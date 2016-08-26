Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), согласно ее веб-сайту, стремится поощрять выявление, защиту и сохранение культурного и природного наследия во всем мире, которое считается имеющим выдающуюся ценность для человечества».

Испания имеет 45 объектов ЮНЕСКО, занимая третье место в списке стран с наибольшим признанием после Италии и Китая. В Андалусии расположены семь объектов: национальный парк Доньяна; Собор, Алькасар и Archivos de Indias в Севилье; Пещерный комплекс Горэма; Дольмены Антекера; Альгамбра, Хенералифе и Албызин; Исторический центр Кордовы и; Монументальные ансамбли эпохи Возрождения в Убеде и Баэсе, Хаэн.

Испания также вошла в число семи стран, включенных в список ЮНЕСКО, которые практикуют Средиземноморская диета, признанный Нематериальное культурное наследие человечества.

Любой путешественник, проезжавший через Андалусию и, в частности, через провинцию Хаэн, может рассказать вам о ее живописном ландшафте, усеянном миллионами оливковых деревьев. Их кажущееся бесконечным существование было названо Mar de Olivos или Mar de Olivos. Оливковое море».

Вот уже год правительство провинции Хаэн лидирует в борьбе за признание уникальной андалузской местности объектом Всемирного наследия.

В апреле в Международном университете Андалусии (UNIA) в Баэсе прошел семинар. Мероприятие собрало экспертов и специалистов, чтобы обсудить экологические, антропологические, экономические и физические ценности оливковых садов и то, как лучше всего представить эту идею ЮНЕСКО.

Университет предложил летний курс для подготовки сообщества к культурной ценности его оливковых деревьев.

Была создана техническая комиссия с участием представителей правительства Хаэна, регионального правительства Андалусии, Университета Хаэна, кооперативов, Андалузской ассоциации органического земледелия (CAAE), Ассоциации групп развития сельских районов (ARA), Фонда Гильена и , Испанская ассоциация оливковых муниципалитетов (AEMO).

Комиссия признает, что включение объекта в список Всемирного наследия будет непростой задачей. Однако они отмечают большое значение экологической, традиционной, культурной и экономической ценности Оливкового моря. В автономном сообществе насчитывается около 180 миллионов оливковых деревьев. Хотя все восемь провинций Андалусии выращивают оливки, Хаэн является крупнейшим производителем, поставляющим в мир 22 процента своего оливкового масла.

Комиссия также утверждает, что в Андалусии более 300 муниципалитетов, которые зависят от урожая как основной экономической деятельности, 170,000 370,658,072 ферм и полтора миллиона гектаров (- - - акра) сельской местности, засаженных деревьями.

Техническая комиссия намерена представить проект Министерству образования, культуры и спорта к 2017 году. После этого министерство решит, стоит ли представлять проект в ЮНЕСКО. Если он будет выбран, окончательное решение будет принято ЮНЕСКО в 2019 году.

