Итальянские фермеры пожертвовали 20 тонн продовольствия для оказания помощи сектору Газа

Итальянские фермеры приняли участие в программе «Продовольствие для Газы», ​​которая была инициирована Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии для поддержки населения Газы.

Под руководством министерства в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП), Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в марте была запущена инициатива «Продовольствие для Газы» с целью доставки продовольствия и повышения продовольственной безопасности в палестинском анклаве.

ВПП сталкивается с огромными трудностями в доставке грузов в Газу и внутри нее и была вынуждена сократить пайки и отдать приоритет горячим блюдам и выпечке. - Эмануэла Кутелли, специалист по связям с общественностью, ВПП Италии

Двадцать тонн агропродовольственной продукции, пожертвованной итальянскими фермерами из Конфагрикольтуры и Колдиретти, а также 20 тонн медицинского оборудования, предоставленного Красным Крестом, были отправлены 25 ноября.th из склада гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций, находящегося в Бриндизи, Апулия, в столицу Иордании Амман, а затем для транспортировки по суше в Газу.

Гуманитарная помощь была доверена Иорданской Хашимитской благотворительной организации, которая и организовала ее последующий ввоз в Газу.

«С самого начала конфликта Италия находилась на переднем крае оказания гуманитарной помощи населению Газы, доставляя предметы первой необходимости и оказывая помощь людям, нуждающимся в медицинской помощи, включая несовершеннолетних и их семьи», — заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, выдвинувший эту инициативу. Программа «Продовольствие для Газы» направлена ​​на облегчение доступа к продовольственной помощи, обеспечение продовольственной безопасности и облегчение страданий населения».

Один из пятнадцати грузовиков, подаренных Италией ВПП для доставки гуманитарной помощи «Продовольствие для Газы» в Газу. (Фото: Всемирная продовольственная программа)

Уже в июле итальянские фермеры в Конфагрикольтуре и Колдиретти внесли свой вклад в инициативу, предоставив 45 тонн агропродовольственной продукции, которая была отправлена ​​и распределена вместе с гигиеническими наборами, медицинским оборудованием и палатками, предоставленными Красным Крестом.

Италия пожертвовала 15 грузовиков ВПП, которые будут использоваться для распределения помощи. Таяни и помощник исполнительного директора ВПП Рания Дагаш присутствовали на церемонии вручения 25 октябряth в порту Генуи, Лигурия.

Италия также выделила 12 миллионов евро ВПП на закупку продуктов питания для распределения в секторе Газа.

По данным Организации Объединенных Наций, с момента начала вторжения Израиля в палестинский анклав в секторе Газа погибло более 44,500 - человек.

Более 1.9 миллиона человек, что составляет около 90 процентов населения, являются внутренне перемещенными лицами и сталкиваются с крайним голодом, причем 70 процентов из них Урожай уничтожен, средства к существованию были уничтожены, а пути коммерческих и гуманитарных поставок серьезно ограничены.

Израильское вторжение стало ответом на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого 1,180 израильтян и иностранных граждан были убиты, 3,400 получили ранения, а 251 человек были захвачены в плен и доставлены обратно в Газу.

Согласно недавнему исследованию по продовольственной безопасности оценка, ВПП сообщило Риск голода сохранится на всей территории Газы этой зимой, если боевые действия не прекратятся и населению не поступит больше гуманитарной помощи.

«В такой сложной ситуации, как в секторе Газа, где потребности огромны, а окружающая среда становится все более сложной, ВПП сталкивается с огромными трудностями в доступе к поставкам в сектор Газа и внутри него и была вынуждена сократить пайки и отдать приоритет горячим блюдам и выпечке», — рассказала Эмануэла Кутелли, отвечающая за коммуникации в ВПП в Италии. Olive Oil Times.

Однако даже пекарни рискуют закрыться из-за нехватки муки и топлива», — добавила она. ВПП и ее партнеры делают все возможное, чтобы оказать помощь населению, остро нуждающемуся в товарах первой необходимости».

«Итальянская гуманитарная инициатива «Продовольствие для Газы» — это ценный инструмент и конкретный знак гуманитарного ответа на нужды населения», — заключил Кутелли. Мы благодарны за инициативу министерства, а также различным итальянским государственным и частным субъектам, которые поддержали ВПП, обеспечив продовольствием и надеждой отчаявшееся население».