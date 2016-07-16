Среди суматохи Эдирне готовится к 655-му Киркпинару

В то время как Турция борется с попыткой государственного переворота и разразившимися в результате насильственными событиями, в результате которых 161 человек погиб и 1,440 человек получили ранения, нет никаких объявлений об отсрочке 655th Кыркпынарский турнир по борьбе с оливковым маслом.

Ожидается, что традиционный конкурс пройдет с 18 по 24 июля в Эдирне. 20th, пройдут концерты с участием известных турецких певцов Сертаб Эренер и Хюсню Шенлендиричи. Помимо музыки, в дополнение к соревнованиям по борьбе пройдут традиционный кулинарный конкурс, народные танцы и фестиваль стрельбы из лука.

Муниципалитет Эдирне присудит 216,000 71,524 турецких лир, или - - доллара США в долларах США, которые в Турции выросли после попытки государственного переворота.

Несмотря на то, что не было объявлено об отмене или переносе турнира, нельзя не задаться вопросом, пройдет ли он без осложнений, учитывая нынешнее состояние страны.

Жители города Эдирне, где проходит мероприятие, прошлой ночью вышли на улицы, протестуя, выражая свою реакцию на происходящие события.

Ежегодно по всей стране проводится более 50 турниров по борьбе с оливковым маслом, что свидетельствует об особом использовании этого продукта. Среди многочисленных турецких турниров по борьбе, Kirkpinar является самым известным со многими мифами, которые окружают его.

В прошлом году Орхан Окулу из Анталии был последним человеком, стоящим, забрав домой заветный золотой пояс и звание Башпехливан (главный борец).

Масляная борьба в Эдирне началась в османскую эпоху. Согласно одной легенде, когда Орхан Гази планировал вторгнуться в Румелию, армия остановилась возле Самоны, которая сегодня находится в пределах границ Греции. Сорок мужчин начали борьбу, как обычно в период ремиссии. По прошествии многих часов двое мужчин остались стоять и продолжили поединок. Ни один из них не мог победить другого.

В другой раз та же пара снова начала борьбу, на этот раз на лугу недалеко от Эдирне. Они боролись весь день и продолжали всю ночь, освещенные свечами и фонарями. Они буквально дрались насмерть. Их друзья закончили тем, что похоронили их под смоковницей.

Когда они посетили то же место много лет спустя, они увидели, что там, где погибли их друзья, был полноводный источник. С этого дня район стал называться Kirkpinar, сорок источников» на турецком языке. В последующие годы турнир по масляной борьбе превратился в официальную традицию, провозглашенную султаном.

В этом году ожидается участие более 2,000 борцов с маслом, которые натирают около 2,000 килограммов оливкового масла, приготовленного для соревнований, делая их кожу скользкой, чтобы их было труднее обогнать.

Сначала они погружают свои правые руки в сосуд, наполненный маслом и водой, и растирают ими левые плечи, грудь, руки и ноги. киспет, традиционная одежда для фестиваля. Затем они делают то же самое с левой рукой. После начала борьбы они смогут взять еще масла у сопровождающего, который будет ходить по полю с кувшином.



Обновление от 18 июля 2016 г .: сегодня организаторы объявили, что фестиваль, связанный с борьбой, будет отменен. Турнир пройдет по плану.