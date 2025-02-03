В Лондоне утвержден новый класс сомелье по оливковому маслу

От Вирджинии до Нового Южного Уэльса профессионалы и энтузиасты оливкового масла собрались в Глобальном институте CIEE в центре Лондона на распроданное Olive Oil Times Курс на получение сертификата сомелье в конце января.

В течение пяти дней участники изучали сенсорный анализ оливкового масла, передовой опыт в области фермерства и производства, польза для здоровья, питание, кулинарные приложения и гарантия качества.

Руководили жесткой программой известные эксперты из шести стран. Группа проанализировала более сотни образцов оливкового масла из каждого региона-производителя.

Теперь у меня гораздо более глубокие знания об оливковом масле первого отжима и способность отличать по-настоящему качественный продукт. - Иниго Гарель-Джонс Гарригес, IGJG Ltd.

Среди присутствующих была Чейзити Притчетт из американской розничной сети Эмблема Оливковое масло, которая фокусируется на продаже отечественного производства оливковое масло первого отжима.

Чейзити Притчетт (Фото: Эндрю Маллан для Olive Oil Times)

«Этот курс многому меня научил и дал мне невероятное понимание процесса производства оливкового масла», — сказала она. Это открыло мне глаза на совершенно новый мир вкусов и сложностей разных сортов».

Притчетт планирует использовать полученные в ходе курса знания для облегчения доступа к образовательным материалам и исследованиям для малообеспеченных сообществ, таких как афроамериканцы и коренные американцы.

«Эта миссия глубоко личная, и работа продолжается, поскольку я стремлюсь просвещать и повышать осведомленность по всей стране о пользе оливкового масла для здоровья», — сказала она. Находиться в окружении людей, которые так же, как и я, увлечены и энтузиастами оливкового масла, было по-настоящему вдохновляющим».

Телка Галазуди, основательница лондонской компании Back2Roots, также оставили после курса сертификации сомелье ощущение вдохновения.

Галазуди, который импортирует и распространяет греческие органические оливковые масла первого отжима и другие продукты, планирует использовать полученные на курсе знания для просвещения любознательных потребителей на своих дегустационных мероприятиях.

«Курс сомелье по оливковому маслу — это естественный шаг на пути к углублению моих знаний и опыта», — сказала она. Это свело меня с единомышленниками, увлеченными людьми, которые разделяют глубокую любовь и уважение к оливковому маслу».

Хедзер Руденбург Вермаат и Телька Галазуди (Фото: Эндрю Муллан для Olive Oil Times)

Стефано Чесса из Оливето Импорт присоединился к курсу, чтобы продолжить свою инициативу по продвижению средиземноморских оливковых масел первого отжима в Лондоне.

Я работаю над проектом по улучшению дистрибьюторской сети в Великобритании для Доменико Манка», Сказал он. Их продукция доступна через специализированного дистрибьютора в гостиничном и ресторанном секторе, но на специализированном розничном рынке она полностью отсутствует».

Чесса сказал, что ему очень понравился курс, отметив, что «освежающий» подход к преподаванию курса о мире оливкового масла первого отжима.

Даже опытные производители нашли ценным этот курс, в котором были рассмотрены последние инновации, дополняющие их многолетний опыт работы в этой области. (Фото: Эндрю Маллан)

«Все инструкторы были приятными и профессиональными, но при этом невероятно знающими», — сказал он. Мероприятие было исключительно хорошо организовано. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее в своем понимании индустрии оливкового масла extra virgin. Я уверен, что это улучшит мое взаимодействие с нынешними и будущими клиентами».

Наряду с розничными торговцами и импортерами курс посетили производители оливкового масла, чтобы узнать о последних тенденциях в отрасли и о секторе оливкового масла в целом.

«Теперь я знаю этот продукт», — сказал Хорхе Миранда, недавно присоединившийся к отмеченному наградами испанскому производителю. Дома Уальдо для управления экспортом.

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Стремление к качеству привело в Лондон еще одного испанского производителя оливкового масла — Иниго Гареля-Джонса Гарригеса. «Я производитель, стремящийся улучшить качество фруктов и масел, которые я производю, а также качество нашего кооператива в целом», — сказал он.

