Черногория

Познакомьтесь с черногорским продюсером, который когда-то очаровал королевскую пару

Оливковое масло первого холодного отжима, изготовленное из оливок тысячелетнего дерева, подаренное в контейнере из оливкового дерева ручной работы, восхитило будущую королеву-консорта и ее мужа.