Известная программа сомелье расширяется в Европе

Olive Oil Times сотрудничает с Академией оливкового масла в Нидерландах, чтобы предложить свой флагманский Программа сомелье в Европе.

Пятидневный курс, охватывающий сенсорный анализ оливкового масла, передовые методы производства, пользу для здоровья, питание, кулинарное применение и контроль качества, впервые пройдет в Европе в сентябре на выставке Jamfabriek в г. "Хертогенбос, примерно в 80 км к югу от Амстердама.

Curtis Cord, основатель и генеральный директор Olive Oil Times и NYIOOC World Olive Oil Competitionсказал Академия Оливкового Масла команда воплощает в себе миссию нашей программы по расширению возможностей поколения педагогов в области оливкового масла».

«Сотрудничество является ключом к развитию образования в области оливкового масла в глобальном масштабе», — сказала Кристианна Нурдермеер Ван Лу, исполнительный директор Академии оливкового масла и выпускница 2023 года. Olive Oil Times Программа сомелье.

Независимо от того, являетесь ли вы производителем, шеф-поваром, покупателем или энтузиастом-ценителем, вы получите инструменты, которые позволят вам оценить, оценить и пропагандировать высококачественное оливковое масло первого отжима. - Вильма ван Гринсвен-Падберг, руководитель группы, Институт оливкового масла, Нидерланды

Объединив усилия с Olive Oil Times«Мы можем объединить лучшие ресурсы, опыт и методы обучения, чтобы гарантировать студентам получение первоклассной подготовки в области оценки и признания оливкового масла», — добавила она.

«Мы интегрируем новейшие научные открытия и тенденции рынка, чтобы гарантировать, что программа идеально соответствует потребностям профессионалов и энтузиастов», — сказал ван Гринсвен-Падберг, который завершил Olive Oil Times в 2017 году и в настоящее время является руководителем группы экспертов Международного совета по оливкам в Институт оливкового масла.

Нордермеер Ван Лоо и ван Гринсвен-Падберг рекламировали Jamfabriek и "Хертогенбос — идеальное место для реализации программы.

Jamfabriek, бывшая фабрика по производству джемов, была преобразована в пространство для проведения мероприятий с помещениями, специально предназначенными для приготовления пищи и демонстраций.

Известный своей богатой историей и яркой кулинарной сценой, "s‑Хертогенбос обеспечивает вдохновляющую основу для курса сомелье», — рассказали Нордермеер Ван Лоо и ван Гринсвен-Падберг. Участники смогут погрузиться в культурное наследие города и глубже понять ценность оливкового масла».

Город с населением 161,000 1185 человек, основанный в - году, хорошо связан поездом и автобусом. Четыре крупных аэропорта — Амстердам, Брюссель, Эйндховен и Роттердам — находятся в часе езды, что делает его доступным для участников, путешествующих из любой точки мира.

Вильма ван Гринсвен-Падберг, Curtis Cord и Кристиан Нордермеер Ван Лоо

Программа сертификации сомелье, впервые проведенная в Нью-Йорке в 2016 году, а затем в Лондоне и Сан-Франциско, насчитывает около 500 участников. Olive Oil Times Сертифицированные сомелье работая во всех аспектах мира оливкового масла.

Выпускники Программы сертификации сомелье из всех слоев общества — от исследователей и отмеченных наградами производителей до импортеров, предпринимателей и любопытных потребителей — высоко оценили курс.

«Я действительно наслаждался каждым моментом курса. Эта неделя была просто потрясающей. Все преподаватели фантастические, панели были великолепными и сложными, но также и интересными», — сказал Эмезе Томбор после завершения программы в Лондоне.

Отмеченный наградами продюсер Мехмет Таки посетил программу в Лондон в 2023 году и планировал применить некоторые из новых методов ведения сельского хозяйства и обработки муки, которым он научился.

«Это очень хорошо сбалансированная программа, которая не ограничивается только дегустацией оливкового масла, но и предоставляет исчерпывающую информацию по всем аспектам — от выращивания до хранения, новых тенденций и практик», — сказал он.

На протяжении многих лет многие выпускники говорили, что пришли на курс, чтобы научиться распознавать высококачественные и дефектный для консультирования клиентов и заказчиков.

«Мы хотели расширить свои знания, чтобы передать их нашим шеф-поварам, розничным продавцам и дистрибьюторам, а также познакомить наши вкусовые рецепторы с маслами, выходящими за рамки нашей испанской компетенции», — сказала Кэрри Кимбл, импортер Philosophy Foods, которая приняла участие в Нью-Йорк в 2019.

«Программа просто потрясающая; я думал, что она слишком дорогая. Я считаю, что она должна стоить дороже», — сказал Герман Побрати, который также недавно посетил курс в Лондоне. Я многому научился, и мое восприятие мира EVOO изменилось в лучшую сторону. Отлично.”

Откровение за откровением, суперзвездный состав, лучшее, что могло быть. Обучение и опыт мирового класса», — сказала новый сомелье Жаклин Конибир.

Ван Гринсвен-Падберг рассказал о сотрудничестве с Olive Oil Times установит новый стандарт в образовании в области производства оливкового масла в Европе, выйдя за рамки традиционного обучения.

Независимо от того, являетесь ли вы производителем, шеф-поваром, покупателем или энтузиастом-ценителем, вы получите инструменты для оценки, признания и пропаганды высококачественной продукции. оливковое масло первого отжима, "Сказала она.

Регистрация на курс с 22 по 25 сентября открыта уже открыт.