«Курс стал для меня настоящим открытием. Учитывая, что я познакомился с одной страной [Испанией] и регионом, он дал мне более широкий взгляд на сектор и производство», — добавил Гарел-Джонс Гарригес. Но самое главное, конечно, то, что теперь у меня гораздо более глубокие знания об оливковом масле первого отжима и способность отличать по-настоящему качественный продукт».

Хотя в курсе в основном принимали участие профессионалы, любопытные потребители также приняли участие в нем, чтобы расширить свои знания об оливковом масле. (Фото: Эндрю Маллан)

Даже опытные производители нашли ценным этот курс, в котором были представлены новейшие научные достижения и инновации в области сельского хозяйства, сбора урожая и переработки, дополняющие их многолетний опыт работы в этой области.

«Я живу и делаю оливковое масло в Тоскане уже 20 лет», — сказала Элизабет Уорд-Бут. «За эти годы многое в производстве оливкового масла изменилось. Теперь, переехав в новый регион Тосканы, известный своим превосходным производством оливкового масла, я намерен использовать свой опыт и новые знания для производства оливкового масла самого высокого качества».

Уорд-Бут отметила, что курс углубил ее понимание и оценку оливковых масел первого отжима за пределами Италии.

«Я считаю, что полученные обширные знания об оливковом масле, особенно о важности внимания к деталям при сборе урожая, переработке и хранении, окажутся бесценными для производства оливкового масла высокого качества», — сказала она.

Наряду с изучением содержания курса участники также воспользовались возможностью пообщаться с разнообразным составом преподавателей и коллег.

Наряду с розничными торговцами и импортерами, производители оливкового масла посетили курс, чтобы узнать о последних тенденциях в отрасли и о секторе оливкового масла в целом. (Фото: Эндрю Маллан для Olive Oil Times)

«Курс также предоставил мне возможности для налаживания связей, позволив мне общаться с производителями и покупателями со всего мира», — сказал Хедзер Роденбург Вермаат из Клуб любителей оливкового масла.

Roodenburg Vermaat в настоящее время является источником отмеченный наградами тунисский оливкового масла с планами расширить свой ассортимент и на другие страны.

Он сказал, что становится сомелье поможет ему лучше оценить качество импортируемого им оливкового масла и усовершенствовать методы консультирования частных лиц и корпоративных клиентов в ходе его мероприятий по маркетингу оливкового масла.

«Этот курс сыграл важную роль в достижении моих целей, повысив мой авторитет как профессионала в области оливкового масла, отточив мои способности оценивать оливковые масла и расширив мою отраслевую сеть — все это будет способствовать развитию Olive Oil Club», — добавил он.

Шеннон Херд, которая управляет базирующейся в США компанией Импорт семьи Чезена, нашел курс основательно и применимо. Спикеры были знающими и интересными, предлагали идеи и разъяснения по темам, которые были перегружены информацией».

Стефано Чесса из Oliveto Imports присоединился к курсу, чтобы продолжить свою инициативу по продвижению средиземноморских оливковых масел первого отжима в Лондоне. (Фото: Эндрю Маллан)

«Я хотел получить знания, чтобы гарантировать, что каждая выбранная нами бутылка отражает нашу приверженность совершенству и подлинности», — добавил Херд. Знания, полученные в качестве сомелье, расширяют мои возможности по информированию потребителей о преимуществах оливкового масла первого отжима».

Хотя в курсе в основном принимали участие профессионалы, в нем также приняли участие и любопытные потребители, желающие расширить свои знания об оливковом масле.

«Я не имею никакого отношения к торговле оливковым маслом — просто страсть к вкусной еде и кулинарии, а также желание провести пенсию в Апулии», — сказал Эндрю Уотерс.

«Я начал курс, зная об оливковом масле первого отжима, но очень мало о нем», — добавил он. Широта курса и объем знаний, которые я узнал, были действительно впечатляющими».

Регистрация на май Программа сертификации сомелье в Нью-Йорке уже открыт.