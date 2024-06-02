37 Complete Olive Oil Times Программа сомелье в Нью-Йорке

Оливковое масло первого холодного отжима является одним из самых полезных для здоровья продуктов в мире, краеугольным камнем культуры и глобальным бизнесом с оборотом в 20 миллиардов долларов. Однако большинство покупателей и потребителей знают об этом очень мало.

Тридцать семь производителей, розничных продавцов, энтузиастов и предпринимателей оливкового масла намерены изменить ситуацию после завершения недельного конкурса. Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program в Манхэттене.

Участники приехали со всего мира на пятидневный курс, посвященный оливковому маслу. сенсорная оценка, передовой опыт производства, здоровье и питание, кулинарные приложения и гарантия качества.

Мне понравился курс. Это превзошло мои ожидания и побудило меня продолжать обучение. - Джо Марука, совладелец TRE Olive

Среди них был Джо Марука, совладелец ТР Оливковое. Я хотел поступить туда последние несколько лет», — сказал он. Моя семья уже четыре поколения занимается производством оливкового масла, и я хотел расширить свои знания и развивать семейный бизнес».

Компания из Массачусетса импортирует оливковое масло первого отжима из своих оливковых рощ в Калабрии. Даже после победа самая желанная в отрасли награда за качество на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition, Марука сказала, что всегда есть чему поучиться.

Джо Марука из TRE Olive — отмеченный наградами производитель калабрийского оливкового масла первого отжима.

Мне понравился курс. Это превзошло мои ожидания и побудило меня продолжать обучение», — сказал он. Если ты не учишься, ты не растешь».

Марука планирует использовать то, что он узнал о науке о оливковом масле. польза для здоровья просвещать клиентов и свою команду. Образование — это самый большой вывод, и я надеюсь продолжать учиться в будущем», — сказал он.

Рафаэль Бучабки, владелец бразильской компании Azeite Torrinhas, был еще одним продюсером, стремившимся расширить свои знания и наладить связи с единомышленниками в Нью-Йорке.

Питер Маунтанос, Бастиан Джордан, Джон Реали, Рафаэль Бучабки и Джо Марука (Фото: Питер Маунтанос)

Я хотел глубже изучить этот вопрос [мир оливкового масла], узнать больше о моем продукте, обсудить с другими сомелье, специализирующимися на оливковом масле, способы улучшения наших масел и обучить людей вокруг меня», — сказал он.

Бучабки сказал, что работа по выявлению широкого спектра ароматов и вкусов почти в ста образцах оливкового масла из 14 стран, проанализированных в ходе пятидневного курса, была интересной и сложной.

«[Благодаря этим знаниям] я буду более уверенно обсуждать наши масла с нашими сотрудниками и смогу лучше обучать людей вокруг меня», - сказал он.

Другие производители присоединились к курсу, чтобы получить глобальное представление о секторе оливкового масла.

Я решил пройти курс, чтобы узнать о взглядах и мнениях жителей США и Южного полушария об оливковом масле, а также получить представление о ситуации в США», — сказал Бастиан Джордан, владелец Jordan Olivenöl. Я стремился использовать эту информацию для своего личного развития в индустрии оливкового масла и установления ценных контактов».

Джордан, который производит оливковое масло на греческом острове Лесбос и импортирует его в Дюссельдорф на западе Германии, всю свою профессиональную жизнь занимается бизнесом по производству оливкового масла. Он сказал, что ценит возможность познакомиться с новыми людьми и отточить свои навыки сенсорного анализа.

Бастиан Джордан в своей оливковой роще на Лесбосе

Я верну эту информацию Немецкой комиссии по оливковому маслу, членом которой я являюсь, чтобы обсудить сходства и различия в органолептических оценках», — сказал он.

Вместе с фермерами и мельниками специалисты по продажам оливкового масла отправились в район Флэтайрон в Нью-Йорке, чтобы узнать больше об оливковом масле первого отжима и его ключевых преимуществах — вкусе и полезности.

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Я влюбилась в оливковое масло первого холодного отжима, когда работала на своей предыдущей должности по продаже O‑Med, и теперь мне посчастливилось представлять [испанский бренд] Castillo de Canena на восточном побережье», — сказала Ши Винсон. Я записался на курс, чтобы расширить свои знания об оливковом масле первого холодного отжима и лучше донести его ценность до моего дистрибьютора, розничных покупателей и конечных потребителей».

Винсон, который живет в Нью-Йорке, сказал, что курс был всеобъемлющим, с интересными докладчиками и важной информацией на каждом занятии.

Часть сенсорной оценки была моей любимой, хотя раздел сочетания продуктов был вторым», — сказала она.

