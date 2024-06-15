Май стал еще одним рекордным годом по жаре

После новый отчет Служба Европейского Союза по изменению климата «Коперник» обнаружила, что май 2024 года был самым жарким за всю историю, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному запрету рекламы ископаемого топлива.

Я призываю каждую страну запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе», — сказал Гутерриш в своем выступлении в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. И я призываю средства массовой информации и технологические компании прекратить рекламу ископаемого топлива».

Нам нужен съезд с шоссе в климатический ад. Битва за 1.5 градуса будет выиграна или проиграна в 2020-х годах. - Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

Согласно отчету Copernicus, май 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, а также ознаменовал 12 месяцев подряд (с июня 2023 года по май 2024 года) самых жарких месяцев за всю историю.

В прошлом году каждый поворот календаря приносил жару», — сказал Гутерриш.

Изменение климата является матерью всех скрытых налогов, которые платят обычные люди и уязвимые страны и сообщества», — добавил он. «Тем временем крестные отцы климатического хаоса – индустрия ископаемого топлива – получают рекордные прибыли и наслаждаются триллионами субсидий, финансируемых налогоплательщиками».

Гутерриш повторил свое предложение о введении глобального налога на компании, работающие на ископаемом топливе. "непредвиденных прибылей, а также призывая мировые финансовые учреждения прекратить финансировать уничтожение ископаемого топлива и начать инвестировать в глобальную революцию в области возобновляемых источников энергии».

Группы, занимающиеся ископаемым топливом, ответили на заявления главы ООН, заявив, что решение проблемы изменения климата является важным аспектом их производства энергии.

Наша отрасль сосредоточена на продолжении производства доступной и надежной энергии, одновременно решая проблему климата, и любые утверждения об обратном являются ложными», — заявила Меган Блумгрен, старший вице-президент по коммуникациям Американского института нефти.

Хотя повышение глобальной температуры в основном связано с антропогенными выбросами газов, вызывающих потепление планеты, Эль-Ниньо климатическое явление также способствовало более теплая планета в 2023 году и первые месяцы 2024 года.

Данные Коперника также показали, что средние глобальные температуры за 12-месячный период были самыми высокими за всю историю наблюдений, поднявшись на 0.75 ºC выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год и на 1.65 ºC выше доиндустриального периода (1850–1900 годы).

Однако порог глобального потепления не был преодолен, поскольку для преодоления этого предела необходимо повышение средней глобальной температуры более чем на 1.5 ºC в течение нескольких десятилетий по сравнению с доиндустриальными температурами.

Ученые уже давно предупреждают, что превышение порога в 1.5 ºC необратимо повлияет на человека и природные системы на планете.

Согласно исследованию 57 ученых со всего мира, если человечество продолжит полагаться на ископаемое топливо для получения энергии, через 4.5 года планета достигнет точки, когда пересечение порога глобального потепления станет неизбежным.

Нам нужен съезд с шоссе в климатический ад», — сказал Гутерриш. Битва за 1.5 градуса будет выиграна или проиграна в 2020-х годах».