От Хаэна до Хунани фермеры, мельники и производители напитков с нетерпением ждут новостей о том, оливковое масло первого отжима был награжден в 2025 году NYIOOC World Olive Oil Competition.

Результаты самого крупного и престижного в мире конкурса качества оливкового масла уже начали публиковаться. В первый день были награждены двадцать два вида масла из Албании, Хорватии, Италии и США.

Срок подачи заявок продлен до 15 марта.thПроизводители из 25 стран Северного полушария уже отправили свои оливковые масла первого отжима на анализ NYIOOC .

Профессионалы пищевой промышленности, СМИ и потребители во всем мире внимательно следят за NYIOOC результаты. Многие производители надеются завершить плодотворный, но сложный урожай одной из самых желанных наград в отрасли.

Это особенно актуально в Испании, где производство увеличилось более чем на 60 процентов в 2024/25 сельскохозяйственном году после нескольких лет исторически низких урожаев, вызванных экстремальной жарой и засухой.

Фермеры и мельники в Португалии, Греции, Тунисе и Турции надеются извлечь выгоду из значительно улучшенных урожаев. Между тем, производители в Италии, Марокко и США смотрят на NYIOOC чтобы предоставить один из последних ярких моментов в остальном неутешительного урожайного года.

В то время как производители оценили текущий урожай на 67 из 100 баллов 2024 Olive Oil Times Обзор урожая, что является значительным ростом по сравнению с рейтингом 51 в 2023 году, они выделили различные проблемы, которые необходимо преодолеть для достижения отмеченного наградами качества.

Среди этих проблем были чрезмерная жара, обильные дожди, нехватка рабочей силы и плохая погода во время сбора урожая.

Например, производители в Португалии возможно, особенно заинтересованы в продолжении поставок лучшего в мире оливкового масла после обильных осадков во время сбора урожая, которые создали проблемы с качеством.

Почти две недели дождей в центральной Португалии стали причиной вспышек антракноза и опадения некоторых фруктов с деревьев.

Тем временем в Греции установилась не по сезону жаркая погода задержали сбор урожая на материке и под угрозой качества.

«Наши оливковые рощи орошаются, но нам все равно пришлось работать вдвое усерднее, чтобы добиться желаемого качества наших оливковых масел в этом году», — сказала Мария Сгуру, совладелица Оливковое масло Скутари, который выиграл четыре NYIOOC награды с 2021 года.

Несмотря на значительный спад производства В Италии, где урожайность в 30/224,000 сельскохозяйственном году снизилась на 2024 процентов до 25 - тонн, производители сообщили, что качество остается очень высоким.

«Оливки были великолепны, и мы в восторге от качества масла», — сказал Сейл Фридман, совладелец двукратного NYIOOC победитель Эрминио Кордиоли. Это была тяжелая работа, особенно с учетом того, что дожди часто прерывали сбор урожая».

Наряду с подтверждением достижения исключительного качества производители подчеркивают и другие преимущества победы на Всемирном конкурсе.

Первый раз NYIOOC World Olive Oil Competition победители рассказали о расширении доступа к мировым рынкам, региональном продвижении и мотивации к дальнейшему совершенствованию.

Бианти Данай, основатель Оливковое масло Доника, отпраздновал первый день основания своей компании NYIOOC награду в 2024 году. В этом году компания получила Золотую награду за свой Kalinjot monovrietal.

В интервью 2024 года Данай рассказал Olive Oil Times что он надеется стать примером для подражания для других производителей в Албании, демонстрируя, что инвестиции в качество могут принести дивиденды в долгосрочной перспективе. Победа на NYIOOC является важным показателем качества в этом отношении.

«Мы пытаемся стать примером для всех, чтобы показать, что можно иметь более высокие производственные затраты, но продавать продукт, который имеет большую ценность для потребителя, который полезнее для его здоровья и окружающей среды», — сказал он.

Оливковая ферма Сан-Мигель из центральной Калифорнии вошла в число победителей этого года, уже завоевав три золотые награды по самым ранним результатам.

Влияние [победы на NYIOOC] укрепляет качество нашей продукции», — совладелец Ричард Мейслер рассказал Olive Oil Times после завоевания шести наград на конкурсе 2019 года NYIOOC. Маркетинг будет очень прямым: полезное оливковое масло экстра-класса. Наши [бренды] Tuscan Gold сертифицированы лучшими судьями в мире как оливковое масло экстра-класса».