, вице-президент COR по качеству, исследованиям и разработкам. Поскольку это один из самых авторитетных и заслуживающих доверия конкурсов, получение этих наград всегда является паузой для празднования и истинным свидетельством нашей приверженности производству высококачественной и вкусной продукции».

Мори добавил, что награды были вручены после умеренный урожай», высоко оценив работу фермерской команды компании по преодолению основных проблем, с которыми столкнулась компания, и обеспечению быстрой доставки оливок из рощ на мельницы.

Главной проблемой была жара – более теплая погода не была идеальной для сбора урожая», – сказал Мори. В результате нам пришлось корректировать время полива, чтобы фрукты не сморщивались и не высыхали».

К счастью, такие высокие температуры наблюдались только в первую неделю сбора урожая», — добавила она. Температура значительно снизилась, что позволило нам без особых проблем начать отлов хряков».

Команда за Пазоливо отпраздновал победу в четырех NYIOOC наград, в результате чего их общее количество достигло 36.

Пасоливо уже проводит обрезку, готовясь к еще одному отмеченному наградами году в 2025 году. (Фото: Пасоливо)

По Olive Oil Times Данные мирового рейтингаPasolivo является продюсером США, получившим больше всего наград за 12-летнюю историю конкурса, и четвертым по успеху в целом.

Для меня большая честь продолжать получать такие высокие награды каждый год на этом конкурсе», — сказала генеральный менеджер Мариса Блох. Беспрерывно победа такие потрясающие похвалы помогают укрепить авторитет и качество нашего бренда», — добавила она. Мы продолжаем демонстрировать потребителям, что мы являемся ведущим производителем, который продолжает предлагать качество».

Блох сказал, что в 2023/24 году Пасоливо собрал рекордный урожай, но дождь отодвинул первоначальную дату сбора урожая, что привело к гонке со временем, чтобы собрать оливки, пока они еще зеленые.

Урожай был позже из-за дождя, который прошел в начале года», — сказала она. Нам просто нужно убедиться, что сбор урожая не будет слишком запоздалым, что может привести к сезону дождей в следующем году».

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Продюсеры из Калифорнии получили 86 из 95 наград на конкурсе. NYIOOC, а остальное зарабатывают продюсеры из Аризоны, Флориды, Орегона и Техаса.

Самый успешный продюсер за пределами Золотого штата находился в Орегоне. Дюран Олив Милл, который получил две золотые награды и серебряную награду.

По словам Пола Дюранта, команде пришлось не только столкнуться с отрицательными температурами, но и привыкнуть к новому современному фрезерному оборудованию Pieralisi. (Фото: Durant Olive Mill)

Влияние [победы NYIOOC наград] становится все больше и больше с каждым годом», — сказал совладелец Пол Дюрант. Это показывает, что на протяжении многих лет и решения многих задач мы можем стабильно производить высококачественное оливковое масло, на которое привыкли полагаться наши клиенты. Это продолжает укреплять нашу репутацию ведущего продюсера».

Ассоциация новаторский производитель оливкового масла сказал, что фермерам, выращивающим оливки в Орегоне, пришлось пережить значительные заморозки, из-за которых уменьшилось количество фруктов, которые они могли собрать.

Это третий год подряд, когда часть урожая теряется», — сказал Дюрант. На вегетационный период 2024 года мы установили ветряные машины, чтобы снизить риск и, надеюсь, выиграть дополнительное время для сбора урожая».

На другом конце страны продюсеры 15 оливок отпраздновала три серебряные награды за оливковое масло первого отжима, произведенное во Флориде и Калифорнии, что стало первым признанием компании на Всемирных конкурсах.

15 Основатель компании Olives Стюарт Альфонсо осматривает оливки Арбекина в роще компании во Флориде. (Фото: 15 оливок)

Получение награды в этом конкурсе позволяет нам глубоко вздохнуть и насладиться плодами нашего труда», — сказала совладелец Криси Гроче. Мы прилагаем все усилия, чтобы информировать общественность о качестве оливкового масла первого отжима, и эта награда подтверждает то, что мы говорим».

Компания получила награду за пару смесей на основе арбекины и смесь на основе Франтойо.

Наше производство в настоящее время находится во Флориде и Калифорнии», — сказал Грос. Мы производим смесь оливковых масел непосредственно с нашего производства, которое участвовало в конкурсе. Наши оливки Арбекина очень хорошо растут здесь, во Флориде, а наши тосканские сорта из Калифорнии представляют собой идеальную смесь, отмеченную наградами».

Грос сказал, что у компании 15 Olives был исключительный производственный сезон в Калифорнии. Как всегда, сбор урожая в субтропической Флориде представлял собой целый ряд проблем.

Производство во Флориде сталкивается со многими проблемами. У нас тропический климат – очень влажный и дождливый, и когда дело доходит до сбора урожая, вас сожрут комары», – сказала она. Мы собираем урожай с начала до середины августа, когда жарко и влажно, а насекомые не прощают ошибок. Ключевым моментом является наличие семьи и друзей, которые хотят участвовать в этом процессе».

На юго-западе производители первого коммерческого производителя оливкового масла в Арционе. отпраздновал серебряную награду в 2024 NYIOOC. Это была третья награда компании на конкурсе, но первая награда за оливки, выращенные исключительно в Аризоне.

Основатель Перри Ри сажает новые оливковые деревья в Аризоне (Фото: Queen Creek Olive Mill)

Многие из наших местные жители и гости всегда будем задаваться вопросом, какое качество оливкового масла первого отжима может производить производитель из Аризоны, потому что мы единственные, кто это делает», — сказал Джон Ри, президент Оливковая мельница Квин-Крик. Эта награда кажется особенной, потому что полученный продукт был создан из оливок, выращенных и перемолотых на нашей ферме в Квин-Крик, штат Аризона».

Ри сказал, что главная проблема, с которой он сталкивается при производстве отмеченного наградами оливкового масла первого отжима, — это выбор времени для сбора урожая, который отличается от условий всех других производителей США из-за пустынно-континентального климата Аризоны.

Урожай в Аризоне в этом году собирается немного позже, чем в Калифорнии, из-за климата», — сказал он. поэтому нам придется внимательно следить за рощей в течение ноября и начала декабря».