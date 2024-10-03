Низкоуглеводная средиземноморская диета помогает больным диабетом достичь ремиссии

Обзор показал, что средиземноморская диета с низким содержанием углеводов более эффективна в достижении ремиссии у пациентов с диабетом 2 типа по сравнению с низкожировой или традиционной средиземноморской диетой.