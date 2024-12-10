Интенсивные ливни затопило южный бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул в период с апреля по май 2024 года, что существенно затруднило работу местных производителей оливок.

В критические недели сбора урожая 800 миллиметров осадков — более половины ожидаемого годового объема — затопили большую часть региона менее чем за 15 дней. Наводнение привело к 181 погибшим и нанесло региону ущерб в размере 3.7 млрд долларов (3.47 млрд евро).

Приятно думать, что это может привести к росту культуры производства оливкового масла в нашей стране. - Луиза Осорио, совладелец Al-Zait

Хотя наводнение не повредило многие рощи, опустошенные весенними дождями в сентябре 2023 года, которые помешали опылению, производители сообщили о трудностях с доставкой продукции, получением упаковочных материалов и урегулированием личных потерь.

В таком сложном контексте неудивительно, что число бразильских оливковое масло экстра вирджин отправлено в 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition сократилось до всего лишь 14, по сравнению с 53 записями предыдущий год.

Эстансия дас Оливейрас, расположенная в Виамане, Риу-Гранди-ду-Сул, вошла в число победителей 2024 года. Она получила Золотую награду за свое флагманское оливковое масло экстра-класса, смесь оливок Арбосана, Арбекина и Коронейки. Это знаменует ее третья победа подряд.

Однако участие в NYIOOC Этот год потребовал от семейной компании исключительных усилий.

«Наш штат столкнулся с самой страшной климатической катастрофой в истории Бразилии: в нескольких крупных городах, включая нашу столицу, произошло масштабное наводнение», — заявил управляющий партнер Рафаэль Ситтони Гельцер. Несмотря на все разрушения, мы производили оливковое масло, завоевавшее международное признание».

«Аэропорт в нашем регионе был полностью затоплен и не работал в течение шести месяцев, с мая по октябрь», — добавил он. Нам пришлось проехать более 1,000 километров, чтобы доставить наши масла на соревнования из аэропорта в другом штате. Тем не менее, все эти усилия и стойкость были вознаграждены значительными похвалами».

Риу-Гранди-ду-Сул остается важнейшим штатом-производителем оливкового масла в Бразилии, на долю которого приходится около 75 процентов национального урожая. Однако в 193,150 году штат произвел всего 2024 67 литров оливкового масла, что на 2023 процентов ниже рекордно высокого урожая 295,346 года и значительно ниже пятилетнего среднего показателя в - - литров.

Эстансия дас Оливейрас одержала третью победу подряд на чемпионате 2024 года. NYIOOC. (Фото: Estância das Oliveiras)

«Многие производители здесь потеряли урожай в этом году из-за дождей в сентябре и октябре 2023 года, которые напрямую повлияли на их оливковые рощи», — сказал Андре Бертолуччи, совладелец Оливас де Грамаду в Риу-Гранди-ду-Сул.

Это нас очень огорчило, поскольку мы понимаем огромные трудности, связанные с инвестированием в выращивание оливок здесь, поскольку это не признанный "«Товары» бразильского агробизнеса», — добавил он.

Хотя многие регионы штата серьезно пострадали от дождей и наводнений, Оливас-ди-Грамаду обошел стороной.

Компания получила серебряную награду за свой Terroir Serrano, смесь оливок Арбекина, Пикуаль, Франтойо, Коронейки, Асколана и Мансанилья.

Для нас здесь, в Серра-Гауча, в глубине Риу-Гранди-ду-Сул, получение второй подряд награды NYIOOC «Это большая честь, особенно учитывая участие выдающихся продюсеров со всего мира», — сказал Бертолуччи.

«Быть ​​среди лучших — это невероятное признание упорного труда, преданности делу и любви всей команды Оливаса де Грамаду», — добавил он.

Награда этого года была особенной еще и потому, что это был первый случай, когда Бертолуччи и его команда производили оливковое масло на собственной мельнице. Ранее они полагались на мельницу семьи Гельцер.

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В этом году ответственность за переработку масла легла на меня, и при поддержке и поощрении замечательных людей из национального сектора оливкового масла нам удалось проделать хорошую работу», — сказал он.

По словам Бертолуччи, в Бразилии активно развивается рынок производителей высококачественного оливкового масла.

Андре Бертолуччи отпраздновал второй подряд NYIOOC награда. (Фото: Оливас де Грамадос)

«Это новая эра производства высококачественных масел с использованием передовых технологий и квалифицированной рабочей силы в управлении оливковыми рощами, сборе урожая и процессе экстракции», — сказал он.

Несмотря на трудности с урожаем, производители не были полностью удивлены продолжающимся успехом страны на мировом конкурсе.

«Мы знали, что находимся на правильном пути, мы много учились, обменивались идеями и информацией с другими бразильскими производителями, инвестировали в нашу оливковую рощу, а также построили наш завод, что оптимизировало весь процесс», — сказал Бертолуччи.

Мы также считаем, что влияние нашего уникального "«Терруар» был одним из ключевых факторов в достижении этих выдающихся результатов», — добавил он.

Еще один отмеченный наградами продюсер, Аль-Зайт, праздновали еще один год успеха в 2024 NYIOOC с его моносортовым сортом Пикуаль.

Сильное наводнение в Бразилии затронуло производителей, включая Al-Zait. (Фото: Al-Zait)

«Наш триумф в Нью-Йорке стал для нас невероятным моментом», — сказала совладелица Луиза Осорио. Быть вновь признанным одним из лучших в мире — большая честь и отражение нашей приверженности производству высококачественного оливкового масла».

«Для нас это подтверждение всей тяжелой работы, страсти и самоотверженности, которые мы вкладываем в каждый урожай», — добавила она. Это признание мотивирует нас продолжать расширять границы совершенства и с гордостью представлять Бразилию на мировой арене».

Экстремальные погодные явления напрямую повлияли на деятельность Al-Zait.

«Избыточные дожди существенно повлияли на наши оливковые рощи», — сказал Осорио. Сильные дожди не только поставили под угрозу качество фруктов, но и привели к сокращению общего объема нашего производства».

«Кроме того, из-за неожиданных волн тепла зимой у нас были разные периоды цветения, что еще больше усложнило цикл роста наших оливок», — добавила она. Несмотря на эти неудачи, наша команда работала не покладая рук, чтобы поддерживать самые высокие стандарты на протяжении всего процесса».

По словам Осорио, победы на NYIOOC для высококачественных оливковых масел бразильского производства представляют собой возможность для всех заинтересованных сторон.

«Победа в этой престижной награде проливает свет на качество бразильского оливкового масла первого отжима и помогает информировать местных и международных потребителей о потенциале нашей продукции», — сказал Осорио.

«Мы считаем, что чем больше людей признают мастерство и преданность делу, лежащие в основе производства оливкового масла такого уровня, тем выше будет спрос на высококачественное оливковое масло первого отжима в Бразилии», — добавила она.

Волнительно думать, что это может привести к выращивание культуры оливкового масла в нашей стране», — заключил Осорио.