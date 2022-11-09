enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

Босния и Герцеговина

Бизнес

Сентябре 18, 2024

Герцеговина празднует новый PDO

Местные власти утверждают, что защищенное обозначение происхождения «Златне Капи» повысит популярность местных оливковых масел и будет способствовать развитию туризма.

Производство

Ноябрь 9, 2022

Рекордный урожай в Герцеговине Heralds Расширение выращивания оливок на Западных Балканах

Герцеговина произвела 280,000 - литров оливкового масла. Чиновники планируют в ближайшие годы утроить площадь земли, предназначенной для выращивания оливок.

Профили продюсеров

Апреле 7, 2022

Герцеговинский производитель оливок Škegro делает это снова

Семья Шкегро продолжает удерживать Боснию и Герцеговину среди стран, где можно найти оливковое масло первого отжима мирового класса.

Производство

Февраль 8, 2022

Официальные лица надеются, что победные результаты стимулируют производство оливок в Герцеговине

Начиная с 1977 года в Боснии и Герцеговине выращивание оливковых деревьев росло быстрее, чем в любой другой европейской стране. Качество также улучшилось.

Лучшие оливковые масла

Июнь 24, 2021

Урожайный урожай стал рекордным годом для Словении, Боснии и Герцеговины

Производители из двух небольших балканских стран получили обильные урожаи и получили рекордное количество наград на Всемирном конкурсе.

Мировое

16 января, 2019

Фермер из Герцеговины надеется сохранить импульс после победы в Нью-Йорке

Семейная винодельня Skegro прокладывает путь к производству высококачественного оливкового масла первого отжима в Боснии и Герцеговине.

Реклама