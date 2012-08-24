Испанское оливковое масло вошло в «50 лучших» наград UK Great Taste Awards

Команда Cortijo de Suerte Alta Coupage Натуральное оливковое масло первого холодного отжима, произведенное в Кордове, Испания, превзошло целый ряд международных продуктов и вошло в число 50 лучших продуктов питания в Англии на церемонии вручения наград Great Taste Awards, проводимой в Великобритании.



Масло, находящееся под контролем регулирующего совета DOP Baena, было выбрано жюри из 8,800 судей из более чем 350 различных продуктов питания и напитков со всех уголков мира. 50 лучших продуктов были отобраны этими судьями, профессиональными гурманами и дегустаторами, и войдут в эксклюзивный ежегодный справочник.

Среди судей, присутствовавших на церемонии вручения наград 2012 года, были известные лица, такие как победитель конкурса Masterchef Великобритании Мэт Фоллас, ресторанный критик Чарльз Кэмпион и кулинарные писатели Лукас Холлвег и Ксанте Клэй, а также более 300 покупателей продуктов питания из ведущих фуд-холлов и магазинов деликатесов, таких как из Harrods и Selfridges.

Награды, присуждаемые Гильдией изысканной еды в Великобритании, отличаются высокой конкуренцией: различные звезды присуждаются продуктам в соответствии с мнением дегустаторов. Продукты могут быть удостоены одной, двух или трех золотых звезд или высшей награды из всех, места в списке 50 лучших. Чтобы получить три звезды, продукт должен удовлетворить не менее 25 дегустаторов, но чтобы попасть в список 50 лучших, 50 или более дегустаторов должны одобрить продукт за его уникальный вкус.



Кортихо де Суэрте

Масло Cortijo de Suerte — единственное оливковое масло, вошедшее в топ-50 в этом году среди лучших британских и импортных продуктов питания, начиная от копченого бекона из Ирландии и заканчивая греческим медом с тимьяном. Среди других оливковых масел, получивших золотые звезды, были испанский ремесленник Delicatessen Ultracomidas. Прадо де Рей экстра вирджин и Бенеоливас' Сеньорио де Хайме Масло Экстра Вирджин Розелл.

Cortijo de Suerte Alta — это органическое масло первого холодного отжима, произведенное из смеси оливок Picudo, Hojiblanco и Picual в традиционном семейном поместье на юге Испании. Поместье, основанное в 1924 году, включает 255 гектаров оливковых рощ, дающих около 250,000 - кг масла в год.

В апреле Испанская ассоциация муниципалитетов оливкового дерева (AEMO) признал Франсиско Бухаланс, руководитель производства Cortijo de Suerte Alta, as Лучший мастер мельницы» за его профессионализм и осторожность в обращении с его современной экологической мельницей».

В центре внимания поместья находится выполнение всего процесса от дерева до розлива масла в бутылки, в результате чего получается эксклюзивное оливковое масло, которое может похвастаться титулами произведенного и разлитого поместья, органического и DO Baena. Помимо международного признания на Great Taste Awards, Кортихо де Суэрте завоевал множество испанских нефтяных наград, в том числе первый приз за лучший завод по производству оливкового масла в Испании в 2007-2008 гг.