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Тоскана

Производство

Август 19, 2024

Многочисленные ценности восстановления заброшенных оливковых рощ в Тоскане

Фил Буккино, Андреа Пальяи и Джионни Прунети производят оливковое масло первого отжима из восстановленных деревьев, принося пользу обществу и окружающей среде.

Профили продюсеров

Апреле 16, 2024

Тосканский производитель адаптируется к меняющейся ситуации с оливковым маслом

Fattoria di Volmiano использует новые способы производства высококачественного оливкового масла первого отжима.

Профили продюсеров

Апреле 9, 2024

Наследие и инновации в тосканском ресторане Azienda Pometti

Последнее поколение фермеров 600-летней компании Azienda Pometti использует самые современные методы для производства отмеченного наградами экологически чистого оливкового масла.

Бизнес

3 января, 2024

Тоскана объявляет о создании фонда для предотвращения заброшенности оливковой рощи

Эти меры призваны побудить производителей заботиться о заброшенных оливковых деревьях в труднопроходимой местности и поддерживать их во избежание лесных пожаров и развития вредителей.

Европу

Декабрь 15, 2023

Встречайте стартапы из Центральной Италии, возрождающие заброшенные оливковые рощи

Стартап Ager Oliva в Тоскане и ассоциация Le Olivastre в Умбрии стремятся восстановить заброшенные оливковые рощи посредством планов усыновления для граждан и компаний.

Профили продюсеров

Октябрь 11, 2023

Мелкомасштабное регенеративное сельское хозяйство повышает качество Маравильи в Тоскане

С 2019 года производитель Agricola Maraviglia нашел симбиотический баланс между заботой о ландшафте и производством отмеченного наградами оливкового масла.

Производство

Март 20, 2023

Итальянские фермеры подводят итоги текущего урожая, ожидая новых вызовов

По мере приближения вегетативного перезапуска фермеры и производители оливок в Италии готовятся к вызовам непредсказуемых экстремальных климатических явлений.

Новости Трусы

Февраль 2, 2023

Тосканская свалка отдает оливковые деревья, чтобы компенсировать выбросы углерода

Компания по утилизации отходов в Тоскане поддержит посадку 245,000 2 оливковых деревьев, чтобы компенсировать выбросы CO-.

Профили продюсеров

19 января, 2023

Опыт, стоящий за устойчивым стремлением Tamia к совершенству

Пьетро Ре из Tamia производит оливковое масло высшего качества высшего качества и стремится внедрить новые технологии и методы в устойчивый бренд.

Бизнес

17 января, 2023

Несобранные оливки в Тоскане

В Ареццо ассоциация мельников предупреждает, что нехватка рабочей силы, более высокие затраты и резкое падение цен на оливковое масло приводят к тому, что сады забрасываются.

Производство

3 января, 2023

Урожай оливок в Тоскане восстанавливается с результатами лучше, чем ожидалось

Засуха отпугнула вредителей, осенние дожди помогли растениям, и теперь производители в центральном итальянском регионе отмечают более высокий, чем ожидалось, урожай оливкового масла.

Мировое

Август 26, 2022

Сохранение тысячелетних деревьев Италии

Молчаливые свидетели истории, тысячелетние оливковые деревья Италии доказали свою устойчивость с течением времени. Местные организации работают над тем, чтобы защитить их от изменения климата.

Бизнес

Август 4, 2022

Тысячи оливковых деревьев уничтожены лесными пожарами в Тоскане

Высокие температуры, ветреная погода и сухая почва послужили катализатором примерно 279 лесных пожаров в центральном итальянском регионе.

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Мировое

31 января, 2013

Урожай в тосканском Оливето

Мой отец поехал в Италию, чтобы провести неделю, собирая оливки на вершинах тосканских холмов в Oliveto, которым управляет его друг детства.

Профили продюсеров

Апреле 21, 2011

В Лукке биодинамическое и органическое земледелие делают немного волшебства

Джузеппе Ферруа собирает оливки вручную в нужный день лунного цикла, чтобы максимизировать количество содержащейся в них жидкости. «Некоторые люди говорят, что мы ведьмы».

Профили продюсеров

Июль. 23, 2010

Для семьи, производящей оливковое масло на протяжении 425 лет, практика делает совершенным

В 1585 году 21-летний Уильям Шекспир стал гордым отцом близнецов. Позже в том же году Гоннелли купили мельницу у местных монахов и начали производить оливковое масло. Они все еще в этом.

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