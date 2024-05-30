Отмеченные наградами братья и сестры, благодарный отец выбрал Коратину

Томмазо Инфьоре, агроном и совладелец Олио Инфиоре, отпраздновал награду за дебют семейной фермы в 2024 году. NYIOOC World Olive Oil Competition, называя признание приветственный сюрприз».

Мы впервые участвуем в акции NYIOOC, и лучше и быть не могло», — сказал Фиоре.

Влияние изменения климата начало влиять на наше производство оливкового масла… За последние два года выращивание оливок стало более сложным, чем в прошлом. - Томмазо Инфьоре, совладелец Olio Infiore

Апулийский производитель получил золотую награду для органического Коратина средней интенсивности, собранного в семейных рощах в Терлицци, к северу от Бари.

Эта награда дает нам возможность оценить качество нашей работы», — сказал Фиоре.

Фиоре сказал, что эта награда была получена после непростого сезона, в котором проверялись навыки фермера по поддержанию высокого качества продукции.

Сбор урожая начался очень хорошо, потому что после двух лет отсутствия наконец-то пошел дождь», — сказал Фиоре. И это важно. После этого воздействие изменение климата начало влиять на наше производство оливкового масла, поскольку мы столкнулись с сильной жарой».

К счастью, у нас есть некоторые ресурсы, такие как ирригация, которые помогли нам выжить. А затем в сентябре и октябре снова пошел дождь», — добавил он. За последние два года выращивание оливок стало более сложным, чем в прошлом».

Фиоре и его команда применяют в роще ряд методов, чтобы смягчить воздействие последствия экстремальных погодных условий.

Внедрение конкретных агрономических практик может быть полезным», — сказал он. Например, каменная пыль помогает снизить температуру земли, поскольку ее белый цвет отражает солнечный свет, создавая более прохладную среду».

Однако даже при такой технике на поле, когда в течение двух месяцев не идет дождь, а температура близка к 45 ºC, это непростая задача», — добавил Фиоре.

В то время как многие производители оливкового масла в Апулии специализируются на нескольких сортах, семья Фиоре начала с деревьев Коратина несколько десятилетий назад и продолжает концентрироваться на эндемичном сорте сегодня.

Мы считаем, что нам повезло, так как наш отец вырастил все деревья Коратина», — сказал он. Вся наша компания на 100 процентов состоит из Coratina. Мы начали немного случайно, потому что мы управляем землями, которые оставил нам наш отец».

Многим из наших примерно 1,200 деревьев от 60 до 150 лет», — добавил Фиоре. Самым молодым из них около 20 лет».

Olio Infiore специализируется на выращивании оливкового сорта Коратина, произрастающего в Апулии. (Фото: Олио Инфиоре)

Коратина, один из сотен сортов оливковых деревьев, выращиваемых в Италии, известен во всем мире тем, что дает средние и крепкие сорта. оливковое масло экстра вирджин чрезвычайно богат полифенолы, способствуя их польза для здоровья.

С тех пор как на ферме начало работать новое поколение, семья Фиоре привнесла в рощу и мельницу множество нововведений.

После короткого периода оценки мой сын, я и моя сестра Анжела поняли, что хотим повысить ценность того, что сделал наш отец», — сказал Фиоре. Поэтому я сосредоточился непосредственно на агрономии, а моя сестра училась на дегустатора оливкового масла первого отжима».

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Мы старались получить максимум от плодов деревьев, которые вырастил наш отец», — добавил он. Мы начали с экспериментов. Сначала мы полагались на традиционные мельницы по производству оливок, которые легко найти в этом районе, который богат традициями выращивания оливок».

Затем мы перешли к более современным технологиям и инновационным средствам, что означало отказ от древних методов и создание превосходного продукта», — продолжил Фиоре.

Первым шагом новой компании было утверждение себя в качестве производителя органической продукции. Помимо применения протоколов органического земледелия, мы прекратили наиболее распространенные традиционные практики, такие как вспашка земли», — сказал Фиоре. Теперь мы концентрируемся на спонтанном прополке».

Короче говоря, мы пытаемся разработать более устойчивый подход к сельскому хозяйству, подход, который уважает деревья», — добавил он. Прежде всего, такой подход уважает почву, стараясь из года в год увеличивать количество органических веществ, содержащихся в почве».

Каменная пыль в оливковой роще помогает отражать солнечный свет обратно в атмосферу, снижая температуру среди деревьев. (Фото: Олио Инфиоре)

Сегодня большинство клиентов Infiore — итальянцы. Мы очень мало экспортируем, так как большая часть продукции потребляется на итальянском рынке», — сказал он.

Несколько лет назад мы предприняли несколько попыток экспортировать продукцию в США, и все прошло неплохо», — добавил Фиоре. Тем не менее, у нас там нет дистрибьютора, который бы постоянно и структурно заботился о продукции нашей компании».

Хотя значительная часть культурной самобытности Италии и, в частности, Апулии связана с оливковым маслом, Фиоре отметил, что преобладающая культура производства оливкового масла сегодня представляет собой проблему для производителя высококачественного масла.

Оливковое масло уже давно считается неудачливым родственником вина», — сказал он. Вино, как и должно быть, всегда высоко ценилось, но оливковое масло никогда не пользовалось таким вниманием».

Возможно, это произошло потому, что оливковое масло считается приправой, и люди так долго использовали его именно для этой цели», — добавил Фиоре. Даже сегодня многие не использовать его для приготовления пищи".

Фиоре считает, что задача, стоящая перед итальянскими производителями оливкового масла первого отжима, заключается в том, чтобы распространить культуру оливкового масла страны на все виды кулинарии, подчеркивая ценность, которую продукт может добавить к органолептическим и полезным для здоровья свойствам всех видов продуктов питания.

Томмазо Фьоре

Клиенты должны понимать, что, покупая качественное оливковое масло первого холодного отжима, они выбирают не просто хороший продукт, а не просто приправу», — заявил Инфьоре. Они представляют ингредиент, который полезен и полезен для здоровья благодаря своему уникальному содержанию, например фенолы».

Чтобы помочь создать новую культурную основу для признания оливкового масла первого отжима, Томмазо Фиоре часто сопровождает своих клиентов в свои рощи, чтобы рассказать им о более широком подходе к потреблению оливкового масла.

Когда наши клиенты хотят увидеть наши оливковые деревья, я очень рад пойти с ними, потому что для меня важно показать им, откуда берется оливковое масло первого отжима, которое они потребляют», — сказал он.

Кроме того, я говорю о нашей плодородной, травянистой почве, которой я очень горжусь», — добавил Фиоре. Сейчас наши сады наполнены ароматом цветущих бархатцев».