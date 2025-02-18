Археологическая выставка, посвященная истории оливкового масла в Средиземноморье

An выставка В Коллеж де Франс в Париже, государственном высшем учебном заведении с пятивековой историей, занимающемся научными исследованиями и дискуссиями, были представлены археологические открытия и предметы из нескольких французских музеев, в том числе из Отдела греческих, этрусских и римских древностей Лувра, датируемые периодом от архаического периода до IV века н. э.

Вина, масла и духи: археологическое путешествие по древнему Средиземноморью» предоставил уникальную возможность изучить производство и торговлю оливковым маслом и другими продуктами питания в Римской Галлии, Италии, Греции и Египте.

Подготовлено группой экспертов во главе с профессором Жан-Пьер Брун— полевой археолог и старший научный сотрудник Национального совета по научным исследованиям Франции (CNRS), возглавлявший Центр Жана Берара в Неаполе, французскую базу исторических и археологических исследований древней южной Италии, — это мероприятие также стало данью уважения Брэну, всю жизнь преданному делу археологии.

В своей вступительной лекции на кафедре технологий и экономики Древнего Средиземноморья он объяснил, что во времена Римской империи для достижения эффективной организации и рационализации поставок в армию и крупные городские центры Сицилия и Египет специализировались на производстве зерна, а Галлия — на производстве вина, в то время как Испания [римская провинция Hispania Baetica, соответствующая современной Андалусии] и Африка [в основном Триполитания, североафриканское побережье современной Ливии] специализировались на оливковом масле.

По мнению Бруна, централизация производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями римской политической власти сформировала экономику завоеванных территорий и внесла свой вклад в структуру сельской местности.

Это можно увидеть, например, в остатках древних оливковых ферм в долине Бетис, между Кордовой и Севильей в Испании — производство оливкового масла в Бетисе достигло своего пика между первым и третьим веками нашей эры — и в тунисском Сахеле. Эти регионы не были априори подходит для выращивания оливок.

В настоящее время оливковое масло в основном предназначено для употребления в пищу, а выставка напомнила о других способах его использования в древности.

Его широко использовали в лечебных целях и ритуалах, в качестве ингредиента кремов для лица и мази для процедур личной гигиены и массажа на греческих и римских спортивных сооружениях и в термальных ваннах.

Более того, в те древние времена оливковое масло также использовалось для заправки масляных ламп разных типов, некоторые с несколькими соплами. Масляные лампы использовались для внутреннего освещения в тех областях, где производство было наиболее развито.

In парфюмерное производство и другие ароматизированные масла с лечебными свойствами, драгоценные олеум омфациум изготовленное из зеленых оливок, часто использовалось в качестве базового масла, особенно в Римской Галлии, Италии и Греции, выступая в качестве натуральной среды в ароматических составах.

Одна из этих древних формул была представлена ​​на выставке в Париже, и посетители также могли почувствовать ее аромат.

Воссозданная в результате многолетних исследований Центра Жана Берара, старинная родинон с его тонким розовым ароматом был очень популярен в греческой и римской античности и также упоминался в поэмах Гомера Илиада.

Среди экспонатов также был макет парфюмерного производства греческого острова Делос, который Халлимах (третий век до н.э.) считал самый священный из островов».

Многочисленные и сложные свидетельства археологических раскопок, изучения поселений, мест и форм работы, питания и санитарии также заставили Бруна задуматься о вопросах роста в древности — плода благосостояния и образования людей.

Эти результаты можно сравнить с письменными источниками, чтобы лучше понять социально-экономические и технологические системы прошлого.

Однако Брун писал о том, как сложно рассматривать историю во всех ее измерениях, когда имеющиеся данные об обычных людях ограничены.

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Он подчеркнул, что историкам доступны лишь частичные фактические отчеты, литературные комментарии и надписи, в основном относящиеся к высшим классам, учитывая, что «Более или менее все письменные источники античности исчезли в Средние века».

Эти мысли актуальны сегодня для две причиныВо-первых, существует риск утраты археологического наследия из-за уничтожения материальных архивов, то есть тех, которые были захоронены в почве и утрачены в результате работ и перепланировок.

Во-вторых, слишком мало внимания уделялось археологическим исследованиям орудий производства и транспортных средств, связанных с останками, оставленными простыми людьми, не имевшими возможности или культуры предоставить письменные свидетельства.

Чрезмерное внимание ученых к эпиграфике (изучению надписей на древних артефактах), скульптуре, живописи, архитектуре и урбанизму создало историческую предвзятость в отношении власть имущих.

Таким образом, недавнюю выставку в Коллеж де Франс можно считать признанием добросовестных и самоотверженных усилий Брэна по реконструкции забытой истории сельских и городских масс в их производительной роли, включая историю производства и торговли оливковым маслом в Средиземноморье, а также приглашением поразмышлять о том, как даже греко-римская цивилизация, несмотря на свои многочисленные успехи, пришла в упадок.