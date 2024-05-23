Первый фестиваль OlivitalyMed в Чиленто был отмечен успехом

Организаторы и участники приветствовали премьера Фестиваль OlivitalyMed как успех.

Проводится с 4 маяth в 6th В тысячелетнем замке Рокка Чиленто в Кампании мероприятие собрало производителей, политиков и энтузиастов для дегустаций, конференций и дискуссий.

Для национальных игроков (OlivitalyMed) это был момент обсуждения, позволяющий определить текущие критические проблемы и проложить путь к будущему оливкового масла первого отжима. - Николанджело Марсикани, изготовитель оливок и организатор мероприятий.

Это успех, которым мы гордимся, и реализация его мечты провести в Чиленто мероприятие, демонстрирующее тысячи граней оливковое масло первого отжима», — сказала семья Сгуглиа, владелец и организатор мероприятия.

Это мероприятие было детищем покойного Стефано Сгуэлья. Он представлял себе сквозную программу, способную удовлетворить как ожидания профессионалов, так и любопытство новичков», — рассказала семья. Действительно, за эти три дня многочисленные посетители проявили большой интерес и заполонили комнаты и помещения замка».

Присутствовавшие энтузиасты оливкового масла и эксперты отрасли имели возможность принять участие в бесплатных дегустациях и конференциях по вопросам здоровья, кулинарии и науки.

Местом проведения OlivitalyMed была выбрана Чиленто не случайно. Южная часть провинции Салерно является родиной исследования, которое привело к научному подтверждению Средиземноморская диета.

В 1962 году Ансель Кейс и его команда исследователей поселились в Пиоппи, где они начали исследования в области Изучение семи стран изучить взаимосвязь между диетой, образом жизни и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это важная инициатива для этого региона, который занимается производством оливкового масла первого отжима и где более 40 лет назад были заложены основы средиземноморской диеты», — сказал Джузеппе Коккорулло, президент Cilento, Vallo di Diano. и администрация национального парка Албурни.

Оливковое дерево является основным растением нашего парка, где различные сорта оливок обогащают местное биоразнообразие», — добавил он. Средиземноморская диета – это не только мировое наследие, но и ценный актив для местной экономики; это не просто режим питания, а образ жизни, который находит свое идеальное место в этой среде, где можно безопасно и полезно заниматься спортом на свежем воздухе».

Во время фестиваля в просторном зале размещались стенды производителей оливкового масла первого отжима из Кампании. В то же время еще одна большая зона была посвящена производителям из других регионов Италии и некоторых символических сообществ средиземноморской диеты.

В этих пространствах посетители и покупатели могли пообщаться с производителями и насладиться бесплатной дегустацией их продукции.

На открытых площадках посетители увидели стенды нескольких местных кулинаров, предлагающих блюда из морепродуктов и растительных продуктов, выпечку и выпечка, мороженое и коктейли в сочетании с лучшим оливковым маслом первого отжима от Cilento.

Среди них был производитель пиццы Кристиан Сантомауро, один из послы представитель средиземноморской диеты, который приготовил Аммаккату, типичную пиццу, запеченную в дровяной печи.

Кристиан Сантомауро готовит Аммаккату во время фестиваля OlivitalyMed в Кастелло ди Рокка. (Фото: Иления Гранитто)

Ammaccata является зарегистрированным товарным знаком в национальном списке традиционных сельскохозяйственных продуктов, распространение которых настолько ограничено, что они не имеют права на получение сертификатов Защищенного наименования происхождения и Защищенного географического указания Европейского Союза, но при этом предлагают гарантию качества.

Это древний рецепт, которому я научился от своей бабушки Терезы», — сказал Сантомауро. В отличие от пиццы, она не круглая, а овальная. В его состав входят три древних зерна: твердая пшеница Сарагола и смесь мягкой пшеницы Рисциола и Карозелла».

Сантомауро вручную замешивает тесто в большой деревянной корыте, а затем посыпает его различными ингредиентами.

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Каждый тип Аммаккаты сочетается с оливковым маслом первого отжима», — сказал он. Сегодня я готовлю "Классический вариант с приготовленным томатным соусом, горным орегано, тертым выдержанным сыром Чиленто качиорикотта и моносортовой ротонделлой».

Есть еще две версии, одна называется "«Schietta» (по-итальянски «откровенный»), которую я готовлю с чесноком, орегано, анчоусами Менаика и моновариантом Салеллы, а также один закрытый, как кальцоне, с начинкой из диких овощей, приготовленных с оливковым маслом первого отжима Cilento PDO», — добавил он. К этой начинке, в зависимости от сезона, я добавляю анчоусы Менаика, треснувшие оливки Салелла или Чиленто качиорикотта, все продукты Slow Food Presidia».

