Устойчивые ксилеллой рощи – будущее апулийского оливкового масла

В ходе двухдневного мероприятия в Лечче и Бари эксперты и исследователи рассмотрели научные результаты и обсудили будущее производства оливкового масла в регионе. Ксилелла фастидиоза-пораженный регион Апулия.

Многие местные оливковые деревья погибли, но некоторые выжили. Если они не пострадали серьезно, мы должны попытаться сохранить их живыми, пока исследования не позволят их выздороветь. - Джузеппе Лима, фитопатолог, Университет Молизе

Устойчиво управляемые интенсивные оливковые рощи устойчивых сортов с упором на высокое качество продукции стали целью фермеров и мукомольных предприятий южного итальянского региона, где растет понимание того, что смертельную бактерию невозможно искоренить.

Этот визит имеет большое значение, поскольку он демонстрирует редкий пример добродетельного сотрудничества между исследователями и заинтересованными сторонами, которые активно участвуют в наших программах», — сказал Донато Боша, ведущий вирусолог растений в Институте устойчивой защиты растений Итальянского национального исследовательского совета (CNR). ), к Olive Oil Times.

На этом объекте есть небольшое поле для сохранения зародышевой плазмы оливок, что является частью продолжающейся программы генетического улучшения», — добавил он. Кроме того, здесь есть теплица, финансируемая за счет пожертвований читателей журнала Merum, климатическая камера, предоставленная Unaprol, и новый экранный дом, финансируемый организацией Save the Olives. при поддержке Хелен Миррен".

Эксперты полагают, что новая скоординированная инициатива дает надежду на сохранение существующих оливковых рощ и ограничение дальнейшего распространения подвида Pauca Xylella fastidiosa на незатронутые территории.

Десять лет спустя появление Ксилеллы fastidiosa, которая, как широко распространено мнение, вызвала синдром быстрого упадка оливок и привела к гибели миллионов деревьев, Апулия остается самым значительным регионом по производству оливкового масла в Италии.

Присутствие Xylella на территории Апулии достигло чрезвычайного уровня сложности», — сказал Боссия. Новые находки в центральной Апулии идентифицировал другую Ксилеллу подвиды, такие как Xylella Multiplex, который потенциально опасен для виноградарства, но не представляет серьезной проблемы для оливок».

Однако эта сложность требует многогранного подхода к усилиям по сдерживанию и искоренению», — добавил он.

Фермерские и производственные организации, такие как Coldiretti, Unaprol и Cai Consorzi Agrari d'Italia, запустили проект по оказанию помощи производителям оливок в пересадке устойчивых к ксилелле сортов.

Цель состоит в том, чтобы посадить около трех миллионов новых оливковых деревьев, что составляет лишь небольшую часть от 21 миллиона, потерянного из-за Ксилеллы. Эта инициатива включает в себя предоставление сертифицированных высококачественных устойчивых растений, техническую поддержку при подготовке почвы и специализированные агрономические и фитопатологические консультации.

Распространение ксилеллы достигло точки, когда искоренение уже невозможно. Мы должны научиться с этим сосуществовать», — сказал Дэвид Граньери, президент Unaprol.

Боссия подчеркнул, что обширные операции по мониторингу Xylella дали исследователям и заинтересованным сторонам значительные знания о бактериях.

Это результат программы наблюдения, проводимой в регионе Апулия, которая является уникальной в мире, с более чем 250,000 250 анализов в год и - станциями мониторинга, предназначенными для мониторинга переносчиков», — сказал он, имея в виду популяцию насекомых, таких как плевки, ответственные за распространение бактерий.

Эта деятельность является неустойчивой в долгосрочной и, возможно, даже в среднесрочной перспективе. Его невозможно экспортировать, потому что вы не можете попросить другие регионы или страны воспроизвести его с таким же количеством ресурсов», — добавил Боссия, имея в виду растущее число различных штаммов Xylella, встречающихся по всему Средиземноморью.

Тем не менее, эти операции предоставили существенные данные по сравнению с тем, что было известно десять лет назад», — отметил он.

