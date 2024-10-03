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трендов

Медицина

Октябрь 3, 2024

Может ли оливковое масло действительно предотвратить похмелье? Мнение эксперта

Хотя оливковое масло не смягчит негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, его употребление перед выходом в свет не принесет вреда.

Мировое

Сентябре 23, 2024

World Olive Oil Competition Южный дивизион в процессе

Награды этого года имеют исключительный вес в свете широкомасштабного неурожая, который испытывают многие страны полушария.

Новости Трусы

Сентябре 12, 2024

Неизвестная проблема стала причиной раннего падения фруктов в Северной Италии

Фермеры обеспокоены широко распространенными и необъяснимыми случаями падения незрелых оливок в рощах Франтойо. Причиной, как полагают, являются экстремальные погодные условия.

Новости Трусы

Сентябре 12, 2024

Низкоуглеводная средиземноморская диета помогает больным диабетом достичь ремиссии

Обзор показал, что средиземноморская диета с низким содержанием углеводов более эффективна в достижении ремиссии у пациентов с диабетом 2 типа по сравнению с низкожировой или традиционной средиземноморской диетой.

Бизнес

Август 26, 2024

Чиновник итальянской полиции объясняет, как работает мошенничество с оливковым маслом

По мере развития способов мошенничества с оливковым маслом правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы не отставать.

Медицина

Август 19, 2024

Веганская диета с низким содержанием жиров может снизить уровень холестерина ЛПНП больше, чем диета, обогащенная оливковым маслом

Хотя исследование подтвердило предыдущие исследования о взаимосвязи между оливковым маслом первого отжима и холестерином, некоторые эксперты раскритиковали его дизайн.

Бизнес

Июль. 20, 2024

Торговая комиссия продлила пошлины на испанские черные оливки

Решение было принято через два месяца после того, как Апелляционный суд США вынес решение в пользу тарифов Министерства торговли.

Медицина

Июль. 15, 2024

Соблюдение медицинской диеты связано с более низким риском смертности для людей, переживших рак

Исследователи наблюдали за 800 людьми, пережившими рак, в течение более десяти лет и заметили, что соблюдение средиземноморской диеты может быть связано с более низкой смертностью от всех причин.

Еда и кулинария

Июль. 1, 2024

Три любимых греческих блюда, которые стоит попробовать этим летом

Свежие сезонные ингредиенты в сочетании с оливковым маслом первого отжима этого года создают одни из самых вкусных летних блюд греческой кухни.

Профили продюсеров

Июнь 27, 2024

Кооператив из 1,000 участников покоряет сложную местность Северной Португалии

Члены Сельскохозяйственного кооператива производителей оливок Мурсы обрабатывают пересеченную местность, работая вместе над производством отмеченного наградами оливкового масла первого отжима.

Медицина

Июнь 25, 2024

ВОЗ сообщает о сотнях тысяч ежегодных смертей в Европе, связанных с ультраобработанными пищевыми продуктами

Всемирная организация здравоохранения обвинила индустрию продуктов питания и напитков в распространении дезинформации и лоббировании инициатив общественного здравоохранения.

Новости Трусы

Июнь 25, 2024

Банк Испании объясняет продолжающуюся инфляцию ростом цен на оливковое масло

Заявления банка прозвучали на фоне того, что правительство объявило о планах продолжить снижение налога на добавленную стоимость на большинство продуктов питания, включая оливковое масло.

Новости Трусы

Июнь 25, 2024

Испанские домохозяйства впервые покупают больше подсолнечного масла, чем оливкового

Падение продаж оливкового масла связано с сокращением производства и ростом цен, тогда как подсолнечное масло за тот же период стало более доступным.

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Бизнес

Май. 10, 2024

Власти Андалузии отозвали кандидатуру «Оливкового моря» на признание ЮНЕСКО

Этот шаг был предпринят после того, как 8,500 производителей оливок подписали петицию с протестом против этой кандидатуры. Однако некоторые надеются, что решение будет отменено.

Мировое

Май. 9, 2024

Возобновились опасения по поводу нехватки оливкового масла первого отжима в Испании

Ожидается, что поставки оливкового масла первого отжима от крупнейшего в мире производителя не удовлетворят как внутренний спрос, так и экспортные потребности, что потенциально сигнализирует о надвигающемся глобальном дефиците.

Новости Трусы

Май. 7, 2024

Поставки оливкового масла в Европе упали до десятилетнего минимума

Падение производства и низкие запасы поддерживают высокие цены, снижая спрос.

Новости Трусы

Май. 7, 2024

Запрет на экспорт оливкового масла портит продажи оливок в Турции

Хотя экспорт столовых оливок резко вырос за первые пять месяцев кампании 2023/24 года, запрет на экспорт оливкового масла считается сдерживающим фактором в развитии этого сектора.

Новости Трусы

Апреле 30, 2024

Греческий суд постановил, что компания Kalamon Olives может использовать бренд Kalamata

Верховный суд отклонил апелляцию производителей из Мессении о том, что только они могут использовать бренд Каламата, экспортная стоимость которого составляет 200 миллионов евро.

Бизнес

Апреле 24, 2024

Чиновники призывают туристических операторов Хорватии продемонстрировать отмеченное наградами оливковое масло

Производителям и переработчикам оливок предлагается продемонстрировать свою продукцию и процессы 20 миллионам ежегодных посетителей страны.

Африка / Ближний Восток

Апреле 24, 2024

Длительная нагрузка на израильских производителей оливок через шесть месяцев после разрушительного нападения

Нападение 7 октября произошло, когда производители оливок готовились к сбору урожая, и фундаментально изменило отношение израильтян к своей стране.

Медицина

Апреле 23, 2024

Исследование раскрывает терапевтические свойства полифенолов EVOO при лечении детского рака

Исследователи изучили олеуропеин и гидрокситирозол на предмет их потенциала в лечении нейробластомы, грозного детского рака.

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