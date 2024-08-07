Искусственный интеллект (AI)

Август 7, 2024
Модель точно предсказывала динамику и сроки цен на оливковое масло во время ее разработки в 2017 и 2018 годах. Ее создатель заявил, что ее научная основа остается актуальной, и опубликовал ее публично.
Июль. 29, 2024
Исследователи представляют инструмент искусственного интеллекта, который поможет фермерам, выращивающим оливки, предсказать время сбора урожая
Используя машинное обучение для анализа ряда данных модельных ферм, исследователи смогли предсказать время сбора урожая оливок с точностью 90 процентов.
Июнь 5, 2024
Открытие новых сортов оливок в Италии стимулирует разработку приложений
Анализ Итальянского национального исследовательского центра выявил во Фрозиноне два ранее неизвестных сорта.
Март 27, 2024
Технологии стимулируют амбиции крупнейшего производителя оливкового масла в Тунисе
Группа CHO была одной из первых, кто внедрил технологию блокчейна для отслеживания. Теперь они обращаются к искусственному интеллекту, чтобы помочь смягчить последствия изменения климата.
Сентябре 13, 2023
Исследователи используют ИИ для выявления соединений оливкового масла, влияющих на болезнь Альцгеймера
Используя алгоритм машинного обучения, исследователи определили десять соединений в оливковом масле первого отжима, которые действуют как фармацевтические препараты для лечения деменции.
Июль. 5, 2023
Исследователи из Андалусии разрабатывают инструмент искусственного интеллекта для повышения эффективности орошения
Используя климатические данные и мощные нейронные сети, исследователи разработали инструмент, который позволяет фермерам определять потребности в поливе на неделю вперед.
Декабрь 7, 2021 Производство
Производители на Крите обращаются к анализу ДНК, чтобы добавить ценность
Февраль 26, 2020
Дроны помогают фермерам, выращивающим оливки, оптимизировать обработку и повышать прибыльность
Используя дроны, мультиспектральные камеры и удаленные датчики, фермеры, выращивающие оливки, могут делать точные прогнозы содержания питательных веществ, проводить фитосанитарную обработку и более точно применять удобрения и орошение.
Июнь 27, 2018
Андалусия обещает крупные инвестиции в оливковый сектор
Более 60 миллионов евро будет предоставлено фермерам и сельскохозяйственным ассоциациям для инвестиций в ирригационную инфраструктуру и новые технологии.
Июнь 19, 2018
Исследователи выделяют компонент EVOO, который атакует стволовые клетки рака молочной железы
Молекула оливкового масла первого отжима воздействует на метаболизм и эпигенез стволовых клеток рака молочной железы, эффективно предотвращая образование новых опухолей.
Октябрь 17, 2017
Испания тестирует искусственный интеллект для управления мухами
Прогностическая модель с использованием искусственного интеллекта была разработана, чтобы помочь фермерам в борьбе с вредителями и, в конечном итоге, улучшить производство и сократить использование пестицидов.
Июль. 11, 2017
Роботизированные сборщики оливок могут появиться на горизонте
Материнская компания Google инвестирует в сельскохозяйственных роботов, которых когда-нибудь можно будет использовать для сбора урожая оливок.