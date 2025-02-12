В Перу есть собственная дегустационная группа, одобренная Советом по оливкам

Производители и официальные лица Перу отметили сертификацию первой в стране дегустационной комиссии, одобренной Международным советом по оливкам, в преддверии ожидаемого богатого урожая.

Комиссия из 12 человек была сформирована в Такне, столице оливкового хозяйства страны, с целью повышения качества оливкового масла и содействия региону в получении сертификата географического указания.

Также есть оптимизм в отношении того, что надежность, обеспечиваемая сертификацией дегустационной комиссии, одобренной МОК, повысит ценность индивидуально упакованного экспорта.

Дегустационная комиссия была определена как необходимость поддержать производство качественных оливковых масел в Перу и в некоторой степени закрыть пробелы в инновациях, которые мы выявили на уровне нашего региона», — сказала Лурдес Гонсалес, отмеченный наградами продюсер в Валлесуре и руководитель группы.

Раньше перуанским производителям приходилось отправлять образцы в соседнее Чили для сертификации. оливковое масло первого отжима – что требует проведения физико-химических и органолептических испытаний аккредитованной дегустационной комиссией.

Гонсалес отметил, что ежегодный широкомасштабный сенсорный анализ перуанского оливкового масла также предоставит производителям обратную связь для устранения любых агрономических или мукомольных проблем, которые, как известно, приводят к распространенным дефектам.

Она добавила, что производители в Перу должны повышать качество, чтобы конкурировать с импортом на местном уровне и на международном рынке в более высоком ценовом сегменте.

«В Такне мы делаем ставку на будущее защищенное обозначение места происхождения (PDO) для оливкового масла», — сказала она. Мы определили характеристики, которые делают сертификацию PDO целесообразной. Группа станет ключевым инструментом в поддержке этой инициативы».

Формирование панели также опережает ожидания Гонсалеса относительно рекордного урожая в Перу.

После жаркой зимы, которая привела к исторически плохой урожай в 2024 году она заявила, что условия перед урожаем 2025 года были отличными.

«У нас была обычная зима с адекватными температурами, затем наблюдалось интенсивное цветение и хороший процент завязывания плодов», — сказал Гонсалес. Следовательно, в этом году производство превысит средний показатель».

Однако Джанфранко Варгас, другой производитель из района Такны, предупредил о продолжающееся распространение средиземноморской плодовой мухи, личинки которой питаются оливками.

Хотя в соседнем Чили нашествие удалось взять под контроль, Варгас отметил, что утроение площади фруктовых деревьев, посаженных на юге Перу за последние 15 лет, не сопровождалось увеличением ресурсов для мониторинга.

«С тех пор, как мы подали жалобу в Такне, количество отловленных плодовых мушек ежемесячно увеличивается», — сказал он. Этот рост продолжался с сентября прошлого года из-за увеличения жаркого сезона, который ускорил репродуктивный цикл мух».

Чиновники в регионе отреагировали сбором и захоронением перезрелых фруктов, которые в противном случае остались бы гнить на поле и стали бы средой обитания будущих поколений мух.

Несмотря на эти усилия, Варгас скептически относится к тому, что Национальная служба аграрного здравоохранения (Sensa) выполнит свою двух-трехлетнюю задачу по уничтожению плодовой мухи в регионе.