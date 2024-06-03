Устойчивые ксилеллой рощи – будущее апулийского оливкового масла

Фермерские ассоциации, исследователи и учреждения объединяются, чтобы пересадить устойчивые к Xylella fastidiosa оливковые деревья в Апулии.
В ходе двухдневного мероприятия в Лечче и Бари эксперты и исследователи рассмотрели научные результаты и обсудили будущее производства оливкового масла в регионе. Ксилелла фастидиоза-пораженный регион Апулия.
Многие местные оливковые деревья погибли, но некоторые выжили. Если они не пострадали серьезно, мы должны попытаться сохранить их живыми, пока исследования не позволят их выздороветь.
Устойчиво управляемые интенсивные оливковые рощи устойчивых сортов с упором на высокое качество продукции стали целью фермеров и мукомольных предприятий южного итальянского региона, где растет понимание того, что смертельную бактерию невозможно искоренить.
Этот визит имеет большое значение, поскольку он демонстрирует редкий пример добродетельного сотрудничества между исследователями и заинтересованными сторонами, которые активно участвуют в наших программах», — сказал Донато Боша, ведущий вирусолог растений в Институте устойчивой защиты растений Итальянского национального исследовательского совета (CNR). ), к Olive Oil Times.См. также:Балеарские острова ужесточают ограничения из-за распространения ксилеллы на Майорке
На этом объекте есть небольшое поле для сохранения зародышевой плазмы оливок, что является частью продолжающейся программы генетического улучшения», — добавил он. Кроме того, здесь есть теплица, финансируемая за счет пожертвований читателей журнала Merum, климатическая камера, предоставленная Unaprol, и новый экранный дом, финансируемый организацией Save the Olives. при поддержке Хелен Миррен".
Эксперты полагают, что новая скоординированная инициатива дает надежду на сохранение существующих оливковых рощ и ограничение дальнейшего распространения подвида Pauca Xylella fastidiosa на незатронутые территории.
Десять лет спустя появление Ксилеллы fastidiosa, которая, как широко распространено мнение, вызвала синдром быстрого упадка оливок и привела к гибели миллионов деревьев, Апулия остается самым значительным регионом по производству оливкового масла в Италии.
Присутствие Xylella на территории Апулии достигло чрезвычайного уровня сложности», — сказал Боссия. Новые находки в центральной Апулии идентифицировал другую Ксилеллу подвиды, такие как Xylella Multiplex, который потенциально опасен для виноградарства, но не представляет серьезной проблемы для оливок».
Однако эта сложность требует многогранного подхода к усилиям по сдерживанию и искоренению», — добавил он.
Фермерские и производственные организации, такие как Coldiretti, Unaprol и Cai Consorzi Agrari d'Italia, запустили проект по оказанию помощи производителям оливок в пересадке устойчивых к ксилелле сортов.
Цель состоит в том, чтобы посадить около трех миллионов новых оливковых деревьев, что составляет лишь небольшую часть от 21 миллиона, потерянного из-за Ксилеллы. Эта инициатива включает в себя предоставление сертифицированных высококачественных устойчивых растений, техническую поддержку при подготовке почвы и специализированные агрономические и фитопатологические консультации.
Распространение ксилеллы достигло точки, когда искоренение уже невозможно. Мы должны научиться с этим сосуществовать», — сказал Дэвид Граньери, президент Unaprol.
Боссия подчеркнул, что обширные операции по мониторингу Xylella дали исследователям и заинтересованным сторонам значительные знания о бактериях.
Это результат программы наблюдения, проводимой в регионе Апулия, которая является уникальной в мире, с более чем 250,000 250 анализов в год и - станциями мониторинга, предназначенными для мониторинга переносчиков», — сказал он, имея в виду популяцию насекомых, таких как плевки, ответственные за распространение бактерий.
Эта деятельность является неустойчивой в долгосрочной и, возможно, даже в среднесрочной перспективе. Его невозможно экспортировать, потому что вы не можете попросить другие регионы или страны воспроизвести его с таким же количеством ресурсов», — добавил Боссия, имея в виду растущее число различных штаммов Xylella, встречающихся по всему Средиземноморью.
Тем не менее, эти операции предоставили существенные данные по сравнению с тем, что было известно десять лет назад», — отметил он.
