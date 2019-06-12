Победители греческой премии уже хотят повторить

Это был незабываемый вечер в нью-йоркском Ист-Виллидж, где итоги 2019 года NYIOOC были объявлены в прошлом месяце.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире, чтобы все могли ее посмотреть, привлекая внимание тысяч людей по всему миру. Среди более чем 900 участников практически со всех уголков мира по производству оливкового масла 109 производителей из Греции продемонстрировали свое лучшее оливковое масло первого холодного отжима и получили в общей сложности 35 наград, 18 золотых и 17 серебряных.

Это был год, когда наша страстная приверженность качеству и нестандартное мышление должны были вступить в игру, чтобы преодолеть множество препятствий, с которыми мы столкнулись. - Диамантис и Дино Пьерракос, владельцы Laconiko

После трудный сезон сбора урожая, продюсеры сказали награды подтвердили свою тяжелую работу и приверженность производству оливкового масла высокого качества независимо от обстоятельств.

Тем не менее, греческие производители получили меньше наград, чем в прошлом году, когда они получили 55 наград, что, вероятно, отражает неблагоприятные условия этого сезона и низкий урожай.

Фабрика оливкового масла Пападопулос, базировавшиеся недалеко от Древней Олимпии, вернулись домой с тремя наградами, одна золотая награда за их Мифосия Олимпия PGI Органическая средней смеси и две серебряные награды за их Медитер Алеа Органик Мифоция Омфациум изготовлен из нежного сорта Олимпия.

Наши знания, полученные благодаря образованию, наша любовь к фруктам и наша страсть к созданию новых вкусов и насыщенных ароматов — вот три основные причины, по которым мы каждый год прилагаем все усилия для получения высококачественного оливкового масла», — сказала Ева Пападопулос. Olive Oil Times.

Если быть честным, NYIOOC — это лучший конкурс оливкового масла в мире, объединяющий самые высокие стандарты честности и профессионализма в присуждении медалей лучшим оливковым маслам со всего мира», — добавила она.

Компания также осмелилась диверсифицировать и производить оливковое масло из сортов, отличных от Koroneiki, таких как Kolireiki, Menoutiana и Mpotsikoelia, которые улучшили органолептические характеристики их экстра-девственницы.

Пападопулос также дал понять, что сезон был трудным и что точная культивация и осторожный и осторожный» метод производства позволил им добиться успеха в конкурентной борьбе.

Она также сообщила, что со следующего года их продукция будет доступна под торговой маркой Mediterre, швейцарской компании по производству органических средиземноморских продуктов.

Лаконико, из южной Греции, придерживается традиции и в этом году получил еще одну золотую награду за свой экстра вирджин, сделанный из среднего сорта Коронейки. Диамантис и Дино Пьеракос, владельцы, с энтузиазмом описывали свою победу Olive Oil Times.

Это Оскар в мире оливкового масла из-за экспозиции, высоких стандартов и качества судей», — сказал Пьерракос.

Они отметили, что это шестой год подряд, когда они были признаны и получили награду в NYIOOC World Olive Oil Competition, но у них тоже был сложный сезон и множество препятствий, которые нужно было преодолеть, чтобы иметь возможность представить оливковое масло первого холодного отжима, отвечающее действительно высоким стандартам.

Это был год, когда наша страстная приверженность качеству и нестандартное мышление должны были вступить в игру, чтобы преодолеть множество препятствий, с которыми мы столкнулись: не производить качественное оливковое масло только одной партией, а производить качественное масло в наше общее производство», — сказали они.

Мер Де Оливье Де Дельфес, из Центральной Греции, получили золотую награду за свое оливковое масло первого холодного отжима, изготовленное из нежного сорта Амфиссис.

Наше оливковое масло происходит из района Дельфы и производится из оливок сорта Амфиссис. У него сильный фруктовый аромат с мягким вкусом, но без остроты, и особое послевкусие из-за земли Дельфы», — рассказали они. Olive Oil Times.

Майкл Дудек для Liokareas (Oilio LLC)

Мы были первыми, кто начал продвигать моносортовое оливковое масло в нашей области. Мы стремимся поставить оливковое масло Delphi на мировую карту качественных оливковых масел», — добавили они.

