Развивающиеся страны разочарованы спорной конференцией COP29

В год, отмеченный экстремальные температурыСтраны, участвующие в климатическом саммите Конференции сторон (КС-29), договорились увеличить финансирование до 300 млрд долларов США (285 млрд евро) в год к 2035 году для поддержки стран, уязвимых к изменению климата.

Соглашение COP29 было достигнуто в драматических условиях в столице Азербайджана Баку, когда переговорщиков затащили в комнату непосредственно перед срывом переговоров, чтобы продолжить заседание еще на 33 часа сверх запланированного срока для достижения компромисса.

Финансирование со стороны богатых стран мира для стран с низким уровнем дохода и малых островных государств для преодоления последствий изменение климата и финансирование их зеленого перехода в настоящее время составляет 100 миллиардов долларов США (95 евро) в год.

Соглашение, достигнутое в Баку, является крупнейшим в истории КС в отношении финансирования развивающихся стран, при этом богатые страны с высоким уровнем дохода обязуются "«взять на себя инициативу» в мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов.

Китай, вторая по величине экономика мира и крупнейший загрязнитель окружающей среды, также согласился внести свой вклад в копилку COP29.

Тем не менее, соглашение COP29 не оправдало ожиданий развивающихся стран с низким уровнем дохода, которые хотели получить $1.3 (€1.2) трлн ежегодного финансирования. Сумма соответствует рекомендациям экономистов участникам COP29 превысить $1 трлн (€950 млрд) климатического финансирования.

«Это ничтожная сумма», — сказал Чандни Райна, член индийской делегации, имея в виду пакет в размере 300 миллиардов долларов. Мне жаль говорить, что мы не можем этого принять. Мы ждем от развитых стран гораздо более высоких амбиций».

Африканская группа переговорщиков (AGN), представляющая все африканские страны на саммите COP29, также выступила с ответной реакцией на соглашение, заявив, что финансовые обязательства COP29 слишком мало, слишком поздно».

Представители других развивающихся стран также скептически отнеслись к финансовому соглашению COP29, однако не отвергли его полностью.

«Мы уходим, обладая лишь небольшой частью финансирования, в котором остро нуждаются страны, уязвимые к изменению климата», — заявила Тина Стеге, климатический посланник Маршалловых Островов, цепи вулканических островов и коралловых атоллов в Океании. Этого явно недостаточно, но это только начало».

Саймон Стилл, исполнительный секретарь ООН по изменению климата, признал, что соглашение COP29 далеко от идеала.

Ни одна страна не получила всего, чего хотела, и мы покидаем Баку с горой еще невыполненной работы», — сказал он.

С другой стороны, Вопке Хекстра, комиссар ЕС по вопросам климата, заявил представителям небольших стран и стран с низким уровнем дохода, что он уверены, что достигнем 1.3 трлн долларов».

По данным Financial Times, развивающиеся страны в конечном итоге согласились на сделку из-за неопределенной глобальной социально-политической обстановки.

Опасения по поводу растянутых бюджетов по всему миру и выборы Дональда Трампа«… заставили развивающиеся страны принять несколько улучшенный пакет», — писала британская газета.

Помимо увеличения финансирования мер по борьбе с изменением климата, страны-участницы COP29 согласились инициировать глобальную торговля углеродными кредитами система.

Схема торговли позволит крупным загрязнителям приобретать углеродные кредиты (один кредит соответствует одной метрической тонне парниковых газов) в рамках программ декарбонизации в развивающихся странах, таких как проекты по возобновляемым источникам энергии и защите тропических лесов, и засчитывать сокращение выбросов CO2 в атмосферу в счет своих климатических целей.

COP29 также не смогла предоставить четкий план того, как страны будут выполнять это историческое соглашение. достигнуто на КС28 в прошлом году отказались от использования ископаемого топлива для производства энергии и увеличили использование возобновляемых источников энергии.

COP30, следующая всемирная климатическая конференция Организации Объединенных Наций, состоится в ноябре 2025 года в бразильском городе Белен в тропических лесах Амазонки.