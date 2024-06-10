Черногория

Июнь 10, 2024
Пытаясь превратить 2,247-летнюю Старую Маслину в туристическую достопримечательность, местные власти непреднамеренно повредили культовое оливковое дерево.
Октябрь 24, 2022
Сбор урожая в Черногории начинается с древнего дерева в Мировице
Посетители и волонтеры попробовали масла раннего урожая и помогли собрать самое старое дерево страны.
Сентябре 27, 2022
Познакомьтесь с черногорским продюсером, который когда-то очаровал королевскую пару
Оливковое масло первого холодного отжима, изготовленное из оливок тысячелетнего дерева, подаренное в контейнере из оливкового дерева ручной работы, восхитило будущую королеву-консорта и ее мужа.
Август 24, 2022
Спустя год после разрушительного пожара в Черногории фермеры продолжают восстанавливать
Хотя суд постановил, что производители оливок имеют право на некоторую компенсацию, эмоциональные и культурные страдания сохраняются.
Май. 31, 2022
Познакомьтесь с движущей силой успеха черногорских производителей на NYIOOC "22
Чазим Алкович помог фермерам и производителям в небольшом балканском государстве получить одну золотую и две серебряные награды, первые в истории страны.
Февраль 21, 2022
В Черногории производители участвуют в мировом конкурсе
Работая вместе, черногорские производители надеются повторить успех соседней Хорватии на World Olive Oil Competition.