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Искусственный интеллект (AI)

Новости Трусы

Август 7, 2024

Модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом точно предсказала цены на оливковое масло

Модель точно предсказывала динамику и сроки цен на оливковое масло во время ее разработки в 2017 и 2018 годах. Ее создатель заявил, что ее научная основа остается актуальной, и опубликовал ее публично.

Новости Трусы

Июль. 29, 2024

Исследователи представляют инструмент искусственного интеллекта, который поможет фермерам, выращивающим оливки, предсказать время сбора урожая

Используя машинное обучение для анализа ряда данных модельных ферм, исследователи смогли предсказать время сбора урожая оливок с точностью 90 процентов.

Оливковые сорта

Июнь 5, 2024

Открытие новых сортов оливок в Италии стимулирует разработку приложений

Анализ Итальянского национального исследовательского центра выявил во Фрозиноне два ранее неизвестных сорта.

Профили продюсеров

Март 27, 2024

Технологии стимулируют амбиции крупнейшего производителя оливкового масла в Тунисе

Группа CHO была одной из первых, кто внедрил технологию блокчейна для отслеживания. Теперь они обращаются к искусственному интеллекту, чтобы помочь смягчить последствия изменения климата.

Медицина

Сентябре 13, 2023

Исследователи используют ИИ для выявления соединений оливкового масла, влияющих на болезнь Альцгеймера

Используя алгоритм машинного обучения, исследователи определили десять соединений в оливковом масле первого отжима, которые действуют как фармацевтические препараты для лечения деменции.

Новости Трусы

Июль. 5, 2023

Исследователи из Андалусии разрабатывают инструмент искусственного интеллекта для повышения эффективности орошения

Используя климатические данные и мощные нейронные сети, исследователи разработали инструмент, который позволяет фермерам определять потребности в поливе на неделю вперед.

Февраль 9, 2023 Мировое

Об оливковом масле в чате GPT

Производство

Февраль 26, 2020

Дроны помогают фермерам, выращивающим оливки, оптимизировать обработку и повышать прибыльность

Используя дроны, мультиспектральные камеры и удаленные датчики, фермеры, выращивающие оливки, могут делать точные прогнозы содержания питательных веществ, проводить фитосанитарную обработку и более точно применять удобрения и орошение.

Производство

Июнь 27, 2018

Андалусия обещает крупные инвестиции в оливковый сектор

Более 60 миллионов евро будет предоставлено фермерам и сельскохозяйственным ассоциациям для инвестиций в ирригационную инфраструктуру и новые технологии.

Медицина

Июнь 19, 2018

Исследователи выделяют компонент EVOO, который атакует стволовые клетки рака молочной железы

Молекула оливкового масла первого отжима воздействует на метаболизм и эпигенез стволовых клеток рака молочной железы, эффективно предотвращая образование новых опухолей.

Производство

Октябрь 17, 2017

Испания тестирует искусственный интеллект для управления мухами

Прогностическая модель с использованием искусственного интеллекта была разработана, чтобы помочь фермерам в борьбе с вредителями и, в конечном итоге, улучшить производство и сократить использование пестицидов.

Мировое

Июль. 11, 2017

Роботизированные сборщики оливок могут появиться на горизонте

Материнская компания Google инвестирует в сельскохозяйственных роботов, которых когда-нибудь можно будет использовать для сбора урожая оливок.

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