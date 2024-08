В Монторо особое внимание уделяется финансам, качеству и туризму

Полчаса езды к северо-востоку от андалузского города Кордова приведут вас в живописный город Монторо. В городе находится не только ЗОП Монторо-Адамуз с его 47,000 8 акрами оливковых рощ и 11 мельницами.th Мероприятие проходило в Комплексе оливкового масла Фонда наследия оливкового сообщества.

Оливковая ярмарка в Монторо становится лучше с каждым годом», — сказал Виктор Перес из Финка ла Торре, обладатель четырех золотых наград на Международном конкурсе оливкового масла в Нью-Йорке в этом году. Несколько лет назад на ярмарке в основном было представлено сельскохозяйственное и мукомольное оборудование, а теперь я вижу свидетельство сдвига в сторону важности высококачественного оливкового масла», — сказал он. Olive Oil Times

В этом году на выставочной площадке было 120 стендов, конференц-зал с ключевыми докладчиками и дегустационный зал с не менее чем 80 отмеченными наградами оливковыми маслами первого холодного отжима. Хотя большая часть оливкового масла была из Испании, некоторые из них были из Италии, Португалии, Марокко, Израиля и Греции.

В четверг выступающие сосредоточились на важности экономики, качества и роли туризма. Мэр Монторо и президент AEMO (Испанская ассоциация муниципалитетов по выращиванию оливок) Ана Мария Ромеро рассказала о важности олео-туризма для экономики, тяжелой работе, необходимой для построения лучшего будущего, и инновациях, которые можно было увидеть на ярмарке.

Также выступили Аммар Ассабах, заместитель директора, и Мария Изабель Гомес, глава отдела статистики Международного совета по оливкам (МОК).

Ассабах проинформировал аудиторию о целях нового Международного соглашения по оливковому маслу и столовым оливкам, а затем объяснил три основные роли МОК: сблизить членов МОК, распространить деятельность на страны-потребители и упростить процедуры.

Гомес показал участникам серию слайдов, на которых были показаны статистические данные об импорте, экспорте и потреблении. Гомес отметила, что, несмотря на рост мирового потребления оливкового масла, в Европе наблюдается снижение потребления, которое она объяснила экономическим кризисом.

Хуан Вилар (GEA Iberia) и Хосе Мария Пенко (AEMO) были следующими в списке, представив Международное исследование затрат на производство оливкового масла. Исследование, проведенное между их организациями и МОК, продемонстрировало в 14 странах стоимость производства одного кг оливок первого отжима с использованием 7 различных методов выращивания оливок.

Результаты исследования показывают наиболее прибыльные системы выращивания, а также страны с наименьшими затратами на производство. Их рекомендации включали: преобразование традиционных систем в более механизированные, интенсивные системы; расширение сотрудничества между производителями; использование побочных продуктов; и важность обучения и передачи знаний.

Также присутствовали общественные деятели из региональных и национальных органов. Карлос Санчес Лаин из Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды объяснил, что сектор не должен забывать обо всем, чего он достиг. Во время своей презентации Санчес подчеркнул важность превосходства продукта, тяжелую работу, которую выполняет Межпрофессиональная организация испанского оливкового масла, и необходимость создания рынка для продвижения испанского оливкового масла.

Соледад Серрано из QvExtra объяснил важность создания не только превосходного продукта, но и продукта, который приносит пользу для здоровья и уникальный гастрономический опыт. Она также подчеркнула, что 80 процентов потребителей не знают, что такое качество, и использование такого знака, как QvExtra, может помочь идентифицировать выдающиеся EVOO.

Перес из Finca la Torre провел аудиторию через свой личный путь к достижению одного из лучшее оливковое масло в мире. Виктор и его команда начали с изменения всей философии производства. Он отказался от старых способов ведения сельского хозяйства, сбора урожая и измельчения в пользу современных и экологических методов. Он также отказался от старого изображения, разработал новую бутылку и обновил логотип. Затем он приветствовал посетителей, чтобы они пришли посмотреть на его операцию, создавая прозрачность во всем, что делает Finca la Torre.

Олеотуризм последним обсуждал Хосе Гальвес, чей Оро Байлен завоевал золото на NYIOOC четыре года подряд — и Иоланда Кабальеро (городской совет Хаэна). Гальвес согласился с Пересом в том, что туризм является важным способом передачи прозрачности. Его семья в Oro Bailen собрала аудиовизуальный дисплей для посетителей, которые приходят в межсезонье, когда оливковое масло не производится. Они также проводят дегустации и имеют красивый магазин.

Кабальеро объяснил, что олеотуризм — это способ заработать второй урожай» от производства оливкового масла. Она подробно рассказала обо всей работе, которую Хаэн проделал за последние годы для разработки Oleo Tour Jaén. Они обнаружили, что у них есть все необходимое (мельницы, гастрономия, сельские гостиницы, городские ярмарки, музеи) для создания уникального туристического опыта. По ее словам, с тех пор, как они начали, это был не что иное, как успех.

В пятницу AEMO вручила призы за распространение оливковой культуры, лучшую мельницу, лучшего мастера-мельника и лучшую монументальную оливку.

ЗОП Приего-де-Кордова был удостоен высшей награды за распространение оливковой культуры за свой проект. Здоровые завтраки.» Вторую премию в этой категории получила компания Oro Bailen за работу в области олеотуризма. Третий приз был вручен Фелипе Аугусто Агудо за его веб-сайт, Ла Молтура, Сообщество любителей олео. Кармен Санчес получила особое признание за свою работу в Германии.

Лучшая мельница была присуждена Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, производящей марку Picualia. Лучший мастер Миллер был присужден Хуану Марии Кано Гонсалесу от продюсера Кордовы. Олеум Испания. Наконец, награду за лучшую монументальную оливку получила компания The Olive with Four Feet, известная на испанском языке как "Оливо-де-лас-куатро-патас из деревни Канет-Ло-Ройг в Кастельоне.