Винсон планирует использовать свое мастерство для улучшения продаж и передачи информации клиентам и широкой публике.

Я хотел бы получить достаточный опыт, чтобы служить на дегустационная панель и в идеале использовать то, чему я научилась, для формирования собственного розничного выбора», — сказала она.

Марк Лемменс, основатель Olicious, приехал в Нью-Йорк из Нидерландов, надеясь расширить свои дегустационные горизонты и принести новую широту знаний своим клиентам в сфере ресторанного бизнеса и розничной торговли.

Марк Лемменс

Я занимаюсь оливковым маслом уже четыре года, и моя миссия — информировать потребителей, розничных торговцев и специалистов о качестве и пользе оливкового масла для здоровья», — сказал он. Я также рассчитывал узнать больше о сортах оливок благодаря обширным возможностям дегустации».

Лемменс не остался разочарованным, высоко оценив структуру курса и разнообразие специалистов, которые преподают каждый раздел.

Это был потрясающий опыт – быть с таким количеством людей, которые разделяют одну и ту же страсть», — добавил он. В частности, я высоко оценил дегустации, а также более технические занятия, посвященные процессу производства оливкового масла. Это помогло мне лучше описать положительные и отрицательные качества во время дегустации».

Лемменс сказал, что он будет использовать то, что узнал на курсе, для информирования своих клиентов и включения этих знаний в свои мастер-классы.

Я могу лучше информировать клиентов о пользе для здоровья и о том, как могут возникнуть дефекты во время производства», — сказал он. Как сомелье оливкового масла, я заслужил больше доверия со стороны профессионалов розничной торговли и HORECA».

Карлин Брандао Проселл, владелица компании Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar в Шривпорте, штат Луизиана, посетила курс, чтобы освежить свои знания о оливковом масле и подготовиться к проведению туров по оливковым рощам в следующем году.

Карлин Брандао Проселл

Я считаю, что курс был чрезвычайно информативным и прояснил с моей стороны некоторую путаницу в отношении аспектов сбора и переработки в бизнесе по производству оливкового масла», — сказала она. Мне особенно понравилось узнавать больше о полезных для здоровья аспектах оливкового масла, особенно о полифенолы".

Это один из аспектов, о котором меня часто спрашивают в моем магазине», — добавил Проселл. Я обнаружил, что мои клиенты все чаще стараются улучшить свое здоровье. Мне повезло быть для них источником не только полезных масел и бальзамиков, но и соответствующей информации об их диетическом выборе».

Procell наслаждается своей ролью специалиста по оливковому маслу и теперь может подкрепить свои объяснения того, почему клиентам следует выбирать высококачественное оливковое масло первого отжима.

Винодельня записала меня на курс по сочетанию еды, вина и оливкового масла», — сказала она. Одна семья попросила меня поговорить с ними на воскресном ужине и помочь им заказать оливковое масло. Две круизные компании попросили меня провести туры по Средиземному морю в сезон сбора урожая 2025 года».

В то время как многие участники программы являются опытными профессионалами в области оливкового масла, стремящимися расширить свои знания, другие пришли, чтобы удовлетворить свою страсть к продукту и рассказать о личных проектах.

Абир Али

Я архитектор с формальным образованием и многопрофильной дизайнерской практикой, поэтому профессионально я нахожусь далеко за пределами отрасли», — сказал Абир Али, приехавший в Нью-Йорк из Детройта.

Однако лично для меня оливковое масло составляет большую часть моей жизни», — добавила она. Моя мать — ливанка, и я вырос в культуре, где оливки и оливковое масло ежедневно использовались во всем: от еды до косметических средств и лекарств».

Али, которая выросла на пакистанской кухне своего отца, наполненной оливковым маслом, сказала, что ей очень понравились занятия. Она особо отметила разнообразие своих сокурсников и преподавателей.

Дегустации мне понравились больше всего», — сказал Али. Бросать вызов и тренировать свое обоняние и вкус было таким удовольствием и долгожданным отдыхом от экранов и встреч».

Али планирует использовать то, что она узнала на курсе, для создания собственного дегустационного опыта.

Следующий выпуск программы сомелье состоится в Лондоне в январе следующего года.

Моя дизайнерская работа, не связанная с производством оливкового масла, вращается вокруг создания таблиц в прямом и переносном смысле, чтобы люди могли встречаться и обмениваться информацией», — сказала она. Теперь, благодаря знаниям, которые я получил в Нью-Йорке, и длительной практике, я могу объединять людей посредством специально созданного сообщества, которое вращается вокруг красоты и силы оливкового масла».

Запись открыта на следующий Программа сомелье оливкового масла в Лондоне, который пройдет в январе.