Им тоже было что сказать о NYIOOC и важность их награды.

Реклама

Реклама

В последний раз, когда мы участвовали в NYIOOC было еще в 2017 году, когда мы выиграли Серебряную награду», — сказали они. Золотая награда, которую мы получили, очень обрадовала нас, потому что мы знаем потенциал нашего оливкового масла».

Широко известно, что NYIOOC является лучшим в мире, и в этом смысле наша награда имеет большую ценность и признание», — добавили они. Находясь на Лучшие оливковые масла портал — это постоянное продвижение нашего оливкового масла на международных рынках, повышение его престижа».

Другая компания, Ойлио с юга Каламаты, получили золотую награду за свои Лиокарейс Вайлд оливковое масло первого холодного отжима, смесь масел из диких оливок и оливок сорта Коронейки.

Что интересно в нашей компании и отличается от некоторых других, так это то, что наша невероятно сильная решимость и сосредоточенность на производстве высококачественного оливкового масла никогда не заканчиваются», — сказал Петер Лиокарес.

Он также признал, что этот сезон был ненадежным и требовалось больше тяжелой работы, чтобы получить оливковое масло высшего качества.

Этот год был трудным для многих стран, в том числе и для Греции», — сказал Лиокарей. Я был потрясен тем, что увидел, когда путешествовал по южной Греции, а точнее по Мессинии и Лаконии сначала в августе, а затем снова в октябре и ноябре».

Но в то же время я также испытывал большое чувство гордости за этот регион Греции, откуда мы родом», — добавил он. Видеть регион, который так сильно борется с экономическими трудностями в трудные времена, не отказываться от производства этого замечательного продукта, которым мы известны».

Затем он продолжил, NYIOOC является крупнейшим соревнованием в мире. Возможно, это один из самых сложных конкурсов для получения награды. Для нас он самый престижный».

Комментарии и чувства победителей из Греции продолжали поступать.

Что касается Олимпийский зеленый, получивший золотую награду за свою продукцию первого холодного отжима из оливок Коронейки, удовлетворение было огромным.

Это большая честь, и мы очень гордимся этой наградой», — сказала Тэмми Карамбелас, менеджер по поддержке продаж. Наш современный завод с высокотехнологичным оборудованием и инновационными решениями, которые мы применяем, сделали нас пионерами в области производства качественного оливкового масла. Эта награда доказывает, что наше внимание ко всему производственному процессу от дерева до полки находится на правильном пути».

Греческие сельскохозяйственные предприятия, с Лесбоса, снова попали в цель, получив золотую награду за свое оливковое масло первого холодного отжима, изготовленное из оливок сорта Колови, и теперь они пополнили свой список трофеев, также получив серебряную награду за свое органическое масло первого холодного отжима.

Мы очень рады, что наши бренды ACAIA и органические продукты ACAIA снова были отмечены на этом известном конкурсе», — сказала Элли Трагакес, управляющий директор. Каждый год мы усердно работаем над созданием оливкового масла самого высокого качества, и это пятый год подряд. NYIOOC признает наше оливковое масло одним из лучших в мире».

Мы продолжим усердно работать над производством оливкового масла высочайшего качества, чтобы также принести признание Лесбосу, ​​нашему родному острову в Эгейском море», — добавила она.

Эфтихиос Андрулакис из Памако рассказали о своей золотой награде за моносорт Mountain Bio, приготовленный из сорта Tsounati.

За последние четыре года нам удалось сделать превосходное оливковое масло благодаря постоянным экспериментам», — сказал он. Мы не покупаем оливки ни у кого и не ставим в очередь других производителей. Поэтому чрезвычайно сложно каждый год производить отличное органическое оливковое масло экстра-класса».

Экспериментируя и внимательно наблюдая за тем, как заканчивается каждый сезон, мы выбираем наши следующие шаги и всегда готовимся к наихудшему сценарию», — добавил он. Уже сейчас мы готовимся к экспериментам следующего сезона и новым способам производства лучшего оливкового масла».