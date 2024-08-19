Август 19, 2024
Фил Буккино, Андреа Пальяи и Джионни Прунети производят оливковое масло первого отжима из восстановленных деревьев, принося пользу обществу и окружающей среде.
Апреле 16, 2024
Тосканский производитель адаптируется к меняющейся ситуации с оливковым маслом
Fattoria di Volmiano использует новые способы производства высококачественного оливкового масла первого отжима.
Апреле 9, 2024
Наследие и инновации в тосканском ресторане Azienda Pometti
Последнее поколение фермеров 600-летней компании Azienda Pometti использует самые современные методы для производства отмеченного наградами экологически чистого оливкового масла.
3 января, 2024
Тоскана объявляет о создании фонда для предотвращения заброшенности оливковой рощи
Эти меры призваны побудить производителей заботиться о заброшенных оливковых деревьях в труднопроходимой местности и поддерживать их во избежание лесных пожаров и развития вредителей.
Декабрь 15, 2023
Встречайте стартапы из Центральной Италии, возрождающие заброшенные оливковые рощи
Стартап Ager Oliva в Тоскане и ассоциация Le Olivastre в Умбрии стремятся восстановить заброшенные оливковые рощи посредством планов усыновления для граждан и компаний.
Октябрь 11, 2023
Мелкомасштабное регенеративное сельское хозяйство повышает качество Маравильи в Тоскане
С 2019 года производитель Agricola Maraviglia нашел симбиотический баланс между заботой о ландшафте и производством отмеченного наградами оливкового масла.
Май. 1, 2023 Лучшие оливковые масла
Тосканские производители справляются со сложным урожаем для достижения выдающихся результатов
Март 20, 2023
Итальянские фермеры подводят итоги текущего урожая, ожидая новых вызовов
По мере приближения вегетативного перезапуска фермеры и производители оливок в Италии готовятся к вызовам непредсказуемых экстремальных климатических явлений.
Февраль 2, 2023
Тосканская свалка отдает оливковые деревья, чтобы компенсировать выбросы углерода
Компания по утилизации отходов в Тоскане поддержит посадку 245,000 2 оливковых деревьев, чтобы компенсировать выбросы CO-.
19 января, 2023
Опыт, стоящий за устойчивым стремлением Tamia к совершенству
Пьетро Ре из Tamia производит оливковое масло высшего качества высшего качества и стремится внедрить новые технологии и методы в устойчивый бренд.
17 января, 2023
В Ареццо ассоциация мельников предупреждает, что нехватка рабочей силы, более высокие затраты и резкое падение цен на оливковое масло приводят к тому, что сады забрасываются.
3 января, 2023
Урожай оливок в Тоскане восстанавливается с результатами лучше, чем ожидалось
Засуха отпугнула вредителей, осенние дожди помогли растениям, и теперь производители в центральном итальянском регионе отмечают более высокий, чем ожидалось, урожай оливкового масла.
Август 26, 2022
Сохранение тысячелетних деревьев Италии
Молчаливые свидетели истории, тысячелетние оливковые деревья Италии доказали свою устойчивость с течением времени. Местные организации работают над тем, чтобы защитить их от изменения климата.
Август 4, 2022
Тысячи оливковых деревьев уничтожены лесными пожарами в Тоскане
Высокие температуры, ветреная погода и сухая почва послужили катализатором примерно 279 лесных пожаров в центральном итальянском регионе.
31 января, 2013
Мой отец поехал в Италию, чтобы провести неделю, собирая оливки на вершинах тосканских холмов в Oliveto, которым управляет его друг детства.
Апреле 21, 2011
В Лукке биодинамическое и органическое земледелие делают немного волшебства
Джузеппе Ферруа собирает оливки вручную в нужный день лунного цикла, чтобы максимизировать количество содержащейся в них жидкости. «Некоторые люди говорят, что мы ведьмы».
Июль. 23, 2010
Для семьи, производящей оливковое масло на протяжении 425 лет, практика делает совершенным
В 1585 году 21-летний Уильям Шекспир стал гордым отцом близнецов. Позже в том же году Гоннелли купили мельницу у местных монахов и начали производить оливковое масло. Они все еще в этом.