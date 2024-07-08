Новый испанский подкаст погружается в мир оливкового масла

Фермеры, производители и производители оливковых культур постоянно сетуют на недостаток знаний потребителей о том, что такое оливковое масло. оливковое масло первого отжима.

Действительно, 49 процентов респондентов 2023 Olive Oil Times Обзор урожая назвали недостаток знаний потребителей одной из своих главных проблем.

С этой целью трое специалистов по оливковому маслу запустили подкаст на испанском языке, чтобы обсудить основы оливкового масла с разнообразным кругом гостей и привлечь новых энтузиастов.

Сектор оливкового масла первого отжима нуждается в широком распространении информации и привлечении людей, особенно молодежи. - Мерседес Уседа, соведущая, A la Sombra del Olivo

Пабло Войцук, преподаватель, консультант и консультант по оливковому маслу. NYIOOC World Olive Oil Competition Судья, пришла в голову идея А ля Сомбра дель Оливо («В тени оливкового дерева») в 2023 году, а его соведущими — Мерседес Уседа и Марипас Агилера.

Пабло сказал мне на Рождество, что хочет сделать подкаст», — сказала Агилера, технический специалист по оливковому маслу в Андалузском институте исследований и обучения в области сельского хозяйства и рыболовства (IFAPA), руководитель группы и консультант.

В результате нашей работы мы часто остаемся на техническом уровне. Мы всегда обращаемся к этому сектору, и этот подкаст — способ распространения культуры оливкового масла среди широкой аудитории», — добавила она.

Уседа, сертифицированный дегустатор, чья семейная инженерно-консультационная компания занимается строительством и проектированием оливковых заводов, часто слушает подкасты и была рада присоединиться к проекту. Она считает, что подкасты — отличный способ развлечь и информировать молодую аудиторию.

По данным Spotify, платформы потокового аудио, более половины испанцев слушают подкасты, причем одна треть слушает их привычно. Отдельное исследование iVoox Observatory, которое собирает данные об испаноязычных подкастах, показало, что 40 процентов слушателей находятся в возрасте от 18 до 44 лет.

Мир подкастов, на который я подсел, кажется очень хорошим способом распространения любой темы», — сказал Уседа.

Сектор оливкового масла первого отжима нуждается в широком распространении информации и привлечении людей, особенно молодежи», — добавила она. Подкасты — это форма обмена знаниями или общения на различные темы, которые используют молодые люди, поэтому это показалось очень хорошей идеей».

Уседа считает, что длинный разговорный формат подкастов, который является одним из самых популярных жанров, идеально подходит для обсуждения оливкового масла, позволяя ведущим и их гостям изучать детали и нюансы каждой темы, а не прибегать к типичным для подкаста звуковым фрагментам. кабельные новости и традиционные радиопрограммы.

Мы много рассказываем, но подкаст создан для непрофессионалов», — сказал Уседа. У него достаточно переносимый словарный запас, поэтому каждый может его понять. Мы стараемся избегать использования технических слов».

Агилера согласилась, что подкаст предназначен для широкой публики, но добавила, что профессионалам оливкового масла он также будет интересен. Агилера посвятила всю свою профессиональную жизнь изучению оливкового масла, но все же узнала много интригующих фактов во время создания подкаста.

Цель — охватить как можно больше людей», — сказала она. Я думаю, мы постарались привлечь к участию самых разных людей, особенно тех, кто хочет учиться».

Три ведущих записали шесть выпусков подкаста, разделенных по тематике. Первый — это вступление, в котором ведущие обсуждают свое видение подкаста и то, как, по их мнению, слушатели начнут думать об оливковом масле.

Остальная часть подкаста будет посвящена вопросам здравоохранения, гастрономии, культуры, сортов оливок и маркетинга. Каждый выпуск продолжительностью около часа начинается с дискуссии между тремя ведущими, за которой следует интервью с экспертом в каждой области.

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Мы искали гостей со всего мира, как из Европы, так и из Южного полушария, чтобы подкаст был еще и шире», — рассказал Уседа. Мы думали, что таким образом люди в Испании будут прислушиваться к людям и мнениям остального мира, особенно в отношении продаж в Южной Америке, что было очень интересно».

Есть люди из Чили, Аргентины, США и Италии», — добавила Агилера. То есть мы хотели, чтобы это было не только наше видение, но и видение, основанное на различных частях мира».

В третьем выпуске представлены гостевые интервью с Алисией Мойей и Каролой Дюммер, соавторами первого в Чили Путеводитель по оливковому маслу, чтобы обсудить розничную торговлю и культуру.

Филиппо Фалуджани, президент-основатель Международной ассоциации ресторанов с оливковым маслом, и Дани Гарсия Пейнадо, шеф-повар, который специализируется на оливковом масле и готовит для Королевской федерации футбола Испании, появляются в четвертом эпизоде, чтобы обсудить роль ресторанов как послов оливкового масла. нефть для более широкой аудитории.

Мне понравился эпизод с Филиппо и Дэни, потому что он рассказывает о каналах Horeca и ресторанах», — сказал Уседа. Мы всегда говорим, что проникнуть в ресторанный канал — самое сложное в мире оливкового масла первого отжима, и в последнее время у нас возникают трудности. Шеф-повара и рестораторы также являются авторами нашего продукта».

Среди других гостей - Нико и Рафаэль Алонсо Баррау, удостоенный наград продюсер. Оро дель ДесьертоКармен Ньето из специализированного розничного продавца Paraiso Virgen Extra и Хуан Пабло Кастеллано, член Торгово-промышленной палаты по оливкам Сан-Хуана, Аргентина, и другие.

Первые эпизоды A la Sombra del Olivo уже транслируются на Spotify, а видеоверсии доступны на YouTube.