Октябрь 3, 2024
Хотя оливковое масло не смягчит негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, его употребление перед выходом в свет не принесет вреда.
Сентябре 23, 2024
World Olive Oil Competition Южный дивизион в процессе
Награды этого года имеют исключительный вес в свете широкомасштабного неурожая, который испытывают многие страны полушария.
Сентябре 12, 2024
Неизвестная проблема стала причиной раннего падения фруктов в Северной Италии
Фермеры обеспокоены широко распространенными и необъяснимыми случаями падения незрелых оливок в рощах Франтойо. Причиной, как полагают, являются экстремальные погодные условия.
Сентябре 12, 2024
Низкоуглеводная средиземноморская диета помогает больным диабетом достичь ремиссии
Обзор показал, что средиземноморская диета с низким содержанием углеводов более эффективна в достижении ремиссии у пациентов с диабетом 2 типа по сравнению с низкожировой или традиционной средиземноморской диетой.
Август 26, 2024
Чиновник итальянской полиции объясняет, как работает мошенничество с оливковым маслом
По мере развития способов мошенничества с оливковым маслом правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы не отставать.
Август 19, 2024
Веганская диета с низким содержанием жиров может снизить уровень холестерина ЛПНП больше, чем диета, обогащенная оливковым маслом
Хотя исследование подтвердило предыдущие исследования о взаимосвязи между оливковым маслом первого отжима и холестерином, некоторые эксперты раскритиковали его дизайн.
Июль. 23, 2024 Основная информация
Почему оливковое масло первого отжима связано с меньшим риском деменции и улучшением здоровья мозга
Июль. 23, 2024 Производство
Затхлость и прогорклость — самые распространенные дефекты материалов, поступающих на мировые конкурсы
Июль. 20, 2024
Торговая комиссия продлила пошлины на испанские черные оливки
Решение было принято через два месяца после того, как Апелляционный суд США вынес решение в пользу тарифов Министерства торговли.
Июль. 15, 2024
Соблюдение медицинской диеты связано с более низким риском смертности для людей, переживших рак
Исследователи наблюдали за 800 людьми, пережившими рак, в течение более десяти лет и заметили, что соблюдение средиземноморской диеты может быть связано с более низкой смертностью от всех причин.
Июль. 1, 2024
Три любимых греческих блюда, которые стоит попробовать этим летом
Свежие сезонные ингредиенты в сочетании с оливковым маслом первого отжима этого года создают одни из самых вкусных летних блюд греческой кухни.
Июнь 27, 2024
Кооператив из 1,000 участников покоряет сложную местность Северной Португалии
Члены Сельскохозяйственного кооператива производителей оливок Мурсы обрабатывают пересеченную местность, работая вместе над производством отмеченного наградами оливкового масла первого отжима.
Июнь 25, 2024
ВОЗ сообщает о сотнях тысяч ежегодных смертей в Европе, связанных с ультраобработанными пищевыми продуктами
Всемирная организация здравоохранения обвинила индустрию продуктов питания и напитков в распространении дезинформации и лоббировании инициатив общественного здравоохранения.
Июнь 25, 2024
Банк Испании объясняет продолжающуюся инфляцию ростом цен на оливковое масло
Заявления банка прозвучали на фоне того, что правительство объявило о планах продолжить снижение налога на добавленную стоимость на большинство продуктов питания, включая оливковое масло.
Июнь 25, 2024
Испанские домохозяйства впервые покупают больше подсолнечного масла, чем оливкового
Падение продаж оливкового масла связано с сокращением производства и ростом цен, тогда как подсолнечное масло за тот же период стало более доступным.
Май. 10, 2024
Власти Андалузии отозвали кандидатуру «Оливкового моря» на признание ЮНЕСКО
Этот шаг был предпринят после того, как 8,500 производителей оливок подписали петицию с протестом против этой кандидатуры. Однако некоторые надеются, что решение будет отменено.
Май. 9, 2024
Возобновились опасения по поводу нехватки оливкового масла первого отжима в Испании
Ожидается, что поставки оливкового масла первого отжима от крупнейшего в мире производителя не удовлетворят как внутренний спрос, так и экспортные потребности, что потенциально сигнализирует о надвигающемся глобальном дефиците.
Май. 7, 2024
Поставки оливкового масла в Европе упали до десятилетнего минимума
Падение производства и низкие запасы поддерживают высокие цены, снижая спрос.
Май. 7, 2024
Запрет на экспорт оливкового масла портит продажи оливок в Турции
Хотя экспорт столовых оливок резко вырос за первые пять месяцев кампании 2023/24 года, запрет на экспорт оливкового масла считается сдерживающим фактором в развитии этого сектора.
Апреле 30, 2024
Греческий суд постановил, что компания Kalamon Olives может использовать бренд Kalamata
Верховный суд отклонил апелляцию производителей из Мессении о том, что только они могут использовать бренд Каламата, экспортная стоимость которого составляет 200 миллионов евро.
Апреле 24, 2024
Чиновники призывают туристических операторов Хорватии продемонстрировать отмеченное наградами оливковое масло
Производителям и переработчикам оливок предлагается продемонстрировать свою продукцию и процессы 20 миллионам ежегодных посетителей страны.
Апреле 24, 2024
Длительная нагрузка на израильских производителей оливок через шесть месяцев после разрушительного нападения
Нападение 7 октября произошло, когда производители оливок готовились к сбору урожая, и фундаментально изменило отношение израильтян к своей стране.
Апреле 23, 2024
Исследование раскрывает терапевтические свойства полифенолов EVOO при лечении детского рака
Исследователи изучили олеуропеин и гидрокситирозол на предмет их потенциала в лечении нейробластомы, грозного детского рака.