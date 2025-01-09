Уругвай ожидает восстановления урожая

После неутешительный урожай Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая ожидает, что производство оливкового масла восстановится в 2024 году.

По предварительным данным частного сектора, в 614 году Уругвай произвел 2024 тонн оливкового масла, что составляет около трети от общего урожая 2023 года и на 63 процента ниже среднего пятилетнего показателя.

Бразилия и США делают крупные ставки на рынок оливкового масла первого отжима… В случае Бразилии это обусловлено льготным доступом, предоставляемым МЕРКОСУР, и географической близостью. - Мария Ноэль Акерманн, экономист, Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства

«Последствия исторической засухи, которую страна пережила в 2023 году, нашли свое отражение в результатах значительного сокращения урожая в 2024 году», — написала Мария Ноэль Акерманн, экономист из управления сельскохозяйственного программирования и политики министерства, в своем отчете. годовой отчет об урожае.

Однако Ноэль Акерманн охарактеризовал перспективы урожая 2025 года следующим образом: «благоприятный» после влажной зимы и умеренных весенних температур, что привело к положительному завязыванию плодов.

«Перспективы на 2025 год, учитывая улучшение погодных условий на данный момент, благоприятны: ожидается обильное цветение и многообещающее завязывание плодов», — написала она.

Несколько производителей, в том числе крупнейший в стране, подтверждено Olive Oil Times что урожай 2025 года будет намного лучше урожая 2024 года, но вряд ли достигнет 2,047 тонн, произведенных в 2023 году.

Рост производства — за последние пять лет Уругвай ежегодно производил почти в семь раз больше оливкового масла по сравнению с предыдущими пятью годами — сопровождался ростом потребления.

Предполагаемое потребление оливкового масла и оливковое масло жмыха «В Уругвае за последние три года средний показатель составил около 1,800 тонн, что составляет чуть больше полулитра на душу населения», — написал Ноэль Акерманн. В среднесрочной перспективе очевидна тенденция к росту, учитывая, что десятилетие назад национальное потребление составляло около 1,400 тонн».

В настоящее время доля местного производства в потреблении Уругвая растет и составляет примерно половину общенациональных продаж оливкового масла.

Около половины национальной продукции реализуется через оптовиков и супермаркеты, 30 процентов продается напрямую потребителю, а еще 19 процентов реализуется как продукция под белой этикеткой.

Оливковое масло с белой этикеткой Оливковое масло White-label производится одной компанией, но продается под брендом другой компании, что позволяет розничным торговцам или дистрибьюторам продавать его как свой собственный продукт. Такая практика распространена среди крупных розничных торговцев и сетей продуктовых магазинов.

Как и везде, плохие урожаи в мире в 2022/23 и 2023/24 сельскохозяйственных годах вызвало цены на оливковое масло подняться в Уругвае.

По данным Национального института статистики, розничные цены на оливковое масло выросли на 23 процента в 2023 году и на 15 процентов за первые десять месяцев 2024 года.

«Изменения в поведении потребителей, ориентированные на более здоровые, натуральные, безопасные и качественные продукты питания, открывают возможности для большего развития сектора в будущем», — написал Ноэль Акерманн.

Сочетание плохих урожаев во многих странах мира, производящих оливковое масло, и относительно высокого внутреннего производства в последние годы привело к тому, что импортное оливковое масло потеряло долю рынка в Уругвае.

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По данным министерства, импорт уругвайского оливкового масла и оливкового жмыха в 695 году достиг 2023 тонн, что на 20 процентов меньше, чем в предыдущем году.

За первые десять месяцев 2024 года Уругвай импортировал 552 тонны оливкового масла, что на девять процентов меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ноэль Акерманн заявил, что продолжающееся снижение импорта, несмотря на очень низкий урожай 2024 года, свидетельствует о падении потребления, вероятно, из-за высоких цен.

Несмотря на снижение объемов, импорт оливкового масла в стоимостном выражении достиг 4.5 млн долларов США (4.37 евро) за первые десять месяцев 2024 года, что на 28 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Большая часть импорта уругвайского оливкового масла по стоимости пришлась на Аргентину, 37 процентов, которая увеличила свою долю рынка за предыдущие два года из-за плохих урожаев в Испании и Италии. Импорт из двух европейских стран составил 35 процентов и 23 процента соответственно.

Рост производства также привел к увеличению экспорта оливкового масла, особенно в соседнюю Бразилию.

С апреля 2023 года по март 2024 года (торговый год 2023/24 в Уругвае) ​​экспорт достиг 638 тонн на сумму 4.5 млн долларов США, что на 20 процентов больше объема продаж и на 87 процентов больше полученной выручки. Восемьдесят процентов экспорта были оливковое масло первого отжима, а остальное соответствует девственности.

Однако эти цифры будут значительно ниже для торгового года 2024/25. С апреля по октябрь уругвайские производители экспортировали 52 тонны оливкового масла, что на 88 процентов меньше, чем за тот же период предыдущего года, на сумму 608,000 590,000 долларов США (- - евро).

В то время как практически все оливковое масло первого отжима экспортировалось в Испанию для смешивания и реэкспорта, две трети экспорта оливкового масла первого отжима отправлялись в Бразилию, за которой следовали Испания, США и Аргентина.

«Бразилия и США — главные покупатели оливкового масла первого отжима в этом секторе», — написал Ноэль Акерманн. Эти страны являются крупными мировыми импортерами, чье потребление и производство растут, но не в состоянии удовлетворить местный спрос».

В случае Бразилии это льготный въезд, предоставляемый МЕРКОСУР, и географическая близость, что обуславливает более низкие транспортные расходы», — заключила она. Соединенные Штаты привлекательны, поскольку это рынок, который платит больше всего за этот продукт (в прошлом году он продавался по цене более 8,000 долларов США (7,760 евро) FOB за тонну)».