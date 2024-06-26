Лучшие бренды оливкового масла придают CIIE глянцевый блеск

На Китайской международной выставке импорта (CIIE), которая проводится в Шанхае с 5 по 10 ноября ежегодно, представлено множество высококачественных оливковых масел со всего мира. (Фото/ИК)

Оливковое масло, богатое полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, является модным продуктом. суперпродукт» в последнее время.

China International Import Expo (CIIE) — первая в мире выставка национального уровня, посвященная импорту. За последние шесть выставок в ней приняли участие многие всемирно известные бренды оливкового масла.

CIIE

Фабио Маккари, генеральный директор Salov, крупнейшего производителя оливкового масла в Италии, сказал, что компания получила много возможностей для бизнеса, приняв участие в первой выставке CIIE в 2018 году.

В следующем году Салов продолжил принимать участие во втором выпуске выставки с большой выставочной площадкой Bright Food, на которой были представлены все основные бренды, принадлежащие группе.

Он представил полный ассортимент оливкового масла и пропагандировал его использование в повседневной жизни посредством интересных кулинарных шоу и образовательных мероприятий, что еще раз продемонстрировало международное развитие компании и рост на китайском рынке.

Сирийские предприятия также рассматривают ежегодный CIIE как возможность продемонстрировать свои товары и закрепиться на огромном китайском рынке.

Ясин Диаб, региональный менеджер по продажам сирийской марки продуктов из оливкового масла, сказал, что он рад видеть, что его бренд больше представлен в Китае, а его китайские партнеры помогают расширить охват его товаров.

Мы хотели бы сделать наш бренд более известным на китайском рынке посредством выставки», — сказал он.

На страновой выставке CIIE 2021 Сирия покорила посетителей своим мылом Алеппо, которое производится из натурального сирийского оливкового масла и обеспечивает нежный уход за кожей.

В час продавалось около 150 кусков мыла, поскольку оно очень нравилось посетителям.

Ливан, Кипр, Марокко и Тунис входят в число других стран, представивших свои товары оливкового масла на выставке CIIE.

Поскольку оливковое масло набирает популярность на китайском рынке, ожидается, что на седьмой выставке CIIE, которая пройдет с 5 по 10 ноября 2024 года в Шанхае, будет представлено больше сопутствующих продуктов премиум-класса, чтобы изучить многочисленные рыночные возможности Китая.

До начала CIIE 150 осталось менее 2024 дней. По данным Бюро CIIE, на данный момент более 325,000 экспонентов забронировали 1,000 - квадратных метров деловой выставочной площади, что превышает показатель шестого выпуска.

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Новости и редакция Olive Oil Times не сыграл никакой роли в создании этой статьи.