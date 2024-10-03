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средства массовой информации

Медицина

Октябрь 3, 2024

Может ли оливковое масло действительно предотвратить похмелье? Мнение эксперта

Хотя оливковое масло не смягчит негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, его употребление перед выходом в свет не принесет вреда.

Новости Трусы

Август 11, 2024

Пользователи социальных сетей не впечатлены снижением налога на оливковое масло в Испании

Потребители утверждали, что отмена налога на добавленную стоимость на оливковое масло не привела к значительному падению цен в супермаркетах.

Мировое

Июль. 8, 2024

Новый испанский подкаст погружается в мир оливкового масла

A la Sombra del Olivo объединяет трех хозяев из разных слоев общества и самых разных гостей с целью рассказать публике об оливковом масле.

Новости Трусы

Октябрь 31, 2023

Trade Group запускает цифровую кампанию по продвижению оливкового масла в Австралии

Австралийская ассоциация оливкового масла объединилась с ведущими влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы побудить потребителей использовать больше оливкового масла.

Медицина

Июль. 12, 2023

Диетологи оценили достоинства шота из оливкового масла TikTok Trend

Потягивание оливкового масла стало трендом в TikTok и Instagram, а пользователи социальных сетей призывают других потягивать оливковое масло первым делом с утра.

Мировое

Май. 31, 2023

Первый раз NYIOOC Победители находят новые возможности

От более широкого освещения в СМИ до более легкого доступа к прибыльным зарубежным рынкам. World Olive Oil Competition задуматься о результатах своего труда и успехах.

Европа

Август 15, 2016

Кампания по дискредитации тунисского оливкового масла

Тунисские представители и другие представители говорят о кампании, направленной на то, чтобы запятнать репутацию оливкового масла страны после того, как Европа подняла ограничения на импорт, чтобы помочь его экономическому восстановлению.

Мировое

25 января, 2016

В Италии реакция на отчет «60 минут» об оливковом масле от гнева до решимости

Отчет, посвященный причастности мафии к итальянскому сельскому хозяйству, и особенно к сектору оливкового масла, опубликованный журналом CBS News «60 Minutes» 3 января, естественно, вызвал различные реакции. Принимая во внимание недавние скандалы, связанные с фальсифицированным оливковым маслом, корреспондент CBS News Билл Уитакер заподозрил угрозу запутывания мафии во всей индустрии «Сделано в Италии».

Медицина

Октябрь 30, 2014

Кукурузное масло снижает уровень холестерина: мы все можем идти домой

Кукурузное масло Мазола снижает уровень холестерина. Пришло время собрать все вещи и, наконец, заняться гольфом, как я и хотел.

Европа

Октябрь 27, 2014

Обычная встреча на Крите оказалась не «большой сделкой»

Обычная встреча на Крите на прошлой неделе вызвала шквал сообщений о крупном соглашении, которое, по словам участников встречи, так и не было достигнуто.

Мировое

29 января, 2014

New York Times пересматривает инфографику о мошенничестве с оливковым маслом

The New York Times внесла изменения в инфографику о мошенничестве с оливковым маслом, которую критики назвали сенсационной и частично неточной.

Мировое

Декабрь 9, 2013

Новый поиск 'Olive Oil Times'

Olive Oil Times представила сегодня новый дизайн своего флагманского веб-сайта — первое обновление его внешнего вида с 2010 года.

Мировое

Февраль 19, 2012

Австралийский таблоид разоблачает плохое оливковое масло (и оно австралийское)

Это было похоже на отрывок из прошлого лета, в котором также снимался путешествующий по миру Пол Миллер и здоровая доза сенсационных репортажей. Но было одно очень удивительное отличие.

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