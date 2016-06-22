Фермер производит EVOO из спасенных и недавно обнаруженных сортов оливок

Наша цель — защитить биоразнообразие оливок и спасти забытые сорта», — сказал Серджио Коззаглио, владелец со своей женой Иларией Галетти. Ла Задруга, ферма, расположенная в Тосколано-Мадерно, на западном берегу озера Гарда. В какой-то момент я заметил растения с особыми чертами, которые отличали их от всех известных сортов, распространенных в этом районе и широко известных», — пояснил он. Поэтому я сосредоточился на моносортовом подходе и начал тестировать разные сорта».

Коццальо, благодаря своим замечательным знаниям во всем, что касается оливкового дерева (он также является бывшим победителем национальный чемпионат по обрезке оливковых деревьев), начал исследовательскую работу, посоветовавшись с местными старейшинами, которые помнили названия и использование сортов, которые в последние десятилетия были исключены, и нашел конкретные доказательства присутствия растений, которые до сих пор официально не признаны. Постоянное присутствие "Негрель на территории был подтвержден экспертами Межпровинциальной ассоциации производителей оливок Ломбардии Айпол в сотрудничестве с академическими специалистами.

Сейчас Негрел ждет картирования ДНК и официальной классификации. Я обнаружил, что его собирали отдельными сортами с очень высоким урожаем с 1930-х по 1950-е годы, и этимология названия неясна, поскольку документы отсутствуют, но, вероятно, это происходит из-за темного цвета плодов».

Серджио Коццальо на вилле Roman

La Zadruga первыми произвели моносорт EVOO из другого редкого сорта, Miniol, название которого, вероятно, происходит от латинского "минус», из-за его небольшого размера. Некоторые неофициальные источники сообщают, что его выращивают только на озере Гарда и на небольших участках в Аргентине. Наиболее вероятен сценарий, что его, вероятно, завезли за границу в конце 19 века.th века крестьянином-иммигрантом.

Сбор редко встречающихся сортов может быть сложным, так как оливковые рощи регистрируют лишь небольшое количество этих растений среди наиболее распространенных, и это вынуждает нас проводить разъездные сборы». Таким образом, тур по оливковым рощам или обмен сортами с другими фермерами необходим, чтобы достичь количества, запрашиваемого клиентами. Очень важно хорошо организовать сбор урожая, чтобы оливки с разных участков были доставлены на мельницу строго в течение 10-12 часов.

Археологический памятник "Римская вилла (Вилла Романа) — здание первого века, принадлежавшее древнему роду Ноний Аррии. Обогащенный изысканными мозаичными полами и расписной штукатуркой, он расположен на красивой террасе с видом на озеро и включает в себя оливковую рощу, которую муниципалитет доверил местным фермерам с целью популяризации местного производства оливкового масла.

Из этой оливковой рощи Коццаглио производит отмеченную наградами смесь, состоящую из сортов Казалива, Гриньян, Леччино и совершенно нового сорта, который он открыл четыре года назад. Я заметил эти растения с прямостоячим ростом и собственными агрономическими характеристиками», — рассказал Коззаглио. Теперь с экспертами из Aipol в сотрудничестве с Миланским университетом он пытается классифицировать неизведанное разнообразие, которое на данный момент называется "Вилла Романа.

В то время как Мать-природа дает нам уникальные сорта, благодаря которым мы можем производить наше зеленое золото, наши производители бумаги предлагают нам особый материал, изготовленный с использованием знаний и опыта в соответствии с технологиями четырнадцатого века», — сказала Илария Галетти, которая занимается продажами и производством. придает индивидуальность упаковке, подтверждая важность идентичности и связи с территорией, которая имеет давние традиции в производстве бумаги. Это была прекрасная возможность объединить эти два местных качества. Наша упаковка обогащена бумагой ручной работы, которая показывает особенности каждого сорта: инновации и традиции "Сделано в Италии в одном продукте».

Наше интервью закончилось, когда пришло время вернуться к работе в оливковой роще. Для меня уход за оливковыми деревьями — это не только работа, это настоящая страсть», — рассказал наш фермер.