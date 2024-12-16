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США

Медицина

Декабрь 16, 2024

Чемпионы студенческого кросса используют оливковое масло для борьбы с простудой

Перед тем как выиграть чемпионат, бегуны мужского и женского пола из Университета имени Бригама Янга намазались теплым оливковым маслом.

Медицина

Декабрь 5, 2024

Выбор Трампа на пост министра здравоохранения выносит спор о растительном масле на уровень кабинета министров США

Роберт Ф. Кеннеди-младший давно выступает против растительных масел. Если его утвердят на посту министра здравоохранения и социальных служб, он сможет регулировать отрасль.

Новости Трусы

Ноябрь 15, 2024

Испанский сектор оливкового масла на грани после победы Трампа на выборах

Производители черных столовых оливок в Испании, уже пострадавшие от пошлин, введенных при первой администрации Трампа, опасаются, что их станет еще больше.

Бизнес

Ноябрь 15, 2024

Потребители в США выбирают оливковое масло в бутылках-сжимателях

Несмотря на растущую популярность бутылок-сдавливателей из-за их удобства, некоторые сомневаются в их потенциальном влиянии на качество оливкового масла и экологическую нагрузку такой упаковки.

Бизнес

Ноябрь 7, 2024

Познакомьтесь с ритейлерами, работающими над ростом продаж олеотуризма после окончания каникул

Алисия и Виджай Шрофф, совладельцы специализированного магазина оливкового масла, запустили проект по углублению связей между операторами олеотуризма и посетителями.

Еда и кулинария

Ноябрь 4, 2024

Starbucks отказывается от линейки кофе Oleato с добавлением оливкового масла в Северной Америке

Решение было принято на фоне того, что компания сообщила о снижении продаж третий квартал подряд и стремится оптимизировать свое меню.

Новости Трусы

Август 13, 2024

Оливковый центр проведет первую конференцию по устойчивому развитию оливкового масла

Международная конференция по устойчивому развитию оливок обсудит вопросы устойчивого развития, от выращивания и переработки до маркетинга и сертификации.

Бизнес

Июль. 20, 2024

Торговая комиссия продлила пошлины на испанские черные оливки

Решение было принято через два месяца после того, как Апелляционный суд США вынес решение в пользу тарифов Министерства торговли.

Профили продюсеров

Июнь 12, 2024

Как стойкость и энтузиазм движут калифорнийским бутиковым продюсером

Менее чем за четыре года пара, стоящая за Chateau de Luz, преодолела экстремальные климатические условия, вредителей и трудовые проблемы, чтобы создать оливковое масло первого отжима мирового класса.

Бизнес

Июнь 12, 2024

Генеральный директор Deoleo North America заявил, что устойчивое развитие является ключом к развитию сектора оливкового масла

Тьерри Мойруд рассматривает Deoleo как хранителя отрасли, отдавая приоритет качеству производства и устойчивым практикам превыше всего.

Профили продюсеров

Июнь 10, 2024

Производитель округа Керн размышляет о калифорнийской индустрии оливкового масла

Стефани Викенхаймер объясняет, как ранчо Рио-Браво производит высококачественное оливковое масло первого отжима в южной части долины Сан-Хоакин.

Бизнес

Июнь 10, 2024

В США наблюдается значительный рост продаж органического оливкового масла

За последние два года продажи органического оливкового масла в США выросли на десять процентов, в то время как продажи обычного оливкового масла первого отжима снизились.

Новости Трусы

Июнь 5, 2024

Вице-президент Pompeian говорит, что катастрофа на Балтиморском мосту обошлась компании в миллионы

Хотя компания смогла получить свою последнюю партию европейского оливкового масла через порт, меры, принятые после катастрофы, в долгосрочной перспективе оказались неустойчивыми.

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Профили продюсеров

2 января, 2024

Корто делает ставку на оливки как на урожай будущего в изменении долины Сакраменто

Поскольку Калифорния сталкивается с последствиями изменения климата, ростом затрат на рабочую силу и нехваткой рабочих рук, президент Corto Olive Клифф Литтл считает, что посадка большего количества оливок является решением.

Профили продюсеров

2 января, 2024

Агротуризм набирает обороты на оливковой фабрике Queen Creek в Аризоне

Туризм является ключом к успеху бизнеса Queen Creek Olive Mill и продвижению оливкового масла первого отжима в Аризоне.

Постановка

Декабрь 19, 2023

Оливковый центр работает над обучением следующего поколения сельскохозяйственных работников. Плюсы

Программа Olea Learn обучает студентов необходимым агрономическим и деловым навыкам для ведения бизнеса по выращиванию оливок и производству оливкового масла.

Профили продюсеров

Декабрь 18, 2023

Размышления о 45-летнем продвижении итальянского оливкового масла в Америке

Спустя почти полвека после случайной встречи с итальянским производителем оливкового масла Джон Дж. Профачи вспоминает свою роль на американском рынке.

Северная Америка

Декабрь 14, 2023

Сбор оливок Калифорнийского колледжа объединяет кампус

Студенты и преподаватели собрали 130-летние миссионерские деревья кампуса Лос-Анджелеса, чтобы положить начало тому, что, как надеются чиновники, станет новой традицией.

Бизнес

Декабрь 14, 2023

Ужесточение правил использования воды в Калифорнии может стимулировать выращивание оливок

Хотя орошаемые оливковые рощи по-прежнему потребляют много воды, все более строгие запреты, особенно в долине Сан-Хоакин, могут создать новую нишу для оливковых рощ засушливых земель.

Профили продюсеров

Декабрь 11, 2023

Мелкие фермеры празднуют большой успех в Центральной Калифорнии

Ричард и Мирна Мейслер превратили свой страстный проект в одно из самых награждаемых оливковых масел первого отжима в Калифорнии.

Бизнес

Декабрь 5, 2023

Учебная программа, ориентированная на оливковое масло, в Калифорнии призвана помочь больному округу

Несмотря на свой сельскохозяйственный клещ, округ Керн страдает от более высокого уровня продовольственной безопасности, ожирения и диабета по сравнению с остальной частью штата.

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