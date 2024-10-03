Соблюдение медицинской диеты связано с более низким риском смертности для людей, переживших рак

Исследователи наблюдали за 800 людьми, пережившими рак, в течение более десяти лет и заметили, что соблюдение средиземноморской диеты может быть связано с более низкой смертностью от всех причин.