Победы в мировых конкурсах приносят облегчение производителям Южного конуса

Производители по всему Южному конусу Южной Америки преодолели сложные урожаи и, в некоторых случаях, резкий рост производственных затрат, чтобы создать продукцию высочайшего качества. оливковое масло первого отжима.

Фермеры и мельники из Аргентина, Чили и Уругвай в общей сложности выиграли 12 наград из 20 заявок на участие в 2024 году NYIOOC World Olive Oil Competition "s Южное полушарие.

Чилийские производители, которые испытали 30-процентный спад спад производства в 2024 году было произведено 15,000 - тонн оливкового масла после сбора урожая, омраченного экстремальными погодными условиями и "нерабочий год.

Три фермера и мельника из Чили в совокупности завоевали на конкурсе пять золотых и две серебряные награды.

Давний участник и победитель Оливковое масло Алонсо отпраздновали рекордный год, завоевав четыре Золотые награды за ранний урожай Coratina, среднюю интенсивность Coratina, Pical и среднюю смесь.

Рядом, сзади, продюсер Оливос де Рута дель Соль отмечены золотой и серебряной наградами за купаж средней и деликатной крепости, разлитый под брендом Deleyda.

«Мы очень рады и горды этой наградой, конкурсом, в котором мы участвуем уже в шестой раз и получили шесть золотых наград за наши вина Deleyda Premium и Deleyda Fine Selection», — сказал генеральный директор Фернандо Карраско Спано.

Фернандо Карраско Спано собирает урожай рано, жертвуя количеством ради качества. (Фото: Оливос де Рута дель Соль)

Расположенный в 150 километрах к югу от Сантьяго, несколько NYIOOC победитель наблюдалось небольшое снижение производства, в частности, отмечался низкий уровень накопления масла в оливках, что может затруднить высококачественную переработку.

«Чтобы гарантировать качество, мы применяем стратегию раннего сбора урожая, стремясь собирать оливки на ранней стадии созревания, когда они максимально раскрывают свой ароматический и вкусовой потенциал», — сказал Карраско Спано.

«Мы понимаем, что этот поиск качества идет в противоположном направлении по отношению к максимизации производительности, но в Deleyda мы стремимся к достижению отличительных ароматов и впечатлений, за которые мы были награждены на протяжении многих лет», — добавил он.

Карраско Спано отметил, что победа на Всемирном конкурсе является важным показателем качества для потребителей, предоставляя ежегодное доказательство того, что компания следует передовым практикам, необходимым для производства высококачественной продукции.

БОЛЬШЕ Чили, расположенный в пустыне Атакама на севере страны, стал третьим чилийским медалистом, получившим серебряную награду за изысканный Франтойо.

По другую сторону Анд два производителя из пропитанной вином Мендосы, Аргентина, отпраздновали свои золотые награды на конкурсе вин 2024 года NYIOOC.

Оливарес де Дон Игнасио получил Золотую награду за Patagonia Gourmet Blend — смесь средней интенсивности оливок сортов Арбекина, Арауко и Франтойо, разлитую в бутылки Мендоса PGI сертификация.

Мигель Зуккарди, руководитель производства оливкового масла в Семья Зуккарди, стал другим победителем страны. Компания получила Золотую награду за органическую среду Arauco, представленную на конкурс Импортеры итальянских продуктов питания Manicaretti.

Familia Zuccardi специализируется на производстве оливкового масла первого отжима из местного сорта Арауко. (Фото Familia Zuccardi)

Мы очень рады получить это признание NYIOOC», — сказал Зуккарди. Мы считаем, что хорошо представлять масла из нашего региона на таких престижных конкурсах, как этот, и, прежде всего, распространять наш сорт Арауко, который имеет богатую историю в нашем регионе».

