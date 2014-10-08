ЕС отвергает британскую маркировку пищевых продуктов «светофор»

Европейский Союз отклонил спорную позицию Соединенного Королевства. светофор», приводя парадоксальный пример, когда диетическая кока-кола имеет более выгодную маркировку, чем оливковое масло первого холодного отжима.



Европейская комиссия подала иск о нарушении против правительства Великобритании, у которого есть два месяца, чтобы отреагировать на обвинения. В обвинениях говорится о нарушении основного принципа ЕС о свободном перемещении товаров; то есть правительство незаконно вмешивается в выбор потребителей.

Команда информационная система по питанию «светофор» была принятый правительством Великобритании в целях борьбы с ожирением и помощи людям в выборе продуктов питания. Добровольная система, которая широко поддерживается крупнейшими британскими сетями супермаркетов, использует красный, желтый и зеленый цветовые коды для обозначения содержания калорий, сахара, жира, насыщенных жиров и натрия в продукте. Зеленый сигнализирует о низком количестве данного питательного вещества; янтарный средний уровень и красный, высокий.

A красный свет» загорается, когда содержание жира в данном продукте превышает 17.5 г/100 г.

Это благонамеренное, но упрощенное руководство создает логический парадокс, когда речь идет о суперпродуктах, таких как оливковое масло, заявил Колдиретти, Национальная конфедерация фермеров Италии.

Цель светофора состояла в том, чтобы уменьшить потребление жира, соли и сахара, но не на основе фактически потребляемого количества, а только на общем присутствии определенного типа вещества», — сказал представитель. Это приводит к тому, что исключаются такие продукты, как оливковое масло первого холодного отжима, и продвигаются газированные напитки без сахара, что вводит потребителей в заблуждение относительно реальной питательной ценности».

Поскольку система просто смотрит на цифры, в результате безалкогольные напитки без сахара, такие как диетическая кока-кола, получают зеленый свет», несмотря на наличие сомнительных искусственных подсластителей и отсутствие пользы для здоровья.

Колдиретти сказал, что итальянскому экспортному рынку будет нанесен ущерб из-за этой системы, которая также осуждает сыр и прошутто.

При переходе системы в 2013 году Лондон заявил, что соблюдает Постановление ЕС № 1169/2011, что касается предоставления информации о продуктах питания потребителям.