Информационный сегмент OlivitalyMed начался с обсуждения вопросов гармонии и оливкового масла первого отжима под руководством дирижера Джузеппе Вессиккио и специалиста по диетологии Мишель Сконьямильо.

Цикл конференций, запланированных к мероприятию, начался с семинара по науке об оливковом масле первого отжима, на котором был представлен обзор последних исследовательских разработок с упором на питание и профилактику заболеваний.

Среди спикеров был Раффаэле Сакки, координатор курса по средиземноморской гастрономии на факультете сельского хозяйства Неаполитанского университета. "Фридрих II.

Оливковое масло первого холодного отжима — самый мощный функциональный продукт средиземноморской диеты», — сказал он. Его важность в ежедневном употреблении, как в сыром виде, так и во время приготовления, подтверждается многочисленными полезными и профилактическими функциями, включая противовоспалительные, антиоксидантные и омолаживающие, гипотензивные, кардио- и нейрозащитные, антидиабетические, насыщающие и т. д. на."

Кроме того, это ароматная, острая, живая еда, активный ингредиент всех наших традиционных блюд: от рагу до жареных блюд, от консервированного тунца до десертов и даже мороженого», — добавил Сакки.

В течение трех дней проходила серия мастер-классов, включая дегустации под руководством гида: сенсорный анализ оливкового масла первого холодного отжима с указанием места происхождения, произведенного в Кампании, под руководством Марии Луизы Амбросино, руководителя комиссии Торгово-промышленной палаты Неаполя.

На мероприятии также были проведены дегустации масел из района Гаргано в Апулии и всего Средиземноморского бассейна. Еще одно мероприятие было посвящено тому, как вкус оливкового масла первого отжима различаться в зависимости от региона.

Программа продолжилась конференцией по олеотуризму с участием представителей Кампании, национальных и местных ассоциаций.

Вид с места проведения OlivitalyMed в замке Рокка (Фото: Ylenia Granitto)

Затем состоялась конференция под названием Эвофутуро» с экспертами и представителями производственных организаций, посвященными перспективам отрасли и предстоящим задачам.

После этого состоялся доклад под названием Разговоры о пицце» между шеф-поваром пиццы Франко Пепе (показан в Netflix’s Chef’s Table Pizza), продюсером и мельником Николанджело Марсикани и журналистом Стефано Карбони.

Этот разговор выявил некоторые критические проблемы и несколько элементов, над которыми необходимо работать, таких как важность обучения потребителей качеству, узнаваемость продукта, связанная с территориальностью, и действия, которые необходимо предпринять для улучшения коммуникации», — сказал Карбони.

На мероприятии обсуждалась растущая роль, которую кейтеринг может сыграть в продвижении оливкового масла первого отжима в качестве ключевого ингредиента региональных кухонь.

Однако мы можем сказать, что сегодня осведомленность потребителей растет, и у всех нас есть более важные инструменты для выбора продуктов питания, которые мы кладем на свой стол», — сказал Карбони. В этом смысле я заимствую известное высказывание философа Людвига Фейербаха: "мы то, что мы едим», сказать это сегодня "мы едим то, что мы есть».

Эти наблюдения вызвали бурную дискуссию, которая продолжилась во время итоговой конференции о роли оливкового масла первого отжима в сфере общественного питания.

OlivItalyMed стал не только местом для технического анализа и деловых встреч, но, прежде всего, для обмена мнениями, культурами и знаниями», — сказал Марсикани, отвечавший за техническую организацию мероприятия.

Для Чиленто, культового места производства оливкового масла первого холодного отжима, это был момент сравнения с другими оливковыми культурами, которые, кажется, лучше себя показывают на рынках, и это сравнение, если оно сделано с дальновидностью и интеллектом, может послужить вдохновением для улучшения местного оливкового масла. продукции путем повышения их аутентичности», — добавил он.

Для национальных игроков это был момент обсуждения, чтобы определить текущие критические проблемы и проложить путь к будущему оливкового масла первого отжима», — продолжил Марсикани.

Организаторы заявили, что мероприятие предоставило возможность привлечь местных и национальных производителей в будущее, побудив их отказаться от традиционных практик, снижающих качество, и принять новую культуру, основанную на фруктовое, горькое и пряное оливковое масло первого холодного отжима, оживленное ароматом и красотой».

Организаторы уже работают над следующим выпуском OlivitalyMed. Всю информацию можно найти на сайте веб-сайт мероприятия.