«Хотя этот сорт в основном предназначен для производства столовых оливок, с самого начала нашего проекта мы выбрали его и рискнули выпустить первое моносортовое масло из Аргентины, произведенное из сорта Арауко», — добавил он. Это сорт с очень хорошей урожайностью, поэтому его выращивание ведется уже более четырех столетий».

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Эта награда стала облегчением для семьи Зуккарди после того, как зимние заморозки повредили деревья до того, как они расцвели. В сочетании с "«нерабочий год», это привело к довольно низкий урожай в 2024 году.

«В этом году мы решили увеличить долю ручного сбора урожая, чтобы ускорить темпы сбора и гарантировать целостность плодов», — сказал Зуккарди. В год, когда на деревьях меньше плодов, созревание ускоряется, и мы решили сосредоточить сбор урожая в более короткие сроки».

«На промышленном уровне мы с каждым годом внедряем усовершенствования, которые позволяют нам лучше контролировать процесс добычи нефти», — добавил он. Речь идет о постоянном совершенствовании, и каждый год мы уделяем особое внимание внедрению инноваций в промышленные аспекты, которые способствуют сохранению свежих ароматов и вкусов недавно собранных оливок, а также сохранению антиоксидантных соединений в масле».

Зуккарди надеется, что это NYIOOC Награда поможет компании расширить свою долю рынка в Соединенных Штатах.

Наряду с фермерами и мукомолами в Аргентине и Чили, Два крупнейших города Уругвая Компании-производители оливкового масла объединились и завоевали три награды на Всемирном конкурсе.

Отмеченный наградами уругвайский производитель Nuevo Manantials собирает урожай в восточном регионе Роча. (Фото: Нуэво Манантиал)

из Мальдонадо Агроленд получил Золотую и Серебряную награды за свои средние купажи Corte Italiano и Bivarietal, разлитые под брендами Colinas de Garzón.

Тем временем в соседнем Роче, Новая весна получила Серебряную награду за бренд Olivares de Rocha — изысканную смесь.

«Для нас это признание очень важно», — сказала Мария Хосе Морин, менеджер по маркетингу обеих компаний. Особенно в этом особенном году, это как воодушевление, стимул для всей команды, которая сильно пострадала из-за потери урожая».

Хотя официальные данные еще не опубликованы, многие в Уругвае ожидают значительного спад производства из-за двух лет исторической засухи, за которыми последовали дожди во время сбора урожая.

«Эти награды придают нам сил и мотивируют продолжать работу, поскольку мы знаем, что хорошая работа всегда будет отмечена, несмотря на трудности», — сказал Морин.

Она добавила, что награды, как ожидается, помогут обеим компаниям увеличить экспорт в Бразилию и США.

«Эти награды особенно помогают нам в Соединенных Штатах, потому что они открывают нам двери», — сказала она, отметив, что награда, полученная на конкурсе в США, демонстрирует качество местным дистрибьюторам и импортерам так, как награды из других стран, возможно, не будут.

Хотя до сбора урожая 2025 года еще далеко, Фамилия Зуккарди заявила, что условия в рощах выглядят хорошими. (Фото: Фамилия Зуккарди)

Хотя пока еще слишком рано прогнозировать урожай 2025 года в Южном полушарии, производители по всему Южному конусу сообщают об обильном цветении и настроены оптимистично.

«Деревья прекрасны, на них много цветов, но нам нужно посмотреть, как развиваются плоды», — сказал Морин. Кажется, прогнозируется очень хороший урожай, но нам придется подождать и посмотреть».

В Аргентине, где производство упало с рекордных 40,000 2023 тонн в 2024 году до примерно одной трети от уровня 2025 года, Зуккарди ожидает восстановления производства в - году.

Начинающаяся весна обещает более обильное цветение, которое, как мы надеемся, принесет свои плоды», — заключил он. К счастью, у нас была хорошая зима с хорошими снегопадами в горной системе Анд, что имеет решающее значение для доступности воды и пополнения водоносных горизонтов в пустынных регионах, таких как Мендоса».