Борьба с популяциями насекомых-переносчиков идет рука об руку с сельскохозяйственными методами и процедурами, которые дают надежду на выживание оливковых деревьев в пострадавших районах.

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Многие местные оливковые деревья погибли, но некоторые выжили. Если они не пострадали серьезно, мы должны попытаться сохранить их живыми, пока исследования не позволят их восстановить», — сказал Джузеппе Лима, патолог растений и профессор Университета Молизе.

Опытный исследователь патологии растений, Лима в настоящее время координирует междисциплинарную исследовательскую инициативу Integroliv, целью которой является устойчивое противодействие воздействию ксилеллы на выращивание оливок в пострадавших районах.

Для эффективного противодействия столь коварному врагу конкретных, разовых интервенций в регионе недостаточно», — сказал он. Объединение различных подходов в сложных протоколах имеет решающее значение для максимизации их эффективности».

Новая модель сотрудничества открыта для всех», — добавила Лима. Наш подход призван стать моделью исследования и работы, поскольку мы не можем ожидать, что один проект будет охватывать все возможные компетенции и решения».

Этот подход гарантирует, что новые знания и методы могут быть интегрированы в текущие усилия по борьбе с Ксилеллой по мере их появления», — продолжил он.

Несколько финансируемых государством исследовательских проектов, таких как проекты Reach-Xy и Omibreed, направлены на то, чтобы выяснить, что стоит за генетической устойчивостью Xylella, улучшить инфраструктуру биобезопасности, контролировать переносчиков и способствовать устойчивому использованию воды в оливковых рощах.

Среди других участников мероприятия - проект 1LiveXylella, который занимается разработкой инновационных технологий диагностики ксилеллы, и проект SOS, направленный на сокращение популяции насекомых-переносчиков.

Это мероприятие является свидетельством духа сотрудничества научного сообщества и местных заинтересованных сторон в Апулии», — сказала Лима. Он объединяет опыт со всей Европы для решения общей проблемы».

Он добавил, что новые оливковые деревья в пострадавших от ксилеллы районах, которые в настоящее время представлены неместными сортами, должны следовать современным, рациональным моделям агрономического управления, чтобы обеспечить их успех.

Эти модели будут основаны на четырех сортах оливок, демонстрирующих высокую устойчивость к Xylella fastidiosa: Leccino, Lecciana, FS17 и Leccio del Corno.

Эти сорта устойчивы и толерантны, но не невосприимчивы», — сказала Лима. Это означает, что нас нельзя ввести в заблуждение, думая, что, как и в прошлом, мы можем просто сажать оливки и полагаться на удачу».

Постоянное управление полями и мониторинг позволят сохранить новые полуинтенсивные и интенсивные оливковые плантации в хорошем состоянии и продуктивности.

В этих новых формах интенсивного и полуинтенсивного выращивания оливок фитосанитарные проблемы будут увеличиваться, требуя больше удобрений и фитофармацевтических препаратов, чем традиционные методы», — предупредила Лима.

Протоколы, [разрабатываемые] направлены на противодействие ксилелле и другим патогенам, чтобы сохранить здоровье и продуктивность деревьев как местных, так и новых сортов», — добавил он.

По словам Лимы, разрушения, вызванные Ксилеллой, нанесли ущерб ландшафту и самобытности Апулии. Однако из этих невзгод может возникнуть новое будущее, характеризующееся более высоким качеством оливкового масла, чем в прошлом.

В районе Саленто оливки с этих огромных, великолепных деревьев часто традиционно собирали с земли, что приводило к высокому уровню кислотности в масле лампанте», — сказал Лима.

Завтра, благодаря современному выращиванию оливок и созданию рациональных полуинтенсивных садов, ситуация может измениться», — добавил он.

По его мнению, новые рощи смогут учитывать социально-экономические аспекты современного выращивания оливок, где трудно найти рабочую силу, а качество продукции становится важным требованием.

Такое современное выращивание оливок, безусловно, приведет к производству масла более высокого качества», — сказал Лима. Мы движемся к новым формам выращивания оливок, которые могут принести больше дохода компаниям, производящим оливковое масло, и одновременно способствовать восстановлению выращивания оливок и окружающей среды в районах, пострадавших от Ксилеллы».