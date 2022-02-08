Официальные лица надеются, что победные результаты стимулируют производство оливок в Герцеговине

В Герцеговине быстро развивается выращивание оливок, которое, по мнению местных жителей, может стать следующим звезда» в мире оливкового масла.

Расположенная прямо к востоку от Хорватии, Герцеговина является самой южной и немного меньшей из двух областей, входящих в состав Боснии и Герцеговины.

Два наших масла, которые соревновались и получили награды на конкурсе в Нью-Йорке, являются показателем большого потенциала выращивания оливок в Герцеговине. - Марко Иванкович, директор Федерального агро-средиземноморского института Мостара

Мы делаем большие шаги вперед», — сказал Марко Иванкович, директор Федерального агро-средиземноморского института Мостара.

Традиции выращивания оливок в регионе обширны. Оливки присутствовали в этой области с древних времен. Доказательство того производство оливкового масла могут быть датированы римскими останками в Чаплине и Могорьело на юго-западе Герцеговины.

Иногда были оливки. посажены вместе с виноградниками и на заднем дворе веками, но организованное выращивание началось только недавно.

С 1977 года количество оливковых деревьев в Герцеговине резко увеличилось, увеличившись с 6,000 87,000 до 350 45 в настоящее время, занимая 1,450 гектаров. За последние - лет количество оливковых деревьев увеличилось на - процентов, что является рекордным уровнем для европейского Средиземноморья.

Интересна и структура оливковых ферм региона: в Любушках 10 крупных, в том числе ферма Драгана Микулича, с 7,000 деревьев на 50 га. В дополнение к крупным, более 200 более мелких начинаются с размера 0.3 га на ферму.

Большинство новых плантаций было построено за последние 10 лет или около того», — сказал Иванкович.

Наряду с ростом насаждения развивалась и обработка оливок. Славко Рамляк, владелец одной из первых маслобойных заводов, вспоминает, как герцеговинские производители оливок научились собирать и перерабатывать собранные плоды.

Изначально они не знали, что должны как можно скорее доставить оливки на маслобойню для обработки в течение 24 часов», — сказал он. Сегодня оливки правильно хранят в ящиках, в отличие от того времени, когда они хранились в ведрах или полиэтиленовых пакетах и ​​когда не отделяли поврежденные плоды».

Раньше они собирали и бросали фрукты, чтобы получить больше масла, что снижало его качество. Этого больше не происходит», — добавил Рамляк.

Ежегодное производство оливкового масла в Герцеговине составляет около 260,000 - литров.

Иванкович подтвердил воспоминания Рамляка. Около 10 лет назад Федеральный агро-средиземноморский институт Мостара организовал "Мероприятие «Оливковые дни 2011». На оценку прибыло всего 24 образца оливкового масла.

Тогда и спустя несколько лет появились масла всех классов, от лампанте до девственницы до оливковое масло экстра вирджин", - сказал Иванович. А пока ситуация изменилась в пользу премиальных масел. Все масла сейчас в "экстра девственница».

В 2021 NYIOOC World Olive Oil CompetitionНефть Боснии и Герцеговины была награждена четвертый год подряд. Однако два производителя из страны были награждены впервые.

Команда Семейная винодельня Шкегро получила золотую награду за бренд Krš, смесь оливок Leccino, Oblica, Pendolino и Cipressino среднего размера. Между тем, Семья Славко Чула получил Серебряную награду за Mandino, его среднюю смесь оливок Leccino, Pendolino и Istrian Bjelica.

Два наших масла, которые соревновались и получили награды на конкурсе в Нью-Йорке, являются показателем большого потенциала выращивания оливок в Герцеговине», — сказал Иванкович.

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Федеральный агро-средиземноморский институт Мостара будет поощрять других производителей оливок к участию в будущих выпусках NYIOOC.

Иванкович утверждает, что герцеговинские масла не уступают по качеству испанским, итальянским, греческим или другим маслам из гораздо более известных стран-производителей оливкового масла.

В рамках проекта Европейского Союза, АРИСТОЙЛ, которая посвящена исследованию и продвижению оливковое масло с высоким содержанием фенолов», было показано, что герцеговинские масла полифенол считается таким же высоким, как и любые другие: целых 600 миллиграммов на килограмм.

В рамках проекта исследователи анализируют фенольные компоненты оливкового масла с помощью инновационного метода. ядерный магнитный резонанс метод, жидкостная хроматография и спектрофотометрия, чтобы научно продемонстрировать ценность оливкового масла для здоровья.

Герцеговина расположена между Адриатическим морем в юго-западном углу и высокими континентальными горами Западных Балкан на севере. Миро Барбарич, эксперт Федерального института, сказал, что весь регион не совсем подходит для выращивания оливок.

При этом он добавил, что территория Герцеговины, по большей части, не превышает высоты более 400 метров. Таким образом, он подходит для выращивания оливок с субсредиземноморским климатом.

Производители надеются увеличить общее количество оливковых рощ с 350 до 1,000 га.

Согласно Классификация климата Кеппена«Эти населенные пункты макрорегионов относятся к подтипу климата, который проявляется двумя характеристиками, а именно средиземноморским климатом с сухим и теплым летом, где среднемесячная температура самого холодного месяца составляет от 4 ºC до 13 ºC», — сказал он. .

Почва каменистая, богатая минералами, и наиболее распространенными сортами являются Облица, Леччино, Пендолино и Истарска белица. Были посажены и другие, такие как Франтойо, Бужа, Асколана тенере, Дробница, Левантинка, Ластовка, Каролеа, Коратина и Чиперсино.

Иванкович сказал, что планирует увеличить площадь земли, предназначенной для выращивания оливок в Герцеговине.

В следующем среднесрочном периоде цель состоит в том, чтобы достичь 1,000 гектаров оливковых деревьев», — сказал он.

Он надеется, что расширение выращивания оливок будет способствовать потребление оливкового масла, что сейчас составляет всего 0.24 литра на душу населения.

Он добавил, что увеличение производства оливкового масла первого холодного отжима с нынешних 260,000 590,000 литров до одного миллиона литров устранит потребность в импорте, который в настоящее время составляет 2 - литров в год на сумму около - миллионов евро.

Увеличение производства может даже позволить некоторым фермерам расширить свой экспорт. В настоящее время Герцеговина экспортирует около 9,800 20,000 литров оливкового масла на сумму - - евро.

Будущие исследования, по словам Иванковича, будут сосредоточены на польза оливкового масла для здоровья продвигая его как функциональную пищу в соответствии с Законодательство ЕС 432/2012, что свидетельствует о профилактическом действии оливкового масла на сердечно-сосудистые заболевания.

С этой целью в прошлом году была создана Герцеговинская ассоциация производителей оливок (HUUM). Президентом был назначен Йосип-Лола Матич, известный производитель оливок и масла из Брочанаца.