Борьба с популяциями насекомых-переносчиков идет рука об руку с сельскохозяйственными методами и процедурами, которые дают надежду на выживание оливковых деревьев в пострадавших районах.
Многие местные оливковые деревья погибли, но некоторые выжили. Если они не пострадали серьезно, мы должны попытаться сохранить их живыми, пока исследования не позволят их восстановить», — сказал Джузеппе Лима, патолог растений и профессор Университета Молизе.
Опытный исследователь патологии растений, Лима в настоящее время координирует междисциплинарную исследовательскую инициативу Integroliv, целью которой является устойчивое противодействие воздействию ксилеллы на выращивание оливок в пострадавших районах.
Для эффективного противодействия столь коварному врагу конкретных, разовых интервенций в регионе недостаточно», — сказал он. Объединение различных подходов в сложных протоколах имеет решающее значение для максимизации их эффективности».См. также:Новый спрей может защитить оливковые деревья от ксилеллы
Новая модель сотрудничества открыта для всех», — добавила Лима. Наш подход призван стать моделью исследования и работы, поскольку мы не можем ожидать, что один проект будет охватывать все возможные компетенции и решения».
Этот подход гарантирует, что новые знания и методы могут быть интегрированы в текущие усилия по борьбе с Ксилеллой по мере их появления», — продолжил он.
Несколько финансируемых государством исследовательских проектов, таких как проекты Reach-Xy и Omibreed, направлены на то, чтобы выяснить, что стоит за генетической устойчивостью Xylella, улучшить инфраструктуру биобезопасности, контролировать переносчиков и способствовать устойчивому использованию воды в оливковых рощах.
Среди других участников мероприятия - проект 1LiveXylella, который занимается разработкой инновационных технологий диагностики ксилеллы, и проект SOS, направленный на сокращение популяции насекомых-переносчиков.
Это мероприятие является свидетельством духа сотрудничества научного сообщества и местных заинтересованных сторон в Апулии», — сказала Лима. Он объединяет опыт со всей Европы для решения общей проблемы».
Он добавил, что новые оливковые деревья в пострадавших от ксилеллы районах, которые в настоящее время представлены неместными сортами, должны следовать современным, рациональным моделям агрономического управления, чтобы обеспечить их успех.
Эти модели будут основаны на четырех сортах оливок, демонстрирующих высокую устойчивость к Xylella fastidiosa: Leccino, Lecciana, FS17 и Leccio del Corno.
Эти сорта устойчивы и толерантны, но не невосприимчивы», — сказала Лима. Это означает, что нас нельзя ввести в заблуждение, думая, что, как и в прошлом, мы можем просто сажать оливки и полагаться на удачу».
Постоянное управление полями и мониторинг позволят сохранить новые полуинтенсивные и интенсивные оливковые плантации в хорошем состоянии и продуктивности.
В этих новых формах интенсивного и полуинтенсивного выращивания оливок фитосанитарные проблемы будут увеличиваться, требуя больше удобрений и фитофармацевтических препаратов, чем традиционные методы», — предупредила Лима.
Протоколы, [разрабатываемые] направлены на противодействие ксилелле и другим патогенам, чтобы сохранить здоровье и продуктивность деревьев как местных, так и новых сортов», — добавил он.
По словам Лимы, разрушения, вызванные Ксилеллой, нанесли ущерб ландшафту и самобытности Апулии. Однако из этих невзгод может возникнуть новое будущее, характеризующееся более высоким качеством оливкового масла, чем в прошлом.
В районе Саленто оливки с этих огромных, великолепных деревьев часто традиционно собирали с земли, что приводило к высокому уровню кислотности в масле лампанте», — сказал Лима.
Завтра, благодаря современному выращиванию оливок и созданию рациональных полуинтенсивных садов, ситуация может измениться», — добавил он.
По его мнению, новые рощи смогут учитывать социально-экономические аспекты современного выращивания оливок, где трудно найти рабочую силу, а качество продукции становится важным требованием.
Такое современное выращивание оливок, безусловно, приведет к производству масла более высокого качества», — сказал Лима. Мы движемся к новым формам выращивания оливок, которые могут принести больше дохода компаниям, производящим оливковое масло, и одновременно способствовать восстановлению выращивания оливок и окружающей среды в районах, пострадавших от Ксилеллы».