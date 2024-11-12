Температура воздуха на поверхности Земли продолжает неуклонно расти, и данные Европейской обсерватории «Коперник» указывают на то, что 2024 год станет собирается стать самый жаркий год за всю историю наблюдений.

Более того, 2024 год может стать первым годом, когда глобальная температура превысит на 1.5 ºC средние температуры поверхности, рассчитанные до промышленной революции.

В частности, исследователи обнаружили, что средняя аномалия глобальной температуры за первые десять месяцев 2024 года была на 0.71 ºC выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год и на 0.16 ºC теплее, чем в 2023 году.

Средний показатель за период с 1991 по 2020 год является последним «климатическая норма», определяемая Всемирной метеорологической организацией (ВМО). ВМО использует этот 30-летний период для установления контрольных значений температур и других переменных.

В октябре 2024 года температура воздуха у поверхности земли поднялась на 1.65 ºC по сравнению с доиндустриальным уровнем, превысив порог в 1.5 ºC в 15 из последних 16 месяцев.

«Теперь практически наверняка можно сказать, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений», — пишут исследователи в последнем бюллетене Copernicus.

«Чтобы в 2024 году не был установлен новый рекорд, средняя температурная аномалия за оставшуюся часть года должна упасть почти до нуля», — добавили они.

Исследователи прогнозируют, что в 2024 году средняя температура приземного воздуха на планете превысит доиндустриальный уровень на 1.55 ºC.

Европа испытала температуры выше среднего в течение всего года.

В октябре 2024 года средняя температура суши в Европе составила 10.83 ºC, что на 1.23 ºC выше среднего значения за период с 1991 по 2020 год. Однако октябрь 2022 года остается самым теплым октябрем за всю историю наблюдений: температура на 1.92 ºC выше базового значения.

Повышение температуры на 1.5 ºC по сравнению с доиндустриальным уровнем считается критический порог. В 2015 году десятки стран подписали Парижское соглашение по климату, чтобы удержать рост температуры ниже 2 ºC, с более амбициозной целью — удержать ее ниже 1.5 ºC.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), междисциплинарный научный орган при Организации Объединенных Наций, определила эти температурные пороги как переломные моменты для существенных изменений в экосистемах Земли.

Согласно Copernicus, температура океана также растет. За исключением определенных районов южной части Тихого океана и небольших регионов северной части Тихого океана и северной части Атлантического океана, температура моря в 2024 году останется значительно выше уровней, зафиксированных с 1991 по 2020 год.

Летом 2024 года температура поверхности Средиземного моря достигла рекордного значения 28.56 ºC.

Высокие температуры моря взаимосвязаны с температурой суши, осадками и погодными условиями в Средиземноморском регионе, где производится более 95 процентов мирового объема оливкового масла.

Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата программы «Коперник», заявила, что последние данные «Это ознаменует собой новую веху в истории глобальных температурных рекордов и должно послужить катализатором для повышения амбициозности предстоящей Конференции по изменению климата (COP29)».

COP29, последняя конференция ООН по изменению климата, в настоящее время проходит в Баку, Азербайджан – страна-производитель оливкового масла и одна из стран-подписантов Парижского соглашения. Конференция продлится до 22 ноябряnd.