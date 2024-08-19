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Италии

Производство

Август 19, 2024

Многочисленные ценности восстановления заброшенных оливковых рощ в Тоскане

Фил Буккино, Андреа Пальяи и Джионни Прунети производят оливковое масло первого отжима из восстановленных деревьев, принося пользу обществу и окружающей среде.

Профили продюсеров

Август 19, 2024

Терруар, результаты органического земледелия, отмеченные наградой за урожайность для сицилийских фермеров

Производители компании Naru из Агридженто объясняют свой успех на Всемирном конкурсе экологически чистыми местными сортами оливок.

Еда и кулинария

Август 11, 2024

Оливковое масло экстра-класса дает превосходный сорт Соттоли в Апулии

Культурная практика сохранения свежих фруктов и овощей в оливковом масле существовала в Апулии на протяжении веков и становится все более популярной во всем мире.

Производство

Август 9, 2024

Сильная засуха в Италии повредила оливковые деревья еще до сбора урожая

Основные регионы страны, выращивающие оливки, страдают от волн жары и засухи. Ожидается, что производство упадет до исторического минимума.

Производство

Июль. 24, 2024

Органическое выращивание оливок в Италии продолжает расширяться

В прошлом году более 6,000 гектаров оливковых рощ были преобразованы в органическое сельское хозяйство, поскольку Италия приблизилась к достижению европейских целей устойчивого развития.

Бизнес

Июль. 20, 2024

Умбрия прокладывает путь круглогодичного олеотуризма

Традиционно приуроченные к сезону сбора урожая производители, рестораторы и представители сферы туризма в Умбрии работают над тем, чтобы превратить оливковое масло первого отжима в круглогодичную достопримечательность.

Бизнес

Июнь 6, 2024

Итальянский поставщик углеродных кредитов получает международную аккредитацию

Благодаря проекту Альберами итальянские фермеры, выращивающие оливки, смогут генерировать и продавать углеродные кредиты на международных рынках.

Новости Трусы

Июнь 6, 2024

Пьералиси назначает нового генерального директора

Выходец из сектора погрузочно-разгрузочных работ, новый генеральный директор планирует сосредоточиться на расширении своего присутствия на ключевых рынках и продолжении разработки передовых технологий.

Оливковые сорта

Июнь 5, 2024

Открытие новых сортов оливок в Италии стимулирует разработку приложений

Анализ Итальянского национального исследовательского центра выявил во Фрозиноне два ранее неизвестных сорта.

Производство

Июнь 3, 2024

Устойчивые ксилеллой рощи – будущее апулийского оливкового масла

Фермерские ассоциации, исследователи и учреждения объединяются, чтобы пересадить устойчивые к Xylella fastidiosa оливковые деревья в Апулии.

Профили продюсеров

Июнь 2, 2024

Отмеченные наградами братья и сестры, благодарный отец выбрал Коратину

Унаследовав семейную оливковую ферму, брат и сестра Томмазо и Анжела Фиоре продолжают семейное наследие.

Новости Трусы

Май. 28, 2024

L'Olivo di Sant'Emiliano: 1,800-летний символ оливковой традиции Умбрии

Тысячелетнее дерево символизирует устойчивость центрального итальянского региона, многие из его когорт на протяжении многих лет пострадали от повторяющихся заморозков.

Ярмарки, Конкурсы

Май. 23, 2024

Первый фестиваль OlivitalyMed в Чиленто был отмечен успехом

На мероприятии, посвященном оливковому маслу первого отжима в Кампании и Италии, также прошли конференции по кулинарии, здоровью, туризму и науке.

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Новости Трусы

Март 13, 2024

Высокие цены меняют отношение итальянцев к оливковому маслу

Опросы потребителей показывают, что итальянцы покупают меньше оливкового масла первого отжима, в то время как другие данные подтверждают снижение продаж в супермаркетах.

Оливковые сорта

Март 7, 2024

Древние оливковые рощи на Капри являются резервуарами биоразнообразия

Исследователи проследили происхождение оливковых деревьев острова до Крита и материковой Италии и обнаружили 21 новый сорт.

Бизнес

Март 6, 2024

Исследование показало, что ксилелла не может нести ответственность за уничтожение оливковых деревьев в Апулии

Результаты могут разрушить десятилетнюю политику и понимание того, что Xylella fastidiosa была основной причиной синдрома быстрого упадка оливок в Апулии.

Бизнес

Февраль 29, 2024

Власти выявили штамм Xylella, заражающий виноградные лозы и миндаль в Апулии

Новый вариант был обнаружен в регионе, уже сильно пораженном Xylella fastidiosa pauca.

Бизнес

Февраль 26, 2024

Новый закон в Италии устанавливает роль фермеров в защите окружающей среды

Наряду с защитой природных ландшафтов Италии и содействием выращиванию традиционных сельскохозяйственных культур, закон направлен на сдерживание исхода населения из сельских районов с помощью экономических стимулов.

Производство

Февраль 22, 2024

Итальянские фермеры и производители подтверждают восстановление производства

Производство оливкового масла в 2023/24 сельскохозяйственном году было поддержано высокими урожаями на юге.

Профили продюсеров

Февраль 19, 2024

Четвертое поколение сицилийских фермеров прославляет местные сорта

На юго-востоке Сицилии производители Vernèra разделяют чувство социальной ответственности и экологической устойчивости.

Производство

31 января, 2024

Фермеры на небольших итальянских островах восстанавливают древние рощи и местное производство

Производители на острове Джильо и Капри восстанавливают многовековые оливковые деревья, чтобы возродить увядающую культуру и защитить уникальные островные ландшафты.

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