средства массовой информации

Октябрь 3, 2024
Хотя оливковое масло не смягчит негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, его употребление перед выходом в свет не принесет вреда.
Август 11, 2024
Пользователи социальных сетей не впечатлены снижением налога на оливковое масло в Испании
Потребители утверждали, что отмена налога на добавленную стоимость на оливковое масло не привела к значительному падению цен в супермаркетах.
Июль. 8, 2024
Новый испанский подкаст погружается в мир оливкового масла
A la Sombra del Olivo объединяет трех хозяев из разных слоев общества и самых разных гостей с целью рассказать публике об оливковом масле.
Октябрь 31, 2023
Trade Group запускает цифровую кампанию по продвижению оливкового масла в Австралии
Австралийская ассоциация оливкового масла объединилась с ведущими влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы побудить потребителей использовать больше оливкового масла.
Июль. 12, 2023
Диетологи оценили достоинства шота из оливкового масла TikTok Trend
Потягивание оливкового масла стало трендом в TikTok и Instagram, а пользователи социальных сетей призывают других потягивать оливковое масло первым делом с утра.
Май. 31, 2023
Первый раз NYIOOC Победители находят новые возможности
От более широкого освещения в СМИ до более легкого доступа к прибыльным зарубежным рынкам. World Olive Oil Competition задуматься о результатах своего труда и успехах.
24 января, 2018 Мировое
ABC News исследует влияние изменения климата на производство итальянского оливкового масла
Август 15, 2016
Кампания по дискредитации тунисского оливкового масла
Тунисские представители и другие представители говорят о кампании, направленной на то, чтобы запятнать репутацию оливкового масла страны после того, как Европа подняла ограничения на импорт, чтобы помочь его экономическому восстановлению.
25 января, 2016
В Италии реакция на отчет «60 минут» об оливковом масле от гнева до решимости
Отчет, посвященный причастности мафии к итальянскому сельскому хозяйству, и особенно к сектору оливкового масла, опубликованный журналом CBS News «60 Minutes» 3 января, естественно, вызвал различные реакции. Принимая во внимание недавние скандалы, связанные с фальсифицированным оливковым маслом, корреспондент CBS News Билл Уитакер заподозрил угрозу запутывания мафии во всей индустрии «Сделано в Италии».
Октябрь 30, 2014
Кукурузное масло снижает уровень холестерина: мы все можем идти домой
Кукурузное масло Мазола снижает уровень холестерина. Пришло время собрать все вещи и, наконец, заняться гольфом, как я и хотел.
Октябрь 27, 2014
Обычная встреча на Крите оказалась не «большой сделкой»
Обычная встреча на Крите на прошлой неделе вызвала шквал сообщений о крупном соглашении, которое, по словам участников встречи, так и не было достигнуто.
29 января, 2014
New York Times пересматривает инфографику о мошенничестве с оливковым маслом
The New York Times внесла изменения в инфографику о мошенничестве с оливковым маслом, которую критики назвали сенсационной и частично неточной.
Декабрь 9, 2013
Olive Oil Times представила сегодня новый дизайн своего флагманского веб-сайта — первое обновление его внешнего вида с 2010 года.
Февраль 19, 2012
Австралийский таблоид разоблачает плохое оливковое масло (и оно австралийское)
Это было похоже на отрывок из прошлого лета, в котором также снимался путешествующий по миру Пол Миллер и здоровая доза сенсационных репортажей. Но было одно очень удивительное отличие.