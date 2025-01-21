Эксперты рассказывают о методах устойчивого ведения сельского хозяйства в условиях более жаркого и сухого климата

В своем стремлении удовлетворить глобальный спрос на продовольствие традиционное сельское хозяйство истощило жизненно важные земельные ресурсы с помощью неустойчивых методов, что, по иронии судьбы, ставит под угрозу будущее снабжение продовольствием.

Согласно Грязь: размывание цивилизацийДэвид Р. Монтгомери подчеркивает резкий контраст между устойчивым сельским хозяйством и традиционными методами ведения сельского хозяйства.

Системы природоохранного земледелия… оживили отрасль производства оливок, повысили устойчивость, улучшили потенциальную продуктивность почв и земель, а также смягчили деградацию земель. - Амир Кассам, член Глобального форума ФАО

Монтгомери утверждает, что внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства имеет решающее значение для долгосрочного здоровья почвы и выживания человеческого общества.

Он утверждает, что человечество может обеспечить более устойчивое и продуктивное будущее сельского хозяйства, извлекая уроки из ошибок прошлых цивилизаций и применяя более устойчивые методы.

Амир Кассам, приглашенный профессор Школы сельского хозяйства, политики и развития Университета Рединга и член глобального форума Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, выступает за переход к более устойчивым методам ведения сельского хозяйства.

Европейский Союз унаследовал форму индустриального синтезированного сельского хозяйства, которая стала

преобладающая сельскохозяйственная норма, дополненная обработкой почвы и агрохимической технологией, которая

«Это пагубно сказывается на здоровье почвы, популяциях полезных насекомых и биоразнообразии», — сказал он. Olive Oil Times.

«Эта модель работает по упрощенному принципу «затраты-выпуск»: увеличение затрат должно приводить к увеличению результатов», — добавил Кассам. Однако такой подход наносит ущерб здоровью почвы и ландшафта».

Он отметил, что традиционное сельское хозяйство может оказывать отрицательное воздействие на здоровье почвы различными способами.

Интенсивная обработка почвы и монокультурные практики часто приводят к эрозии почвы, когда верхний слой почвы либо смывается, либо выдувается. Это снижает плодородие почвы и ее способность удерживать воду и питательные вещества.

Зависимость от химических удобрений и пестицидов в традиционном сельском хозяйстве истощает органические вещества почвы, необходимые для поддержания ее структуры, плодородия и микробной активности.

Кроме того, тяжелая техника может вызвать уплотнение почвы, что снижает ее пористость и затрудняет проникновение корней, что, в свою очередь, затрудняет просачивание воды и дренаж.

Накопление вредных химических веществ из синтетических удобрений, гербицидов и пестицидов может нарушить микробные сообщества и сократить биоразнообразие почвы.

Кроме того, чрезмерное использование химических удобрений может привести к дисбалансу питательных веществ в почве, что приведет к дефициту или токсичности, которые отрицательно скажутся на росте растений и здоровье почвы.

Эту концепцию можно сравнить с моделью «затраты-выпуск», в которой предполагается, что увеличение затрат приводит к соответствующему увеличению результатов», — сказал Кассам. Однако такой постепенный подход в сочетании с интенсивной обработкой почвы стал проблематичным, особенно в отношении здоровья почвы».

«Современные методы ведения сельского хозяйства перестали уделять приоритетное внимание таким важным вопросам, как всеобъемлющие цели сельскохозяйственных систем для фермеров, общества и окружающей среды», — добавил он. Акцент сместился с устойчивого развития на урожайность и прибыльность, при этом мало внимания уделяется экологическим последствиям и устойчивому развитию».

Кассам предупредил, что этот сдвиг привел к деградации сельскохозяйственных земель и эрозии верхнего слоя почвы. Он добавил, что ситуация становится все более серьезной по мере увеличения размера сельскохозяйственной техники, что приводит к пыльным бурям в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Реклама

Реклама

«Более глубокое понимание устойчивых методов ведения сельского хозяйства имеет решающее значение для продвижения восстановительного сельского хозяйства, ориентированного на сохранение окружающей среды», — сказал он. Основополагающий принцип природоохранного земледелия заключается в минимизации нарушения почвы путем отказа от обработки почвы, покрытия ее мульчей из биомассы и диверсификации системы земледелия, тем самым защищая экосистему и разнообразные полезные организмы, которые ее населяют».

«Крайне важно поддерживать почвенный покров с помощью мульчи из биомассы, чтобы максимально приблизить условия к естественным», — добавил Кассам. Кроме того, жизненно важен круговорот органического вещества, поскольку мульча защищает поверхность почвы от воздействия штормов, осадков и ветра, а также обеспечивает питание почвенных организмов и увеличивает содержание в почве органического вещества и питательных веществ для растений».

