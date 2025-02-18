Последние данные показывают, что в 2023 году площадь органических сельскохозяйственных угодий во всем мире увеличилась на 2.6 процента, добавив 2.5 миллиона гектаров и доведя общую площадь органических сельскохозяйственных угодий в мире до почти 99 миллионов гектаров.

Мир органического сельского хозяйства докладе, опубликованный Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL) и IFOAM Organics International, показывает, что в 2.1 году органические сельскохозяйственные угодья составляли 2023 процента всех сельскохозяйственных угодий в мире.

Испания лидирует по темпам роста среди стран-производителей оливкового масла: ее площади органических сельскохозяйственных угодий увеличились почти на 12 процентов или более чем на 300,000 - гектаров.

Это поставило Испанию в ряд стран с самым высоким уровнем развития органического сельского хозяйства, уступая Уругваю (30 процентов) и Китаю (18 процентов).

В Италии, органическое сельское хозяйство выросло на 4.5 процента, в результате чего общая доля органических сельскохозяйственных угодий достигла почти 20 процентов сельскохозяйственных угодий страны.

Многолетние культуры, включая оливки, кофе, какао и орехи, занимают 6.8 процента мировых органических сельскохозяйственных угодий.

В отчете говорится, что в 825,000 году площадь органических оливковых плантаций во всем мире превысила 2023 - гектаров.

За последнее десятилетие площадь органических оливковых плантаций увеличилась почти на 200,000 32 гектаров, что означает рост на - процента.

Однако в отчете указывается на снижение на 3.1 процента в 2023 году по сравнению с 2022 годом: 26,572 - гектара оливковых ферм отказались от органических методов.

Эта тенденция наблюдалась в отношении многих культур в различных регионах, включая Европейский Союз, несмотря на Общая сельскохозяйственная политика (CAP), предлагая больше финансирования и возможностей для органических фермеров, чем когда-либо прежде.

По данным итальянской ассоциации органического земледелия FederBio, спад в ЕС можно объяснить растущей бюрократической нагрузкой, затрагивающей как фермерские хозяйства, так и национальные институты.

«Многие компании больше не рассматривают механизм стимулирования как возможность, которой можно воспользоваться, а скорее как тесную сеть добровольных обязательств, которые дополняют обязательные требования новой экологической политики», — заявили в FederBio.

Ассоциация подчеркнула, что европейские фермеры массовые протесты в 2024 году было обусловлено множеством факторов, включая изменение восприятия экологической и сельскохозяйственной политики ЕС.

«Многие фермеры начали воспринимать эту стратегию как враждебную, считая, что она подвергает их испытанию, а не признает их роль как хранителей земли и окружающей среды», — отметили в ассоциации.

«ЕС обвиняют в повышении стандартов экологической устойчивости без должного рассмотрения осуществимости определенных правил и баланса между экологическими амбициями и производственными реалиями», — добавил FederBio.

Протесты побудили Брюссель пересмотреть некоторые аспекты единой сельскохозяйственной политики, однако пока еще слишком рано оценивать их влияние на органическое земледелие.

По данным FIBL/IFOAM, Испания остается мировым лидером по органическому выращиванию оливок с площадью 292,868 215,791 га, за ней следуют Италия (153,233 - га) и Тунис (- - га).

Примечательно, что в 136.4 году объем продаж органической продукции в мире достиг 2023 млрд евро, что значительно больше показателя 15.1 года, составлявшего 2000 млрд евро.

Соединенные Штаты остаются крупнейший рынок для органической продукции, с общим объемом продаж €59 млрд. На втором месте ЕС с €46.5 млрд.

В отчете показано, что хотя органическое сельское хозяйство практикуется в 188 странах, только 75 из них полностью внедрили его, приняв специальные правила.

В ЕС органическое сельское хозяйство в настоящее время охватывает 11 процентов всех обрабатываемых земель, что составляет 19.5 миллионов гектаров. Зелёная сделка ЕС и стратегия «от фермы до вилки» направлены на увеличение этого показателя до 25 процентов к 2030 году.

Мировым лидером остается Австралия, где под органическое земледелие отведено 53 млн га, в то время как на долю Океании приходится 53.2 млн га, что составляет 54 процента всех органических сельскохозяйственных угодий.

В Северной Америке органические сельскохозяйственные угодья занимают 3.3 миллиона гектаров, что составляет 3.4 процента от общей площади сельскохозяйственных угодий.