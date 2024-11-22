Эксперты прогнозируют значительное снижение цен на оливковое масло

международный цены на оливковое масло Ожидается, что в 2025 году они значительно снизятся.

По данным компании Deoleo, крупнейшего в мире производителя оливкового масла, проблемы, приводящие к рекордному росту цен, неуклонно снижаются.

Компания прогнозирует, что глобальный дефицит оливкового масла вскоре снизится, поскольку Испания прогнозируется произвести от 1.3 до 1.5 млн тонн в 2024/25 сельскохозяйственном году.

Кроме того, производители в Португалия и Греции ожидаем высокую урожайность.

За пределами ЕС основные производители оливкового масла, такие как Турция и Тунис также готовятся к существенному урожаю: прогнозируется, что объем производства в Тунисе составит от 340,000 350,000 до - - тонн.

В данном контексте, итальянские продуктыrs' неутешительный урожай Ожидается, что это окажет лишь незначительное влияние на мировое производство оливкового масла.

Выступая перед CNBC, представитель Deoleo признал, что напряженность вокруг оливковое масло первого отжима Цены еще не снизились полностью.

«Однако прогноз на ближайшие месяцы позитивен, поскольку ожидается, что рынок начнет стабилизироваться, и нормальная ситуация постепенно восстановится по мере сбора нового урожая и увеличения поставок», — сказал Мигель Анхель Гусман, директор по продажам Deoleo.

Гусман предсказал, что цены на оливковое масло упадут примерно до 5 евро за литр по сравнению с 9 евро, которые недавно наблюдались на основных рынках.

Душан Кальевич, генеральный директор Filippo Berio North America, поделился аналогичным прогнозом в недавнее интервью Olive Oil Times.

«Если по итогам первых двух месяцев сбора урожая подтвердится цифра в 3.2 млн тонн, я ожидаю, что в январе цена опустится ниже 5 евро», — сказал он.

Анализируя последние ценовые тенденции, Международный совет по оливкам (МОК) сообщило что рост цен в октябре наблюдался только в Италии.

В частности, в Бари цены на оливковое масло выросли на 5.2% до 915 евро за 100 килограммов по сравнению с прошлым сезоном, что значительно выше среднего показателя за период 2011–2023 годов в 484 евро.

Напротив, цены в Хаэне (Испания) упали на 9.3 процента до 732 евро за 100 килограммов по сравнению со средним показателем 2011–2023 годов в 345.5 евро.

Аналогичным образом, в Ханье (Греция) цены на оливковое масло первого отжима снизились на 13.6 процента до 665 евро за 100 килограммов по сравнению со средним показателем в 326.4 евро за предыдущие 12 лет.

В октябрьском краткосрочном отчете о сельскохозяйственных перспективах Европейская комиссия заявила, что экспорт оливкового масла из ЕС может вырасти сильный отскок если цены упадут в текущем сезоне.

Однако высокие производственные затраты продолжают приводить к росту цен во многих регионах-производителях и остаются ключевым фактором, определяющим конечные цены продаж для потребителей.

«После существенного роста за последние три года мы сейчас наблюдаем стабилизацию затрат на переработку», — говорит Джампаоло Фаркиони, владелец и управляющий компании Фарчиони Олии, Сказал Olive Oil Times.

«Еще одна проблема заключается в широко распространенной негативной тенденции в потреблении оливкового масла первого отжима за последние 12 месяцев, что влияет на розничную торговлю, [гостиничный бизнес], общественное питание и экспорт», — добавил он.

За последние два года резкий рост цен на оливковое масло негативно повлиял на его потребление.

Потребители скорректировали свои покупательские привычки в нескольких странах, часто предпочитая закупать в меньших количествах или даже переход на альтернативы.

Многие производители и отраслевые обозреватели в Европе считают, что эффекты изменение климата усугубили нехватку оливкового масла последних двух сезонов.

«Этот сезон — еще один сложный сезон, поскольку количество оливок в Апулии очень низкое, дождей не было в течение нескольких месяцев, и сельскохозяйственные угодья без орошения дадут ужасные результаты», — сказала Лючия Ди Мольфетта, совладелица апулийского производителя. Ди Мольфетта Панталео. Цена на оливки по-прежнему очень высока, в то время как на прошлой неделе цены на оливковое масло снизились».

«Этот сезон — еще один сезон, который мы запомним надолго», — добавила она. Учитывая такое влияние изменения климата, нам предстоит увидеть еще много подобных сезонов».

Деолео и Филиппо Берио признают, что изменение климата является серьезной проблемой для отрасли.

«Это было определено как экзистенциальная угроза для отрасли», — сказал Гусман, подчеркнув необходимость адаптации сектора к все более неопределенное будущее».