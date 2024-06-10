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Черногория

Мировое

Июнь 10, 2024

Бетон и вода повредили старейшее оливковое дерево Черногории

Пытаясь превратить 2,247-летнюю Старую Маслину в туристическую достопримечательность, местные власти непреднамеренно повредили культовое оливковое дерево.

Производство

Октябрь 24, 2022

Сбор урожая в Черногории начинается с древнего дерева в Мировице

Посетители и волонтеры попробовали масла раннего урожая и помогли собрать самое старое дерево страны.

Мировое

Сентябре 27, 2022

Познакомьтесь с черногорским продюсером, который когда-то очаровал королевскую пару

Оливковое масло первого холодного отжима, изготовленное из оливок тысячелетнего дерева, подаренное в контейнере из оливкового дерева ручной работы, восхитило будущую королеву-консорта и ее мужа.

Производство

Август 24, 2022

Спустя год после разрушительного пожара в Черногории фермеры продолжают восстанавливать

Хотя суд постановил, что производители оливок имеют право на некоторую компенсацию, эмоциональные и культурные страдания сохраняются.

Лучшие оливковые масла

Май. 31, 2022

Познакомьтесь с движущей силой успеха черногорских производителей на NYIOOC "22

Чазим Алкович помог фермерам и производителям в небольшом балканском государстве получить одну золотую и две серебряные награды, первые в истории страны.

Лучшие оливковые масла

Февраль 21, 2022

В Черногории производители участвуют в мировом конкурсе

Работая вместе, черногорские производители надеются повторить успех соседней Хорватии на World Olive Oil Competition.

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