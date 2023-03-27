31 Пройдите сертификационный курс сомелье в Лондоне

Начинающие сомелье по оливковому маслу от Стамбула до Оттавы собрались в Глобальном институте CIEE в лондонском районе Блумсбери в начале этого месяца, чтобы принять участие в Оливковое масло Sommelier Certification Program.

Через пять дней 31 слушатель завершил курс, который включал оценку качества оливкового масла, выращивание и историю, сбор и производство, польза для здоровья, химия, регионы и сорта, стандарты и оценки, кулинарные приложения и обучение потребителей.

Я подумал, что пришло время научиться оценивать качество оливкового масла. Я нашел курс исключительно хорошим. За пределами моих ожиданий. - Мехмет Таки, управляющий активами и производитель оливкового масла

Программа потрясающая; все предусмотрено», — сказала Кристианна Ноордермеер Ван Лоо, неисполнительный директор в сфере здравоохранения, финансов и культуры, приехавшая из Нидерландов. Olive Oil Times.

Ноордермир Ван Лоо решил записаться на курс после почти десяти лет обучения. производство оливкового масла как хобби из маленькой рощицы на участке, который она купила в Умбрии.

Я был впечатлен весельем, которое я получил во время сбора урожая, и тем, что у меня был собственный оливковое масло первого отжима, "Сказала она. Я заметил этот курс некоторое время назад, и я мечтал записаться, но я думал, что он не для людей без каких-либо или очень небольших знаний. В ноябре 2022 года я решил поступить… и меня пустили».

Ноордермер Ван Лоо планирует найти более подходящую фабрику, на которой ее оливки будут перерабатываться в следующем году. Она также хочет использовать свои знания для улучшения своих сенсорных навыков и дальнейшего развития в качестве дегустатора.

Программа оказалась популярной среди фермеров-любителей. Мехмет Таки, управляющий активами, прилетел из Стамбула в Лондон для участия в программе после того, как десять лет назад основал свою оливковую ферму в Турции.

Я подумал, что пришло время научиться оценивать качество оливкового масла», — сказал он. Olive Oil Times. Я нашел курс исключительно хорошим. За пределами моих ожиданий. Это очень хорошо сбалансированная программа, которая не только ограничивается дегустацией оливкового масла, но и предоставляет достоверную информацию обо всех аспектах оливкового масла, от выращивания до место хранения, включая новые тенденции и практики».

Таки планирует поделиться своим мастерством с работниками фермы, чтобы улучшить свое производство. Кроме того, есть несколько идей, связанных с агротехникой и производством оливкового масла, с которыми я хотел бы поэкспериментировать на своей ферме и увидеть результаты», — добавил он.

Многие специалисты по оливковому маслу и фермеры-любители приняли участие в программе, чтобы повысить свой опыт и помочь своему бизнесу.

Биргер Ванакер, владелец независимого магазина деликатесов в Бельгии, который продает оливковое масло первого холодного отжима, записался в программу, чтобы улучшить свое владение продуктами и обучить своих клиентов.

Биргер Ванакер

Поскольку оливковое масло является такой важной частью моих продаж, я хотел узнать о нем больше», — сказал он. Olive Oil Times. Не только для себя, чтобы сделать лучший выбор в своем ассортименте, но и для того, чтобы лучше контролировать качество и разнообразие».

Я могу лучше информировать своих клиентов и помочь им выбрать правильное оливковое масло для их личных целей и вкусовых предпочтений», — добавил он.

Ванакер планирует использовать это мастерство для проведения дегустационных семинаров. Он заказал 144 официальные дегустационные бокалы и проведет свой первый урок 30 мая.

Я буду применять свои знания для выбора своего ассортимента, что может показаться довольно очевидным», — сказал он. Тем не менее, я также хотел бы передать то, что я узнал, своим клиентам, обучая их на семинарах и демонстрациях, потому что люди все еще недостаточно знают об оливковом масле первого холодного отжима».

Хотя Ванакер уже немного знал об оливковом масле из предыдущего опыта, он сказал, что курс был ценным из-за широкого круга докладчиков, обсуждающих свои конкретные области знаний.

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Я понятия не имел, что некоторые дегустационные примечания указывают на плохое оливковое масло», — сказал он. Некоторые вещи, которые я считал нормальными, на самом деле вовсе ненормальны».

