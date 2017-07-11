4-е место «Монна Олива» в номинации «Лучшие итальянские столовые оливки»

Четвертый национальный конкурс на лучшие столовые оливки Монна Олива завершилось мероприятием, состоявшимся 24 июня в Латине, в самом сердце Агро Понтино (Лацио), где лучшие из примерно 90 участников получили признание за свои навыки в обработке оливок.

Несколько производителей из Лигурии, Марке, Лацио, Абруццо, Молизе, Кампании, Базиликаты, Апулии, Калабрии, Сицилии и Сардинии достигли исключительного уровня качества, несмотря на плохой сезон, по данным группы дегустаторов, которые оценивали образцы под руководством руководителя группы. Ивано Каприоли.

По маршруту обозначений происхождения предыдущие выпуски Monna Oliva проходили в Кастельветрано (Сицилия), Cerignola (Апулия) и Асколи-Пичено (Марке).

Некоторые из победителей 4th Монна Олива

Последнее место проведения передвижного мероприятия было выбрано в честь недавнего признания защищенного наименования по происхождению (ЗОП), полученного Олива ди Гаэта, чье наименование теперь зарезервировано исключительно для столовых оливок сорта Итрана, также известного как Гаэтана, из черного цвета, которые соответствуют требованиям, установленным производственная спецификация.

Наконец, среди итальянских столовых оливок появилась новая европейская звезда», — сказал президент Средиземноморский союз дегустаторов масел (UMAO), Паола Фиораванти, автор конкурса. С декабря Олива-ди-Гаэта присоединилась к ЗОП Ночеллара-дель-Беличе, Белла-делла-Дауния и Асколана-дель-Пичено».

Фиораванти объяснил, что эта оливка происходит из сорта Итрана, который можно естественным образом подсластить, как когда плод полностью созрел в версии Oliva di Gaeta DOP, так и когда он еще зеленый; в этом случае весь фрукт можно обработать естественным путем или расколоть солью, а затем приправить.

Те, кто заботится о биоразнообразии итальянских сортов, должны продвигать столовые оливки и наименования по происхождению в качестве ценной поддержки для наших производителей», — считает Фиораванти. Сектор столовых оливок по-прежнему остается рыночной нишей, но в последние годы он развивался и открывал новые возможности, отчасти благодаря изменению образа жизни и пищевых привычек людей», — отметила она, отметив, что, по данным Международного совета по оливкам, потребление за столом увеличилось на 173 процента за последние 25 лет.

Другие экономические и технические данные были представлены на третьем Национальном форуме по производству столовых оливок, который предшествовал церемонии награждения. Под председательством журналиста Марии Антониетты Палумбо с речами по сектору выступили мэр Латины Дамиано Колетта, председатель консорциума промышленного развития Roma Latina Карло Скаркилли, президент провинции Латина Элеонора Делла Пенна, президент ассоциации дегустаторов Latina Capol Лино Центаури, член национального совета Читта-дель-Олио Бенедетто Мишиоша и министр сельского хозяйства региона Лацио Карло Хаусманн.

От имени производителей выступили эксперт по политике в сельских районах Антонио Стеа, эксперт по столовым оливкам Альберто Боно и Франко Ломбардо из компании Geolive Belice LLC.

Monna Oliva стремится поддерживать сектор столовых оливок, продвигая работу итальянских производителей, независимо от того, используют ли они традиционные системы или контролируемые и механизированные методы. Среди них калабрийский фермер Франческо Габриэле получил почетное упоминание за его естественную Bella di Cerignola.

Я очень рад этому признанию, которое вознаградило мои исследования в этой области», — сказал Габриэле и пояснил, что Bella di Cerignola, как правило, выдерживается на щелочи и полностью подслащивается, но он обрабатывает ее естественным методом, чтобы регулировать горечь и хрусткость.

Таким образом, потребитель может лучше понять происхождение оливок, потому что естественная обработка усиливает типичный вкус сорта», — пояснил он. На мой взгляд, с органическим управлением, хорошей водой и хорошей солью можно получить отличный продукт», — заключил Габриэле, уточнив, что он использовал соль из природных соляных бассейнов Трапани и Пачеко на Сицилии и проводил строгий контроль. на воде.

Со списком победителей можно ознакомиться на Сайт Монны Оливы.

