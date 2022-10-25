Оливковое масло первого холодного отжима (EVOO) — это гораздо больше, чем просто самое полезное пищевое масло. Это также способ открыть для себя тысячи различных вкусов.

Его производят в десятках стран на разных высотах и ​​в разных климатических условиях из сотен оливковые сорта, каждый из которых обеспечивает особый и уникальный вкусовой профиль.

Наряду с географией на вкусовое выражение вина влияют десятки других переменных. оливковое масло первого отжима; климат, близость к другим растениям, методы ведения сельского хозяйства, технологии обработки и помещения для хранения — все это влияет на вкус.

Кроме того, профессионалы могут смешивать масла разных сортов или сорта, чтобы создать потенциально бесконечное количество ароматов и вкусов.

Понимание ароматов EVOO

В то время как любой может научиться пробовать и ценить оливковое масло первого холодного отжима и все возможные ароматы, они также оцениваются профессиональными дегустаторами, обычно организованными в группы.

Их работу традиционно координирует руководитель жюри, который подводит итоги дегустаций и в конечном итоге утверждает категория оливкового масла вопрос и заслуживает ли он того, чтобы называться Экстра-класс.

Производители используют панели, чтобы решить, какие моновариеты (масла, изготовленные из одного сорта оливок) объединять в смеси. Также формируются дегустационные комиссии для оценки качества EVOO, представленных для соревнования.

Двумя наиболее важными характеристиками высококачественного оливкового масла первого холодного отжима являются наличие и интенсивность горечь остроты, что свидетельствует о наличии фенольные соединения.

Наша первая миссия состоит в том, чтобы записать удостоверение личности оливкового масла первого холодного отжима, подтвердить его подлинность. без дефектов, оцените наличие фруктовых нот, которые мы также можем описать как зеленые или спелые, или их интенсивность, а также оцените наличие горечи и пряности», — Симона Коньоли, профессиональный дегустатор оливкового масла и основателя Олеонавта, Сказал Olive Oil Times.

Дегустация EVOO не менее актуальна, чем физико-химический анализ продукта», — добавила она. Когда я привожу их на свое обучение, потребители начинают с дегустации горького оливкового масла первого холодного отжима, которое большинству из них кажется неприятным».

Затем я приглашаю их на экскурсию по различным вкусам оливкового масла первого холодного отжима», — продолжил Коньоли. В качестве последнего шага они возвращаются к этому горькому EVOO, который может быть действительно горьким, но также хорошо гармонирует со своими специфическими нотами, и они даже не находят его более горьким, поскольку они пришли к восприятию всего спектра его аромата. и его вкус».

Именно поэтому многие из них обнаруживают, что горечь является частью характера EVOO, и в конечном итоге влюбляются в нее», — сказал Коньоли.

Аромат и вкус

Все потребители могут повторить шаги дегустаторов оливкового масла и шеф-поваров, чтобы узнайте, как попробовать и сравнить оливковое масло первого холодного отжима, откройте для себя их ароматы и поэкспериментируйте с их использованием в качестве сырой заправки или кулинарного ингредиента.

Они не только придают ценность конкретному рецепту; аромат и вкус также придают блюду новые эмоции», — сказал Коньоли.

В зависимости от своих характеристик, как профессиональные повара, так и повара-любители могут добавить вкус к своим блюдам от ароматических трав до тропических фруктов и многое другое.

Существует целый мир ароматов и вкусов, которые нужно исследовать», — сказал Коньоли.

Эти ноты могут влиять на вкус в зависимости от конкретного EVOO и того, как он включен в блюдо. Кроме того, на ароматы влияет температура блюда при использовании масла.

Креветки с вялеными помидорами, чесноком, оливковым маслом

Такое разнообразие возможных результатов означает, что повара и любители должны полагаться на более чем один EVOO на кухне.

Если мы рассмотрим Extra Virgin оливковое масло как ингредиент рецепта, то мы не можем использовать один и тот же EVOO для всех наших блюд», — сказал Коньоли. Это то, что еще не все повара изучили, возможно, потому, что многим еще предстоит открыть для себя выдающееся разнообразие EVOO, которое у нас есть».

Вкуса больше, чем вкуса

Учитывая растущий банк знаний, окружающих польза полифенолов для здоровья, многие производители теперь сосредоточены на производстве EVOO с максимально возможным количеством этих органических соединений.

Тем не менее, эти высокие уровни не обязательно переводить в высококачественную продукцию.

Многие сосредотачиваются на раннем урожае, чтобы усилить присутствие полифенолов», — сказал Коньоли. Но производители должны быть осторожны, так как ранние оливки не только труднее снять с дерева, но и могут привести к несбалансированности продукта».

Некоторые EVOO раннего урожая могут быстрее терять свои ароматы, которые являются неотъемлемой частью удовольствия и качества дегустации, в то время как EVOO, произведенные из более спелых фруктов, сохранят достаточное количество полифенолов в течение некоторого времени.

Лина Смит (англ.NYIOOC)

Это правда, что EVOO обеспечивает соответствующие преимущества для здоровья, но это не лекарство само по себе, а это означает, что его полезные свойства должны сопровождать удовольствие от его употребления», — сказал Коньоли. Это не пищевой интегратор и не таблетка для ежедневного употребления».

Тем не менее, высококачественное оливковое масло экстра вирджин производство претерпевает серьезные изменения с течением времени, так как новые методы и процедуры применяются в полевых условиях и последующем этапе трансформации.

Благодаря растущей базе знаний и развитию новые технологии, теперь у нас больше возможностей производить оливковое масло первого холодного отжима, которое обладает как сенсорными, так и полезными свойствами», — сказал Коньоли.

Кроме того, многие высококачественные EVOO поступают из регионов, где культура и история являются неотъемлемой частью продукции.

Существует целый мир запахов и вкусов, которые можно исследовать, но есть и мир прекрасного. истории, которые нужно знать о производителях и их земли», — сказал Коньоли.