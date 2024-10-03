средства массовой информации

Кампания по дискредитации тунисского оливкового масла

Тунисские представители и другие представители говорят о кампании, направленной на то, чтобы запятнать репутацию оливкового масла страны после того, как Европа подняла ограничения на импорт, чтобы помочь его экономическому восстановлению.