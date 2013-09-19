Греческая полиция расследует кражу оливкового масла под прицелом

Греческая полиция расследует три случая ограбления оливкового масла, которые произошли за последние несколько недель, два из них связаны с кражей оливкового масла под дулом пистолета.

Вооружены в Салониках

Один инцидент произошел после того, как курьер отправился в неизвестное место в Салониках, чтобы доставить крупную доставку оливкового масла. По данным греческой газеты Дефенснет, когда курьер прибыл на место, четверо мужчин заставили его передать оливковое масло, а также некоторые другие продукты питания под дулом пистолета. Сообщается, что общая стоимость украденных товаров составила 4,000 евро.

Второе вооруженное ограбление с использованием оливкового масла произошло на спортивной арене «ЭКО», где хранилось оливковое масло. Различные источники новостей сообщили, что среди бела дня шесть вооруженных мужчин якобы украли в общей сложности 50 ящиков, наполненных бутылками оливкового масла. Позже свидетели рассказали полиции, что видели, как боевики грузили коробки в фургон без опознавательных знаков без номерных знаков.

Ограбление Патры

В городе Патры на западе Пелопоннеса полиция расследует третье ограбление с оливковым маслом, когда воры украли большие и тяжелые баки с оливковым маслом со склада пожилого жителя в пригороде Саравели. Согласно сообщению местных новостей, пожилая женщина сообщила полиции, что в субботу вечером ненадолго вышла из дома только для того, чтобы, вернувшись, обнаружить, что ее сарай взломан. Ворам удалось забрать несколько больших и тяжелых цистерн с оливковым маслом и несколько инструментов. Грабители не врывались в главный дом.

Согласно Топ 7 Патры статья, Это пример бедности, которая существует сегодня в нашем обществе».

Недавние ограбления оливкового масла последовали за новостями о других преступлениях, связанных с оливковым маслом. имело место как в Салониках, так и в Афинах в начале лета. Греческая полиция произвела несколько арестов в обоих городах в связи с двумя отдельными мошенническими схемами, связанными с оливковым маслом.