Впервые победители рассказывают о преимуществах наград всемирного конкурса

В качестве регистрации для участия в Южном полушарии 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition закрывается 1 сентябряst, впервые победившие размышляют о влиянии своей дебютной награды на их бренды.

Эта победа помогла продвинуть наш бренд среди клиентов, которые, возможно, не были с нами знакомы», — сказал Димитриос Комнинос, владелец базирующейся в Лаконии компании. Дмитрий Олив Фармс.

Теперь у нас более широкий охват не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире», — добавил он. Для нас большая честь получить награду, тем более что мы впервые участвуем в конкурсе».

Расположенная на южной оконечности полуострова Пелопоннес, 200-летняя ферма производит получил серебряную награду для нефильтрованного Коронейки средней интенсивности. Важно знать, откуда берется ваше оливковое масло», — сказал Комнинос.

Эта награда была особенно приятной после непростого сезона для Dimitri Olive Farms. Как и многие фермеры, мы столкнулись кадровые вопросы и засуха», — сказал Комнинос.

По другую сторону Ионического моря продюсеры Олио Инфиоре отпраздновали свою первую награду на Всемирных соревнованиях, получение золотой награды для органической Коратина средней интенсивности.

Владелец Томмазо Фиоре сообщил, что апулийский производитель планирует использовать награду для продвижения своей продукции на рынке. оливковое масло первого отжима в преддверии предстоящего сезона.

Дебют Олио Инфиоре NYIOOC Эта награда поможет Томмазо Фиоре продавать свое оливковое масло первого отжима в Северной Америке. (Фото: Олио Инфиоре)

Мы надеемся, что это признание станет витриной, которая позволит нашей продукции быть известной на рынке Северной Америки», — сказал он. Он представляет собой нашу мечту на ближайшее будущее».

Мы продолжим работать со страстью и преданностью делу, чтобы всегда предлагать нашим клиентам самое лучшее», — добавил Фиоре. Мы всегда открыты для нового сотрудничества и возможностей для роста и дальнейшего совершенствования нашего продукта. Мы надеемся, что это признание — только начало чего-то нового, и мы благодарны NYIOOC за то, что позволил это сделать».

По словам Фиоре, наряду с маркетинговым аспектом, эта награда подтверждает упорный труд и преданность делу, необходимые для создания продукта. оливковое масло мирового класса и мотивирует его добиться большего в следующем году.

Это мотивация работать лучше для нашего бренда, укрепляя нашу репутацию как производителя высококачественного оливкового масла первого отжима», — сказал он. Для меня это особенное событие, поскольку оно открывает новые пути для роста».

Фиоре добавил, что награда также способствует продвижению южного региона Апулии — крупнейшего региона Италии по производству оливкового масла — как направления для качественное оливковое масло первого отжима а не оливковое масло.

Мы можем использовать характеристики наших оливок, начиная с сорта Коратина, и создавать высококачественные продукты, способные конкурировать со всеми в мире», — сказал Фиоре. Этого можно достичь посредством "волшебное сочетание традиций, инноваций и навыков».

Наряду со средиземноморскими производителями канадский импортер Чибо Преви была награждена впервые на церемонии награждения в 2024 году NYIOOC, получение двух золотых наград для Мариоло средней интенсивности и его Итраны, выпускаемых под брендами EVOO Previ и EVOO Previ Bimbi.

Дебют Сабрины Ри NYIOOC Эта награда помогает оправдать дорогостоящие меры, которые она принимает для обеспечения качества. (Фото: Сабрина Ри)

Награды повлияли на мой бренд, поскольку он находит отклик у моих клиентов», — сказала владелица Сабрина Ри. Получение этого престижного признания было абсолютной радостью. Я глубоко благодарен, поскольку это отражает многолетнюю приверженность продвижению нефти высочайшего качества в мире».

Эта честь укрепляет мою убежденность в постоянном стремлении к инновациям и защите позитивного старения», — добавила она. Это также подкрепляет мою приверженность предоставлению североамериканцам возможностей улучшить свое здоровье с помощью этого исключительного натурального продукта».

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Ри сказал, что из-за суровых погодных условий во время Италии урожай 2023/24, от нее требовалось уделять особое внимание поиску масел ее бренда. Как импортер оливкового масла первого отжима под собственной торговой маркой, вы должны убедиться, что доставляете то, что описываете», — сказала она.

Каждый регион-производитель оливкового масла имеет свои уникальные преимущества», — добавил Ри. Изготовление оливкового масла с исключительно высоким содержанием фенольных групп, которое обеспечивает идеальный баланс крепости и без чрезмерной горечи, сродни созданию шедевра. Cibo Previ — это шедевр, и для меня большая честь представить его миру, потому что сильное сообщество начинается со здорового сообщества».

Она верит, NYIOOC Эта награда поможет рассказать о качестве оливкового масла первого отжима и оправдать крайние меры, которые она принимает для обеспечения его качества при транспортировке из Италии в Канаду.

На другом конце света владелец Японии Урожайная ферма отпраздновал свою дебютную награду на Всемирном конкурсе, золотую награду за бренд Virgin Valley, смесь оливок средней интенсивности Франтойо, Леччино, Пендолино и Таджаска.

Ёсинори Сикамото считает, что награды Всемирных соревнований помогают распространять информацию о высококачественном японском оливковом масле. (Фото: Урожайная ферма)

Владелец Ёсинори Сикамото заявил, что получение награды позволяет компании продвигать высокое качество своего оливкового масла первого отжима. Победа также демонстрирует, что качество японского оливкового масла первого отжима улучшается.

Компания Harvest Farm получила эту награду на третий год своего производства. После первого участия в соревновании Сикамото сказал, что он был вдохновлен получить столь почетную награду».

Мы превратили заброшенные сельскохозяйственные угодья, превратившиеся в лес, в оливковую рощу», — сказал он. За несколько лет мы расширили территорию и начали выращивать оливки, что позволило нам производить оливковое масло первого отжима.

Я хотел бы продолжать совершенствовать свои навыки и усердно работать над производством хорошего оливкового масла первого отжима», — добавил он. Я буду использовать эту награду как стимул работать усерднее».