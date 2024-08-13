Оливковый центр проведет первую конференцию по устойчивому развитию оливкового масла

Около 250 ученых и специалистов по оливковому маслу примут участие в первой Международной конференции по устойчивому развитию оливкового масла в Институте вина и пищевых наук имени Роберта Мондави в Дэвисе, штат Калифорния, с 5 сентября.th в 7th.

Калифорнийский университет в Дэвисе Оливковый Центр проводит конференцию, на которой будут представлены исследовательские презентации, панельные дискуссии, сессии вопросов и ответов, а также тематические исследования по широкому кругу тем, касающихся выращивания оливок, их переработки и маркетинга.

Что касается сельского хозяйства, мы будем обсуждать такие темы, как водопользование, изменение климата и связывание углерода», — сказал Хавьер Фернандес-Сальвадор, руководитель Оливкового центра. исполнительный директор. Мы также рассмотрим оптимизацию удобрений, сокращение количества пестицидов, сохранение среды обитания, управление живыми изгородями, здоровье почвы и регенеративное сельское хозяйство».

Мы также хотим изучить, что происходит в сфере измельчения – в частности, [как выжимки] сушат и используют в качестве компоста или обрабатывают дальше для извлечения полезных соединений», – добавил он.

Конференция завершится дегустацией и демонстрацией кулинарии в кампусе Кулинарного института Америки в Напе. Конференция не была бы хорошей, если бы мы не включили в нее продовольственную сторону», — сказал Фернандес-Сальвадор.

Организаторы рассматривают конференцию как площадку для представления последние исследования устойчивого развития и продемонстрировать фермерам и мукомольным предприятиям практические способы повышения устойчивости. Они также надеются использовать это мероприятие, чтобы привлечь внимание средств массовой информации и потребителей к оливковому маслу. сертификаты устойчивого развития.

С этой целью утро третьего дня будет посвящено тематическим исследованиям, в том числе тому, как устойчивое развитие может повысить ценность продуктов на рынке.

К нам так много людей приходят, чтобы научиться лучше продавать свою продукцию, потому что иногда они не знают, как передать это послание от производителя», — сказал Фернандес-Сальвадор. Как они доносят до потребителя суть практики устойчивого развития производителя?»

Тематические исследования также будут охватывать конкретные способы внедрения устойчивых методов в традиционно и интенсивно выращиваемых оливковых рощах и сохранить столетний и тысячелетние оливковые деревья.

Половина докладчиков — ученые, а половина — фермеры, производители и люди, участвующие в торговле, так что здесь есть всего понемногу», — сказал Фернандес-Сальвадор. Мы не хотели, чтобы это была конференция, посвященная исключительно сельскому хозяйству, исключительно ирригации или исключительно мукомольному делу. Оно должно включать в себя все аспекты и затрагивать все стороны устойчивого развития».

Хотя калифорнийские фермеры, мукомольные предприятия и исследователи будут иметь значительное присутствие, Фернандес-Сальвадор сказал, что Центр оливок установил партнерские отношения с Университетом Эворы в Португалии, Университетом Хаэна в Испании и Международным советом по оливкам, чтобы привлечь экспертов со всего оливкового региона. нефтяного мира, чтобы поделиться своими взглядами.

Наряду с докладчиками он добавил, что участники также будут присутствовать со всего мира, в том числе из давно известных стран, выращивающих оливки в Европе, на Ближнем Востоке, в Океании, Северной и Южной Америке, а также из новых границ производства оливок, включая Афганистан. и Пакистан.

Фернандес-Сальвадор считает, что это будет первая из многих конференций по устойчивому развитию. Мы надеемся, что другие университеты возьмут на себя эту задачу и продолжат проводить международные конференции по устойчивому развитию в будущем», — сказал он. Другие университеты, которые сейчас являются партнерами, заинтересованы в продолжении этого в будущем».

Регистрация Международная конференция по устойчивому развитию оливок завершится 18 августа.th.