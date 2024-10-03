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оливковое масло для здоровья

Медицина

Октябрь 3, 2024

Может ли оливковое масло действительно предотвратить похмелье? Мнение эксперта

Хотя оливковое масло не смягчит негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, его употребление перед выходом в свет не принесет вреда.

Новости Трусы

Сентябре 12, 2024

Низкоуглеводная средиземноморская диета помогает больным диабетом достичь ремиссии

Обзор показал, что средиземноморская диета с низким содержанием углеводов более эффективна в достижении ремиссии у пациентов с диабетом 2 типа по сравнению с низкожировой или традиционной средиземноморской диетой.

Основная информация

Июль. 23, 2024

Почему оливковое масло первого отжима связано с меньшим риском деменции и улучшением здоровья мозга

Исследования показывают, что полифенолы и мононенасыщенные жирные кислоты в оливковом масле первого отжима связаны с более низким риском развития деменции и смягчением ее симптомов.

Основная информация

Июль. 10, 2024

Понимание положительного влияния оливкового масла первого отжима на сердечно-сосудистые заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Исследования связывают потребление оливкового масла первого отжима с улучшением здоровья сердца.

Медицина

Май. 16, 2024

Исследование показало, что ежедневное потребление оливкового масла связано со снижением риска смерти от деменции

Исследователи из Гарварда обнаружили, что ежедневное употребление не менее семи граммов оливкового масла связано со снижением риска смерти от деменции на 28 процентов.

Новости Трусы

Май. 7, 2024

Средиземноморская диета и физические упражнения способствуют улучшению здоровья кишечника у пожилых людей

Исследование продемонстрировало, что эти улучшения здоровья кишечника привели к значительной пользе для здоровья сердечно-сосудистой системы у пожилых людей в Средиземноморье.

Медицина

Февраль 1, 2024

Метаболиты оливкового масла связаны с улучшением результатов сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование продемонстрировало связь между профилями метаболитов оливкового масла первого отжима и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, но не диабета.

Основная информация

15 января, 2024

Олеокантал: польза для здоровья знаменитого фенола оливкового масла

Олеокантал, содержащийся исключительно в оливковом масле первого отжима, демонстрирует мощные противовоспалительные свойства и связан с благотворным воздействием на рак и деменцию.

Новости Трусы

15 января, 2024

Исследование показало, что куры, которых кормят оливковым маслом, более устойчивы к стрессам окружающей среды

Отдельное исследование также показало, что потребление оливкового масла улучшает здоровье куриного мяса и яиц, употребляемых в пищу человеком.

Новости Трусы

8 января, 2024

Список лидеров средиземноморской диеты седьмого года

В отчете US News & World Report говорится о разнообразии, гибкости и пользе этой диеты для здоровья.

Медицина

2 января, 2024

Исследование показывает, как полифенолы снижают резистентность к инсулину

У мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров, состоящую из оливкового масла первого отжима, обогащенного полифенолами, наблюдалась экспрессия генов, связанная со снижением окислительного стресса и воспаления.

Бизнес

Декабрь 5, 2023

Учебная программа, ориентированная на оливковое масло, в Калифорнии призвана помочь больному округу

Несмотря на свой сельскохозяйственный клещ, округ Керн страдает от более высокого уровня продовольственной безопасности, ожирения и диабета по сравнению с остальной частью штата.

Медицина

Ноябрь 27, 2023

Медицинская диета во время беременности улучшает неврологическое развитие младенцев

Двухлетние дети, рожденные от матерей, которые соблюдали средиземноморскую диету или снижали уровень стресса во время беременности, показали лучшие результаты в когнитивной и социально-эмоциональной сферах.

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Новости Трусы

Июль. 18, 2023

Исследование изучает возможность совместной экстракции оливкового масла с оливковыми листьями, травами и специями

В обзоре исследований изучалось, как измельчение оливок с оливковыми листьями, травами и специями может увеличить содержание полифенолов в полученном масле.

Медицина

Июль. 13, 2023

Потребление олеуропеина может смягчить влияние старения на мышечную атрофию

Новое исследование направлено на то, чтобы продемонстрировать, что пожилые мыши, которые получали диету, обогащенную экстрактом листьев оливы, богатой олеуропеином, увеличивали мышечную массу.

Медицина

Июль. 12, 2023

Диетологи оценили достоинства шота из оливкового масла TikTok Trend

Потягивание оливкового масла стало трендом в TikTok и Instagram, а пользователи социальных сетей призывают других потягивать оливковое масло первым делом с утра.

Медицина

Июль. 12, 2023

Исследования показывают, что фенолы более важны, чем содержание MUFA для пользы для здоровья EVOO

Фенолы в оливковом масле первого холодного отжима более важны для снижения артериального давления, улучшения чувствительности к инсулину и содействия снижению веса, чем содержащиеся в нем жиры.

Основная информация

Июль. 7, 2023

Как повторно использовать оливковое масло для тушения и жарки

Жарка во фритюре на оливковом масле полезнее, чем на других маслах, и ее можно использовать несколько раз с некоторой осторожностью, чтобы уменьшить количество отходов и улучшить вкус.

Медицина

Июнь 22, 2023

Исследования показывают, что питье оливковой фруктовой воды может помочь в эффективности упражнений

Оливковая фруктовая вода — это побочный продукт, который обычно выбрасывают при производстве оливкового масла. Тем не менее, его антиоксиданты могут принести пользу спортсменам-любителям.

Еда и кулинария

Июнь 20, 2023

В мороженом оливковое масло приносит пользу для здоровья без ущерба для вкуса

Оливковое масло первого холодного отжима дает возможность для инновационного, более здорового мороженого.

Медицина

Июнь 13, 2023

Исследование показывает влияние жиров оливкового масла на основные клеточные структуры

Исследование показало, что черви, потребляющие олеиновую кислоту, живут дольше, чем черви, питающиеся стандартной пищей. Относятся ли эти результаты к людям, требует дополнительных исследований.

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