В отличие от предыдущего опыта Ванакера, Гай Хендриккс, сомелье и импортер оливкового масла из Бельгии, отправился в Лондон для дальнейшего изучения положительные сенсорные качества оливкового масла первого холодного отжима после изучения дефекты оливкового масла экстенсивно.

Я сомелье по оливковому маслу и импортер итальянского оливкового масла высшего качества, поэтому часть того, чему я научился, будет выполняться на работе довольно гладко», — сказал он.

Моими любимыми моментами были дегустация действительно хорошего оливкового масла и возможность попробовать оливковое масло не итальянского производства, поскольку я в основном пробую много итальянского масла», — добавил Хендриккс.

Выпуск London Olive Oil в этом году Sommelier Certification Program был популярен среди ритейлеров.

Элизабет Килверт, владелица двух магазинов The Unrefined Olive, приехала из Оттавы, чтобы узнать больше об оливковом масле и передать это понимание своим покупателям.

Элизабет Килверт

Наша обязанность как продавцов — узнать все, что мы можем, и быть проводником для покупателя», — сказала она. Нам нужно передать наш энтузиазм по поводу оливкового масла».

Килверт рассматривал курс как неотъемлемую часть диалога в секторе оливкового масла. Она считает, что производители и потребители могут учиться друг у друга и способствовать развитию отрасли.

Я хочу передать то, чему я научилась, чтобы помочь покупателю оценить оливковое масло», — добавила она. Я думаю, что оливковое масло должно быть лучше понято и доступно для всех».

В то время как посетители со всего мира собрались в центре Лондона, чтобы продолжить свои увлечения или улучшить свой розничный выбор, Марилена Джоаннидес приехала с Кипра с другой целью.

В течение последних 21 года я занимаюсь исследованием и продвижением традиционной кухни Кипра», — сказала она. Olive Oil Times. Как кипрский кулинар, я участвую в дегустациях традиционных продуктов, в том числе оливкового масла».

Оценка оливкового масла первого холодного отжима — это одна из тех вещей, в которых я хорошо разбираюсь, и я хотела развивать этот навык дальше», — добавила она.

Марилена Джоаннидес

Джоаннидес, которая продвигает кипрскую кухню в своей телевизионной программе, а также на внутренних и международных мероприятиях, сказала, что будет использовать знания, полученные в ходе курса, для информирования людей во всем мире об органолептических и полезных свойствах оливкового масла первого холодного отжима с восточного средиземноморского острова.

Кроме того, есть работа с профессиональными поварами, так как это продукт с большим гастрономическим потенциалом», — сказала она. Я также хотел бы продолжить свое образование в области органолептического анализа оливкового масла первого холодного отжима».

У большинства участников был предыдущий опыт выращивания оливок, производства и дегустации масла. Тем не менее, каждый узнал что-то новое и удивительное во время программы.

Я действительно никогда не знал, что в оливковом масле можно почувствовать столько разных вкусов фруктов и овощей», — сказал Ноордермер Ван Лоо. Это было полной неожиданностью».

Еще одним сюрпризом было то, что, несмотря на то, что местные фермеры в моем окружении говорили мне, что осадок на дне совершенно нормальный и абсолютно не вредный, теперь я понимаю, что гораздо лучше отфильтровать оливковое масло перед розливом, чтобы избежать дефектов», — добавила она.

Тем временем Хендриксу напомнили, что сорта оливок имеют разные органолептические характеристики в зависимости от того, где и как они были выращены.

Больше всего меня поразил тот факт, что оливковое масло — единственный жир, который вызывает эмоции», — сказал Килверт. Запах и вкус могут перенести вас в поле, на ферму или в память».

Джоаннидес был приятно удивлен, узнав о глобальном масштабе выращивания оливок с коммерческими рощами в 58 странах на шести континентах.

Для Таки самым большим сюрпризом стала полнота программы, на которую он не рассчитывал при регистрации.

Это был обзор моего 10-летнего опыта за пять дней, а также обучение оценке оливкового масла», — сказал он. Жаль, что я не посетил программу 10 лет назад».

Следующие выпуски оливкового масла Sommelier Certification Program будет проходить в Нью-Йорк с 22 по 26 мая и в Сан-Франциско с сентября 25 по 29 гг.