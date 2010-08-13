Какая интересная пара недель это было. 14 июляth мы получили поздно вечером сообщение о том, что Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе собирается опубликовать отчет, который подведет итоги большей части Оливковое масло «экстра вирджин», которое мы покупаем, не заслуживает такого названия. Мы сломал историю, опубликовав отчет на несколько часов раньше всех остальных, и с тех пор мы сообщаем вам о новых разработках. Обвинения в мошенничестве, спекуляции и пиар-войнах не были тем, что мы имели в виду, когда несколько месяцев назад включали наш сервер с лозунгом новости об оливковом масле, обзоры и обсуждения», но новости случаются, и оливковое масло — наш хит.

Мы не слишком удивлены, что большинство оливковых масел с полок калифорнийских супермаркетов не соответствуют требованиям Extra Virgin. Допустим, вы глава конгломерата по производству оливкового масла стоимостью в миллиард евро, который должен отчитываться перед акционерами, ежегодно получая все более высокие результаты. Вы производите определенное количество высококачественного оливкового масла первого холодного отжима для своих домашних потребителей, но представьте себе давление, связанное с необходимостью использовать это производство и вашу вековую торговую марку, разбавляя хорошее масло более дешевыми добавками и продавая его. , судов полна этого, ничего не подозревающему населению, которое не знает разницы и чьи правительства не будут обеспечивать соблюдение существующих слабых законов. Соединенные Штаты являются дойной коровой для недобросовестных гигантов-производителей оливкового масла, которые уже давно больше беспокоятся о создании брендов и сетях сбыта, чем о качестве своего оливкового масла.

Так что же меняется сейчас? Воодушевленные недавними поправками Министерства сельского хозяйства США, которые, по крайней мере, требуют минимальных стандартов для маркировки первого холодного отжима, Калифорнийский совет по оливковому маслу и их друзья из Оливкового центра Дэвиса снова указывают на то, что потребителей в Штатах обманывают. . Небольшая выборка отражала исследование, проведенное по дешевке, но неизбежная реальность остается, и мы готовы поспорить, что вы можете повторить тесты в любом количестве стран-дойных коров по всему миру и получить аналогичные результаты. Попробуйте в Китае, Индии, Японии, Мексике, Канаде, Германии.

Сегодня иск было объявлено в типичной американской манере, вместе с истцом-полузнаменитостью шеф-поваром и выдающихся рестораторов», чтобы дожать крупные компании, которые заполняют полки с оливковым маслом в таких местах, как Costco, Walmart и Albertson's. Бренд Рэйчел Рэй входит в число названных подделок, хотя кулинарная возлюбленная Америки, скорее всего, является несчастной жертвой, как и все мы. Может быть, это то, к чему нужно было прийти. Здесь ничего не происходит без шума.

Это не то, о чем мы хотим писать на этих страницах (но мы напишем). Мы лучше поговорим о людях, которые производят оливковое масло, о том, как его использовать и наслаждаться им, о его древней культуре и его месте в нашем современном образе жизни. И хотя мы хотели бы поблагодарить Калифорнийский университет, Международный совет по оливкам, Североамериканскую ассоциацию оливкового масла и юридическую фирму Каллахан и Блейн за огромный рост нашей читательской аудитории, мы также получаем массу писем от читатели, которые сбиты с толку и нуждаются в некотором руководстве. Они хотели бы знать, как купить оливковое масло первого холодного отжима, чтобы его не похитили.

Честно говоря, у нас нет такой проблемы. Редакция журнала Olive Oil Times получает больше, чем свою справедливую долю действительно отличного оливкового масла первого холодного отжима от производителей, которые должны думать, что если они пришлют нам бесплатное масло, мы напишем о них (и мы просто могли бы). Нам больше никогда не придется покупать еще одну бутылку, и если бы мы могли поделиться этой нелепой заначкой с нашими читателями, вы знаете, что мы бы это сделали. Но позвольте мне на минуту представить, что мне действительно нужно пойти и купить бутылку хорошее оливковое масло скажем, из продуктового магазина. Наша Дениз Джонсон опубликовал кусок недавно о скудных покупках в типичном супермаркете Новой Англии. У нее был выбор между некоторыми брендами, замешанными в Исследование» и «премиальные» экстра-девственные вещи от известного происхождения, которые могли бы быть довольно хорошими, если бы они не были до Обамы.

В мире производства высококачественного оливкового масла первого отжима ходит модное слово: отслеживаемость. Теперь можно взять номер партии из некоторых высококачественных бутылок EVOO, ввести его на веб-сайте и увидеть полную информацию о масле, включая дату сбора урожая, сорта и вид с воздуха на посылку, из которой были собраны оливки. Чтобы действительно знать, что вы покупаете, необходима определенная степень отслеживания. Учитывая множество продуктов питания, в том числе тех, которые могут носить такие известные имена, как Рэйчел Рэй или Пол Ньюман, это может не иметь такого большого значения. С оливковым маслом первого отжима это так. Апельсиновый сок премиум-класса стоит 3 доллара за литр. Оливковый сок премиум-класса может быть в десять раз дороже. Нам нужно знать, в каком году были собраны оливки и когда было разлито масло.

Алекс A‑Rod» Родригес, один из самых одаренных бейсболистов всех времен, достиг своего 600-летнего возраста.th хоумран на этой неделе под фанфары и обожание. Мало кто, казалось, возражал против того, что он признался в употреблении стероидов в то время, которое считается Эра стероидов». Профессиональный бейсбол сейчас в том, что называется Эпоха испытаний», во время которой, как широко распространено мнение, никому не сойдет с рук прием допинга под таким пристальным вниманием.

Я считаю, что мы вступаем в аналогичный период в бизнесе оливкового масла. Исследование Дэна Флинна и иск Дэна Каллахана положат начало Era of Testing» для оливкового масла первого холодного отжима, и вскоре мы сможем быть уверены, что покупаем в супермаркете именно то, за что себя выдают. Точно так же, как я знал, что Гомер А-Рода стал результатом его собственного природного таланта (и фастбола высоко в зоне).

Производители и продавцы оливкового масла, вовлеченные в этот процесс, выживут, как и Алекс Родригес, до тех пор, пока они не потерпят неудачу снова. Потребители вскоре будут обращать внимание на этикетки с указанием содержания свободных жирных кислот (СЖК) и пероксидов, дат сбора урожая и стран происхождения. Вы отсканируете штрих-код своим телефоном, чтобы увидеть карту рощи Google. Прослеживаемость.

А пока спросите у бакалейщика, почему на оливковом масле нет даты. Выберите марку супермаркета для приготовления пищи и подумайте о том, чтобы заплатить больше за премиальный экстра-класс, сделанный ремесленным производителем из выбранной вами страны, чтобы использовать его для всего остального. Если вам настолько нравится оливковое масло первого холодного отжима, что вы читаете этот пост, вы обязаны научиться отличать хорошее от плохого, хорошее от не очень. Вы можете пройти курс обучения, взять книгу, прочитать некоторые из наших публикаций на эту тему или просто попрактиковаться в сравнении различных брендов дома. Вы не пожалеете.