Босния и Герцеговина

Сентябре 18, 2024
Местные власти утверждают, что защищенное обозначение происхождения «Златне Капи» повысит популярность местных оливковых масел и будет способствовать развитию туризма.
Ноябрь 9, 2022
Рекордный урожай в Герцеговине Heralds Расширение выращивания оливок на Западных Балканах
Герцеговина произвела 280,000 - литров оливкового масла. Чиновники планируют в ближайшие годы утроить площадь земли, предназначенной для выращивания оливок.
Апреле 7, 2022
Герцеговинский производитель оливок Škegro делает это снова
Семья Шкегро продолжает удерживать Боснию и Герцеговину среди стран, где можно найти оливковое масло первого отжима мирового класса.
Февраль 8, 2022
Официальные лица надеются, что победные результаты стимулируют производство оливок в Герцеговине
Начиная с 1977 года в Боснии и Герцеговине выращивание оливковых деревьев росло быстрее, чем в любой другой европейской стране. Качество также улучшилось.
Июнь 24, 2021
Урожайный урожай стал рекордным годом для Словении, Боснии и Герцеговины
Производители из двух небольших балканских стран получили обильные урожаи и получили рекордное количество наград на Всемирном конкурсе.
16 января, 2019
Фермер из Герцеговины надеется сохранить импульс после победы в Нью-Йорке
Семейная винодельня Skegro прокладывает путь к производству высококачественного оливкового масла первого отжима в Боснии и Герцеговине.