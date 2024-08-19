Август 19, 2024
Фил Буккино, Андреа Пальяи и Джионни Прунети производят оливковое масло первого отжима из восстановленных деревьев, принося пользу обществу и окружающей среде.
Август 19, 2024
Терруар, результаты органического земледелия, отмеченные наградой за урожайность для сицилийских фермеров
Производители компании Naru из Агридженто объясняют свой успех на Всемирном конкурсе экологически чистыми местными сортами оливок.
Август 11, 2024
Оливковое масло экстра-класса дает превосходный сорт Соттоли в Апулии
Культурная практика сохранения свежих фруктов и овощей в оливковом масле существовала в Апулии на протяжении веков и становится все более популярной во всем мире.
Август 9, 2024
Сильная засуха в Италии повредила оливковые деревья еще до сбора урожая
Основные регионы страны, выращивающие оливки, страдают от волн жары и засухи. Ожидается, что производство упадет до исторического минимума.
Июль. 24, 2024
Органическое выращивание оливок в Италии продолжает расширяться
В прошлом году более 6,000 гектаров оливковых рощ были преобразованы в органическое сельское хозяйство, поскольку Италия приблизилась к достижению европейских целей устойчивого развития.
Июль. 20, 2024
Умбрия прокладывает путь круглогодичного олеотуризма
Традиционно приуроченные к сезону сбора урожая производители, рестораторы и представители сферы туризма в Умбрии работают над тем, чтобы превратить оливковое масло первого отжима в круглогодичную достопримечательность.
Июль. 18, 2024 Бизнес
Стали известны подробности конфискации контрафактного оливкового масла в Апулии
Июль. 15, 2024 Новости Трусы
Италия, Турция и Бразилия лидируют на церемонии вручения наград EVO IOOC
Июнь 12, 2024 Новости Трусы
Предложение запретит установку солнечных панелей на сельскохозяйственных угодьях Италии
Июнь 6, 2024
Итальянский поставщик углеродных кредитов получает международную аккредитацию
Благодаря проекту Альберами итальянские фермеры, выращивающие оливки, смогут генерировать и продавать углеродные кредиты на международных рынках.
Июнь 6, 2024
Пьералиси назначает нового генерального директора
Выходец из сектора погрузочно-разгрузочных работ, новый генеральный директор планирует сосредоточиться на расширении своего присутствия на ключевых рынках и продолжении разработки передовых технологий.
Июнь 5, 2024
Открытие новых сортов оливок в Италии стимулирует разработку приложений
Анализ Итальянского национального исследовательского центра выявил во Фрозиноне два ранее неизвестных сорта.
Июнь 3, 2024
Устойчивые ксилеллой рощи – будущее апулийского оливкового масла
Фермерские ассоциации, исследователи и учреждения объединяются, чтобы пересадить устойчивые к Xylella fastidiosa оливковые деревья в Апулии.
Июнь 2, 2024
Отмеченные наградами братья и сестры, благодарный отец выбрал Коратину
Унаследовав семейную оливковую ферму, брат и сестра Томмазо и Анжела Фиоре продолжают семейное наследие.
Май. 28, 2024
L'Olivo di Sant'Emiliano: 1,800-летний символ оливковой традиции Умбрии
Тысячелетнее дерево символизирует устойчивость центрального итальянского региона, многие из его когорт на протяжении многих лет пострадали от повторяющихся заморозков.
Май. 23, 2024
Первый фестиваль OlivitalyMed в Чиленто был отмечен успехом
На мероприятии, посвященном оливковому маслу первого отжима в Кампании и Италии, также прошли конференции по кулинарии, здоровью, туризму и науке.
Март 13, 2024
Высокие цены меняют отношение итальянцев к оливковому маслу
Опросы потребителей показывают, что итальянцы покупают меньше оливкового масла первого отжима, в то время как другие данные подтверждают снижение продаж в супермаркетах.
Март 7, 2024
Древние оливковые рощи на Капри являются резервуарами биоразнообразия
Исследователи проследили происхождение оливковых деревьев острова до Крита и материковой Италии и обнаружили 21 новый сорт.
Март 6, 2024
Исследование показало, что ксилелла не может нести ответственность за уничтожение оливковых деревьев в Апулии
Результаты могут разрушить десятилетнюю политику и понимание того, что Xylella fastidiosa была основной причиной синдрома быстрого упадка оливок в Апулии.
Февраль 29, 2024
Власти выявили штамм Xylella, заражающий виноградные лозы и миндаль в Апулии
Новый вариант был обнаружен в регионе, уже сильно пораженном Xylella fastidiosa pauca.
Февраль 26, 2024
Новый закон в Италии устанавливает роль фермеров в защите окружающей среды
Наряду с защитой природных ландшафтов Италии и содействием выращиванию традиционных сельскохозяйственных культур, закон направлен на сдерживание исхода населения из сельских районов с помощью экономических стимулов.
Февраль 22, 2024
Итальянские фермеры и производители подтверждают восстановление производства
Производство оливкового масла в 2023/24 сельскохозяйственном году было поддержано высокими урожаями на юге.
Февраль 19, 2024
Четвертое поколение сицилийских фермеров прославляет местные сорта
На юго-востоке Сицилии производители Vernèra разделяют чувство социальной ответственности и экологической устойчивости.
31 января, 2024
Фермеры на небольших итальянских островах восстанавливают древние рощи и местное производство
Производители на острове Джильо и Капри восстанавливают многовековые оливковые деревья, чтобы возродить увядающую культуру и защитить уникальные островные ландшафты.