Калифорнийский университет выпускает руководство по выращиванию оливок для производства масла

Команда Калифорнийского университета сельскохозяйственных и природных ресурсов (UCANR) недавно опубликовала Руководство по производству оливкового масла надеется, что справочник поможет поддержать растущий сектор производства оливкового масла в штате.

За последнее десятилетие площади, отведенные под производство оливкового масла, превысили площади плантаций столовых оливок по всей Калифорнии, на долю которой приходится практически все производство оливкового масла в Северной Америке.

Однако единственные справочники UCANR, посвященные оливкам, остались оригинальными. Руководство по производству оливок, опубликованный в 1953 году и пересмотренный в 1994 и 2005 годах, а также Руководство по производству органического оливкового масла, опубликовано в 2007 году.

Команда Руководство по производству оливок «В основном она предназначалась для производителей столовых оливок», — сказала Селина Ванг, соредактор книги и доцент кафедры пищевых наук и технологий Калифорнийского университета в Дэвисе. Это первое производственное руководство для производителей масличных культур».

«Мы хотели, чтобы эта книга стала простым, практичным и актуальным руководством для производителей оливок», — добавила она. Некоторые авторы глав — ученые, как и я, но у нас были профессионалы отрасли, которые десятилетиями выполняли практическую работу и проверяли их, чтобы убедиться, что информация практична и проста для понимания».

Вместе с Оливковым центром Калифорнийского университета в Дэвисе основатель Дэн Флинн и Луизы Фергюсон, Ван поставил перед собой задачу создать пошаговое руководство, в котором изложено все, что необходимо знать производителю оливок о выборе места, посадке, сборе урожая и уходе за садом.

Книга включает введение в историю отрасли и Калифорнии. сорта оливкового масла и стандарты, за которыми следуют главы, в которых обсуждается физиология оливок, управление почвой и питательными веществами, уход за пологом, выявление и борьба с сорняками и вредителями, включая оливковая плодовая муха и оливковая листоблошка, болезни оливковых деревьев и сбор урожая оливок.

Технические редакторы заявили, что книга может помочь производителям оливок стать более эффективными и устойчивыми.

Хотя книга в основном посвящена оливковой роще, в ней также есть глава о переработке оливок, хранении оливкового масла и обращении с некоторыми побочными продуктами переработки оливок.

«Каждая глава написана тем, кто изучал эту тему большую часть своей карьеры», — сказал Ван. Например, ведущий специалист по физиологии растений написал главу по физиологии, а энтомолог — главу по идентификации и борьбе с вредителями.

«Я думаю, что книга получилась сильной и всеобъемлющей, потому что ее написал не один человек», — добавил Ван. Невозможно быть экспертом в уборке урожая, переработке, выращивании, борьбе с вредителями и во всем остальном».

В книге основное внимание уделяется оливковым рощам с высокой и сверхвысокой плотностью посадки, а в отдельных главах обсуждаются вопросы размещения, расстояния между деревьями, требования к орошению и подходящие сорта.

«Для выбора места и подготовки земли мы предоставляем информацию о сборе и отправке образцов почвы и воды для тестирования, включая то, на что следует проводить тестирование... чтобы определить, чего не хватает, а затем решить, нужна ли добавка», — сказал Ван.

Хотя в руководстве этот вопрос прямо не рассматривается изменение климата или регенеративные методы ведения сельского хозяйства, он объясняет производителям оливок, как следует относиться к орошению и доступности воды, а также как минимизировать фитосанитарные воздействия.

«Мы хотели, чтобы это руководство было доступно каждому фермеру, независимо от размеров его хозяйства и методов ведения сельского хозяйства», — сказал Ван.

Работа над 273-страничной книгой началась во время пандемии Covid-19 и заняла почти четыре года. Ван сказал, что одной из главных проблем было сохранение лаконичности текста. «Мы хотели сделать так, чтобы это не выглядело как учебник или научная рукопись», — сказала она.

Однако в каждой главе даются подробные рекомендации по чтению для всех, кто интересуется любой темой.

Финансирование руководства осуществляла Комиссия по оливковому маслу Калифорнии. В результате государственная некоммерческая организация получит около 150 экземпляров книги для распространения среди своих членов, среди которых крупнейшие фермеры и производители оливкового масла в стране.

Тем не менее, Ван сказал, что комиссия надеется продать гораздо больше копий в Калифорнии, более обширных Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Если будет спрос на копии на других языках, Ван ожидает, что издатель будет готов перевести книгу.

«Следующей весной мы втроем [Флинн, Шерман и Ван] отправимся в путешествие по Калифорнии с севера на юг вместе с некоторыми авторами глав», — сказал Ван. На каждой остановке мы обсудим наиболее важную информацию из руководства и сосредоточимся на конкретной региональной проблеме».

Например, Ван сказал, что в более засушливых регионах Калифорнии три технических редактора будут обсуждать орошение и управление водными ресурсами. В прибрежных районах они будут углубляться в мониторинг и смягчение последствий оливковой плодовой мухи.

Команда Руководство по производству оливкового масла доступен за 90 долларов (82 евро) на Каталог UCANR.