Декабрь 16, 2024
Перед тем как выиграть чемпионат, бегуны мужского и женского пола из Университета имени Бригама Янга намазались теплым оливковым маслом.
Декабрь 5, 2024
Выбор Трампа на пост министра здравоохранения выносит спор о растительном масле на уровень кабинета министров США
Роберт Ф. Кеннеди-младший давно выступает против растительных масел. Если его утвердят на посту министра здравоохранения и социальных служб, он сможет регулировать отрасль.
Ноябрь 15, 2024
Испанский сектор оливкового масла на грани после победы Трампа на выборах
Производители черных столовых оливок в Испании, уже пострадавшие от пошлин, введенных при первой администрации Трампа, опасаются, что их станет еще больше.
Ноябрь 15, 2024
Потребители в США выбирают оливковое масло в бутылках-сжимателях
Несмотря на растущую популярность бутылок-сдавливателей из-за их удобства, некоторые сомневаются в их потенциальном влиянии на качество оливкового масла и экологическую нагрузку такой упаковки.
Ноябрь 7, 2024
Познакомьтесь с ритейлерами, работающими над ростом продаж олеотуризма после окончания каникул
Алисия и Виджай Шрофф, совладельцы специализированного магазина оливкового масла, запустили проект по углублению связей между операторами олеотуризма и посетителями.
Ноябрь 4, 2024
Starbucks отказывается от линейки кофе Oleato с добавлением оливкового масла в Северной Америке
Решение было принято на фоне того, что компания сообщила о снижении продаж третий квартал подряд и стремится оптимизировать свое меню.
Октябрь 18, 2024 Бизнес
Предложения Трампа по тарифам ударят по американским потребителям оливкового масла
Октябрь 17, 2024 Бизнес
Крупный производитель оливкового масла теряет 3 миллиона долларов из-за волны краж
Сентябре 16, 2024 Новости Трусы
Прогнозируется рост урожайности столовых оливок в Калифорнии второй год подряд
Сентябре 16, 2024 Новости Трусы
Калифорнийский университет выпускает руководство по выращиванию оливок для производства масла
Август 13, 2024
Оливковый центр проведет первую конференцию по устойчивому развитию оливкового масла
Международная конференция по устойчивому развитию оливок обсудит вопросы устойчивого развития, от выращивания и переработки до маркетинга и сертификации.
Июль. 20, 2024
Торговая комиссия продлила пошлины на испанские черные оливки
Решение было принято через два месяца после того, как Апелляционный суд США вынес решение в пользу тарифов Министерства торговли.
Июнь 12, 2024
Как стойкость и энтузиазм движут калифорнийским бутиковым продюсером
Менее чем за четыре года пара, стоящая за Chateau de Luz, преодолела экстремальные климатические условия, вредителей и трудовые проблемы, чтобы создать оливковое масло первого отжима мирового класса.
Июнь 12, 2024
Генеральный директор Deoleo North America заявил, что устойчивое развитие является ключом к развитию сектора оливкового масла
Тьерри Мойруд рассматривает Deoleo как хранителя отрасли, отдавая приоритет качеству производства и устойчивым практикам превыше всего.
Июнь 10, 2024
Производитель округа Керн размышляет о калифорнийской индустрии оливкового масла
Стефани Викенхаймер объясняет, как ранчо Рио-Браво производит высококачественное оливковое масло первого отжима в южной части долины Сан-Хоакин.
Июнь 10, 2024
В США наблюдается значительный рост продаж органического оливкового масла
За последние два года продажи органического оливкового масла в США выросли на десять процентов, в то время как продажи обычного оливкового масла первого отжима снизились.
Июнь 5, 2024
Вице-президент Pompeian говорит, что катастрофа на Балтиморском мосту обошлась компании в миллионы
Хотя компания смогла получить свою последнюю партию европейского оливкового масла через порт, меры, принятые после катастрофы, в долгосрочной перспективе оказались неустойчивыми.
2 января, 2024
Корто делает ставку на оливки как на урожай будущего в изменении долины Сакраменто
Поскольку Калифорния сталкивается с последствиями изменения климата, ростом затрат на рабочую силу и нехваткой рабочих рук, президент Corto Olive Клифф Литтл считает, что посадка большего количества оливок является решением.
2 января, 2024
Агротуризм набирает обороты на оливковой фабрике Queen Creek в Аризоне
Туризм является ключом к успеху бизнеса Queen Creek Olive Mill и продвижению оливкового масла первого отжима в Аризоне.
Декабрь 19, 2023
Оливковый центр работает над обучением следующего поколения сельскохозяйственных работников. Плюсы
Программа Olea Learn обучает студентов необходимым агрономическим и деловым навыкам для ведения бизнеса по выращиванию оливок и производству оливкового масла.
Декабрь 18, 2023
Размышления о 45-летнем продвижении итальянского оливкового масла в Америке
Спустя почти полвека после случайной встречи с итальянским производителем оливкового масла Джон Дж. Профачи вспоминает свою роль на американском рынке.
Декабрь 14, 2023
Сбор оливок Калифорнийского колледжа объединяет кампус
Студенты и преподаватели собрали 130-летние миссионерские деревья кампуса Лос-Анджелеса, чтобы положить начало тому, что, как надеются чиновники, станет новой традицией.
Декабрь 14, 2023
Ужесточение правил использования воды в Калифорнии может стимулировать выращивание оливок
Хотя орошаемые оливковые рощи по-прежнему потребляют много воды, все более строгие запреты, особенно в долине Сан-Хоакин, могут создать новую нишу для оливковых рощ засушливых земель.
Декабрь 11, 2023
Мелкие фермеры празднуют большой успех в Центральной Калифорнии
Ричард и Мирна Мейслер превратили свой страстный проект в одно из самых награждаемых оливковых масел первого отжима в Калифорнии.
Декабрь 5, 2023
Учебная программа, ориентированная на оливковое масло, в Калифорнии призвана помочь больному округу
Несмотря на свой сельскохозяйственный клещ, округ Керн страдает от более высокого уровня продовольственной безопасности, ожирения и диабета по сравнению с остальной частью штата.