Он утверждает, что принятие более устойчивых практик позволит смягчить эти пагубные последствия.

Среди этих методов — мульчирование, которое, по словам Кассама, является отличным источником питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Эти питательные вещества необходимы для поддержания биоразнообразия и создания естественных мест обитания для хищников-вредителей.

Хотя оливковые деревья хорошо известны своей способностью процветать на неплодородных почвах, фермеры, выращивающие оливки, заметили негативное влияние деградации земель на свои деревья.

Фермеры, в том числе фермеры, выращивающие оливки, наблюдают ухудшение состояния земель из-за обработки и

«Ненадлежащее управление здоровьем почвы и разнообразием сельскохозяйственных культур приводит к снижению урожайности», — сказал Кассам. За последние десятилетия многие фермеры перешли от традиционных методов обработки почвы к

Ресурсосберегающее земледелие в однолетних и многолетних системах, включая органические системы».

«Кроме того, фермеры, выращивающие оливки, наносят ущерб здоровью почвы, применяя методы, нарушающие ее здоровье, в частности, регулярную обработку почвы», — добавил он.

Кристиана Вассман, совладелица отмеченный наградами производитель Растрелло в Умбрии, сказала, что она и ее семья успешно реанимировали несколько вековых оливковых деревьев на своей ферме, внедрив устойчивые методы, в частности, мульчирование.

Мульчирование имеет решающее значение для сохранения водных ресурсов, особенно при выращивании оливок в регионах, подверженных засухе.

Методы, такие как капельное орошение, который доставляет воду непосредственно к корням оливковых деревьев, может значительно снизить потребление воды, обеспечивая при этом деревьям достаточное увлажнение. Кроме того, нанесение мульчи вокруг основания деревьев помогает удерживать влажность почвы и минимизировать испарение.

«Капельное орошение особенно эффективно в устойчивых методах ведения сельского хозяйства», — сказал Вассман. Этот метод сохраняет целостность почвы и улучшает удержание влаги даже во время осадков».

«Без таких методов, по оценкам, до 70 процентов влаги может быть потеряно из-за стока, поскольку вода не сможет эффективно проникать в почву», — добавила она. Поэтому крайне важно максимизировать инфильтрацию и удержание дождевой воды. Немедленная герметизация и мульчирование после вспашки еще больше способствуют достижению этих целей».

По словам Хуана Вилара, стратегического консультанта в секторе производства оливкового масла, орошение стало в Испании насущной необходимостью.

«Хотя около 30–35 процентов испанских оливковых рощ орошаются, 65 процентов — нет», — сказал он. У них нет инфраструктуры для орошения».

Вилар добавил, что во время страны историческая засухапрактически не осуществлялось орошение оливковых рощ, поскольку крупные города южного испанского региона Андалусия ввели ограничения на воду.

Летом ситуация станет сложнее, особенно если весной будет недостаточно дождей», — сказал он.

Устойчивые методы ведения сельского хозяйства в секторе производства оливкового масла набирают все большую популярность.

Одной из таких практик является противоэрозионная обработка почвы, которая сводит к минимуму нарушение ее структуры и помогает сохранить структуру почвы и органические вещества.

Этот метод уменьшает эрозию и улучшает удержание воды, обеспечивая оливковым деревьям доступ к питательным веществам и влаге для оптимального роста.

Еще одной важной практикой является севооборот, который подразумевает чередование выращивания оливковых деревьев с другими культурами для предотвращения накопления вредителей и болезней.

Такой подход также повышает плодородие почвы, позволяя различным растениям обогащать ее.

«В Андалусии около 40 процентов сельскохозяйственных методов выращивания оливок уже соответствуют принципам устойчивого земледелия, основанного на ресурсосберегающем сельском хозяйстве», — сказал Кассам. Кроме того, внедрение методов капельного орошения дополняет ресурсосберегающее сельское хозяйство, демонстрируя эффективную синергию в устойчивых сельскохозяйственных практиках».

«Системы ресурсосберегающего сельского хозяйства и связанные с ними методы вносят значительный вклад в повышение производительности, экономической жизнеспособности, экологической устойчивости и социальной эффективности в секторе производства оливок в засушливых и полузасушливых регионах Средиземноморья на юге Европы, в Северной Африке и Западной Азии», — добавил он. Эти методы оживили отрасль производства оливок, повысили устойчивость, улучшили потенциальную продуктивность почв и земель, а также смягчили деградацию земель».