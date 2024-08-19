Для семьи, производящей оливковое масло на протяжении 425 лет, практика делает совершенным

В 1585 году 21-летний Уильям Шекспир стал гордым отцом близнецов. Позже в том же году Гоннелли купили мельницу у местных монахов и начали производить оливковое масло. Они все еще в этом.