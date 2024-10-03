Октябрь 3, 2024
Хотя оливковое масло не смягчит негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, его употребление перед выходом в свет не принесет вреда.
Сентябре 12, 2024
Низкоуглеводная средиземноморская диета помогает больным диабетом достичь ремиссии
Обзор показал, что средиземноморская диета с низким содержанием углеводов более эффективна в достижении ремиссии у пациентов с диабетом 2 типа по сравнению с низкожировой или традиционной средиземноморской диетой.
Июль. 23, 2024
Почему оливковое масло первого отжима связано с меньшим риском деменции и улучшением здоровья мозга
Исследования показывают, что полифенолы и мононенасыщенные жирные кислоты в оливковом масле первого отжима связаны с более низким риском развития деменции и смягчением ее симптомов.
Июль. 10, 2024
Понимание положительного влияния оливкового масла первого отжима на сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Исследования связывают потребление оливкового масла первого отжима с улучшением здоровья сердца.
Май. 16, 2024
Исследование показало, что ежедневное потребление оливкового масла связано со снижением риска смерти от деменции
Исследователи из Гарварда обнаружили, что ежедневное употребление не менее семи граммов оливкового масла связано со снижением риска смерти от деменции на 28 процентов.
Май. 7, 2024
Средиземноморская диета и физические упражнения способствуют улучшению здоровья кишечника у пожилых людей
Исследование продемонстрировало, что эти улучшения здоровья кишечника привели к значительной пользе для здоровья сердечно-сосудистой системы у пожилых людей в Средиземноморье.
Май. 1, 2024 Новости Трусы
Исследователи исследуют связь между соблюдением MedDiet и здоровьем полости рта
Апреле 30, 2024 Медицина
Научный обзор связывает соблюдение медицинской диеты с улучшением урологического здоровья
Апреле 23, 2024 Медицина
Исследование раскрывает терапевтические свойства полифенолов EVOO при лечении детского рака
Апреле 22, 2024 Основная информация
Как олеуропеин влияет на вкус и пользу оливкового масла первого отжима
Апреле 9, 2024 Основная информация
Роль мононенасыщенных жирных кислот в пользе оливкового масла для здоровья
Февраль 1, 2024
Метаболиты оливкового масла связаны с улучшением результатов сердечно-сосудистых заболеваний
Исследование продемонстрировало связь между профилями метаболитов оливкового масла первого отжима и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, но не диабета.
15 января, 2024
Олеокантал: польза для здоровья знаменитого фенола оливкового масла
Олеокантал, содержащийся исключительно в оливковом масле первого отжима, демонстрирует мощные противовоспалительные свойства и связан с благотворным воздействием на рак и деменцию.
15 января, 2024
Исследование показало, что куры, которых кормят оливковым маслом, более устойчивы к стрессам окружающей среды
Отдельное исследование также показало, что потребление оливкового масла улучшает здоровье куриного мяса и яиц, употребляемых в пищу человеком.
8 января, 2024
Список лидеров средиземноморской диеты седьмого года
В отчете US News & World Report говорится о разнообразии, гибкости и пользе этой диеты для здоровья.
2 января, 2024
Исследование показывает, как полифенолы снижают резистентность к инсулину
У мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров, состоящую из оливкового масла первого отжима, обогащенного полифенолами, наблюдалась экспрессия генов, связанная со снижением окислительного стресса и воспаления.
Декабрь 5, 2023
Учебная программа, ориентированная на оливковое масло, в Калифорнии призвана помочь больному округу
Несмотря на свой сельскохозяйственный клещ, округ Керн страдает от более высокого уровня продовольственной безопасности, ожирения и диабета по сравнению с остальной частью штата.
Ноябрь 27, 2023
Медицинская диета во время беременности улучшает неврологическое развитие младенцев
Двухлетние дети, рожденные от матерей, которые соблюдали средиземноморскую диету или снижали уровень стресса во время беременности, показали лучшие результаты в когнитивной и социально-эмоциональной сферах.
Июль. 18, 2023
Исследование изучает возможность совместной экстракции оливкового масла с оливковыми листьями, травами и специями
В обзоре исследований изучалось, как измельчение оливок с оливковыми листьями, травами и специями может увеличить содержание полифенолов в полученном масле.
Июль. 13, 2023
Потребление олеуропеина может смягчить влияние старения на мышечную атрофию
Новое исследование направлено на то, чтобы продемонстрировать, что пожилые мыши, которые получали диету, обогащенную экстрактом листьев оливы, богатой олеуропеином, увеличивали мышечную массу.
Июль. 12, 2023
Диетологи оценили достоинства шота из оливкового масла TikTok Trend
Потягивание оливкового масла стало трендом в TikTok и Instagram, а пользователи социальных сетей призывают других потягивать оливковое масло первым делом с утра.
Июль. 12, 2023
Исследования показывают, что фенолы более важны, чем содержание MUFA для пользы для здоровья EVOO
Фенолы в оливковом масле первого холодного отжима более важны для снижения артериального давления, улучшения чувствительности к инсулину и содействия снижению веса, чем содержащиеся в нем жиры.
Июль. 7, 2023
Как повторно использовать оливковое масло для тушения и жарки
Жарка во фритюре на оливковом масле полезнее, чем на других маслах, и ее можно использовать несколько раз с некоторой осторожностью, чтобы уменьшить количество отходов и улучшить вкус.
Июнь 22, 2023
Исследования показывают, что питье оливковой фруктовой воды может помочь в эффективности упражнений
Оливковая фруктовая вода — это побочный продукт, который обычно выбрасывают при производстве оливкового масла. Тем не менее, его антиоксиданты могут принести пользу спортсменам-любителям.
Июнь 20, 2023
В мороженом оливковое масло приносит пользу для здоровья без ущерба для вкуса
Оливковое масло первого холодного отжима дает возможность для инновационного, более здорового мороженого.
Июнь 13, 2023
Исследование показывает влияние жиров оливкового масла на основные клеточные структуры
Исследование показало, что черви, потребляющие олеиновую кислоту, живут дольше, чем черви, питающиеся стандартной пищей. Относятся ли эти результаты к людям, требует дополнительных исследований.